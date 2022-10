IS tapasi Pihkovassa paikallisia aktivisteja, jotka yrittävät auttaa Venäjän rajalle jumittuneita ukrainalaisia. Jabloko-puolueen Pihkovan-osaston johtaja Lev Shlosberg arvioi, että osa rajalla jonottavista ukrainalaisista on joutunut tilanteeseen, jossa heihin suhtautuvat epäluuloisesti sekä Venäjä että Euroopan unioni.

Pihkova, Venäjä

Viron ja Latvian vastaisille rajoille Venäjällä on syntynyt lyhyessä ajassa pitkiä jonoja, vaikka venäläisten turistien matkustaminen Baltian maihin on estetty.

Pahimmat jonot ovat Pskovin eli Pihkovan alueella, jossa on useita rajanylityspaikkoja sekä Viroon että Latviaan.

Henkilöautojen jonot koostuvat silminnäkijöiden mukaan pääasiassa ukrainalaisissa rekistereissä olevista autoista. Sen lisäksi on paljon ukrainalaisia, jotka ovat tulleet rajalle linja-autoilla, ja he yrittävät päästä Euroopan unionin puolelle nyt myös jalkaisin.

Paikallinen media ja vapaaehtoiset avustustyöntekijät ovat kertoneet, että jotkut ihmiset ovat joutuneet jonottamaan jopa viikon verran rajalla. Venäjän rajaviranomaiset kuulustelevat maasta poistuvia ihmisiä tarkkaan, joten jonot ovat edenneet hitaasti.

(Alla olevassa twiitissä on kuvia venäläisistä vapaaehtoisista auttamassa Viron vastaiselle rajalle jumittuneita ukrainalaisia.)

IS yritti tiistaina päästä näkemään tilannetta Pihkovan alueen länsirajoilla omin silmin, mutta paikalliset rajaviranomaiset estivät sekä suomalaisen toimittajan että venäläisten toimittajien pääsyn raja-alueelle.

Venäjän demokraattista oppositiota edustava Jabloko-puolue toimii Pskovin alueella aktiivisesti, ja he ovat keränneet ahkerasti apua rajalle jumittuneille ukrainalaisille. Vapaaehtoiset ovat vieneet jonottajille päivittäin lämmintä ruokaa ja juomaa sekä lämpimiä vaatteita ja sateensuojia.

Jabloko-puolueen Pihkovan-alueen kunnallisvaltuutettu Nikolai Kuzmin kuvasi nämä ukrainalaiset pakolaiset Viron vastaisella rajalla maanantaina 3. lokakuuta. Rajan lähistöllä oleva huoltoasema tarjosi suojaa ja yösijaa noin kuudellekymmenelle jonottajalle.

(Yllä olevassa kartassa on merkittynä Venäjältä Viron ja Latvian suuntaan olevat rajanylityspaikat, joilla kaikilla on ollut pitkiä jonoja viime päivinä.)

Jablokon Pihkovan-osaston johtaja Lev Shlosberg arvioi IS:lle, että rajalle muodostuneet jonot ovat seurausta ainakin Venäjän mobilisaatiokäskystä ja ukrainalaisten peloista, jotka liittyvät niin kutsuttujen ”uusien alueiden” liittämiseen Venäjään.

Shlosbergin mukaan Venäjältä nyt pois pyrkivät ukrainalaiset ovat muun muassa sellaisia henkilöitä, jotka ovat päässeet kevään ja kesän aikana pois Ukrainan taistelujen keskeltä Venäjälle niin sanottujen humanitaaristen käytävien kautta.

– He eivät ole kuitenkaan jostain syystä löytäneet itselleen uutta elämää Venäjällä, vaan he haluavat nyt mennä Viroon tai Latviaan – joko palatakseen sitä kautta takaisin Ukrainaan tai asettuakseen Eurooppaan, Shlosberg kuvaili IS:lle.

” Venäjä voi katsoa, että he ovat tulleet meidän maahamme kiittämättöminä.

Lev Shlosberg johtaa Pihkovassa paikallista Jabloko-puolueen osastoa.

Shlosbergin mukaan Venäjä on tarjonnut maaperälleen tulleille ukrainalaisille helpotetun menettelyn kautta oleskelulupia ja Venäjän kansalaisuutta. Osa ukrainalaisista on ottanut Venäjän passin vastaan, mutta 21. syyskuuta heille tuli eteen täydellinen yllätys, kun presidentti Vladimir Putin julisti osittaisen liikekannallepanon.

– Venäjällä on sanottu suoraan, että kaksoiskansalaisuus ei ole peruste liikekannallepanon välttämiselle. Eli toisin sanoen osa heistä on vaarassa joutua nyt lähetetyksi takaisin sinne – taistelemaan omiaan vastaan, jos heillä on Venäjän kansalaisuus, Shlosberg sanoi.

Kun Putin julisti 30. syyskuuta Donetskin ja Luhanskin niin sanottujen kansantasavaltojen liittämisen Venäjään yhdessä Zaporizzjan ja Hersonin alueiden kanssa, Venäjälle siirtyneille ukrainalaisille tuli Shlosbergin mukaan eteen uusi ongelma.

– Tietääksemme Venäjän valtio on nyt lopettamassa heidän väliaikaisen asumisensa maksamisen. Heille voidaan sanoa sen sijaan, että te voitte palata nyt takaisin vanhoille kotiseuduillenne, sillä me olemme vapauttaneet ne teille, Shlosberg kuvaili.

” Euroopan unioni voi epäillä, että he ovat Venäjän hallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä henkilöitä.

Venäläiset vapaaehtoiset auttajat kuvasivat ukrainalaisten väliaikaisia suojia Ubylinkan raja-asemalla tiistaina 4. lokakuuta.

Shlosbergin mukaan mitään virallisia tietoja Venäjältä pois pyrkivien ukrainalaisten taustoista ei ole, vaan kaikki perustuu Jablokon ja muiden venäläisten vapaaehtoisten auttajien keräämiin arvioihin. Häntä itseään huolestuttaa nyt erityisesti yksi asia.

– Nämä ukrainalaiset ovat nyt todella vaikeassa tilanteessa. Venäjä voi katsoa, että he ovat tulleet meidän maahamme kiittämättöminä. Euroopan unioni voi puolestaan epäillä, että he ovat Venäjän hallinnon kanssa yhteistyötä tekeviä henkilöitä, Shlosberg kuvaili.

Shlosbergin mukaan viranomaisten molemmin puolin rajalinjoja pitäisi kuitenkin muistaa kaiken keskellä, että suurin osa Venäjälle tulleista ja maasta nyt pois pyrkivistä ukrainalaisista on vain yrittänyt pelastaa oman henkensä ja perheensä hengen.

– Toivottavasti humanismi voittaa tässäkin, hän sanoi.

Pskovissa on ollut viime päivinä todellisia rankkasateita ja kylmiä ilmoja, mutta Viron ja Latvian vastaisilla rajoilla sijaitsevat venäläiset huoltoasemat ovat tarjonneet ukrainalaisille suojaa. Lisäksi he ovat rakentaneet itse tilapäisiä telttoja.

Rajalla käyneet aktivistit kertoivat IS:lle tiistaina, että tilanne on helpottanut hieman kuluneen vuorokauden aikana. Heidän mukaansa Venäjän raja on alkanut vetää nopeammin, mutta eri rajanylityspisteillä on silti yhä jumissa satoja ihmisiä lapsista vanhuksiin.