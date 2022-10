Sotahistorioitsija Emil Kastehelmen mukaan Venäjän armeijan viime aikoina kärsimiin tappioon on vaikuttanut muun muassa krooninen miehistöpula, johon osittainen liikekannallepano ei ole tuomassa helpotusta ainakaan lähiaikoina.

Venäjän joukoilla on vaikeuksia, kun Ukraina käynnisti vastahyökkäyksensä. Emil Kastehelmen mukaan Venäjän ongelmana on muun muassa krooninen miehistöpula.

Moskovassa juhlittiin perjantaina neljän Ukrainan alueen, Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin laitonta liittämistä Venäjään. Presidentti Vladimir Putinin julistusta ei häirinnyt se tosiseikka, että Ukrainassa sotivat Venäjän joukot eivät ole onnistuneet saamaan alueita täysin kontrolliinsa.

Seremonioiden jatkuessa Kremlissä Ukrainasta kantautui Venäjän kannalta huolestuttavia tietoja Donetskin alueen pohjoisosissa sijaitsevasta Lymanin kaupungista. Seuraavana päivänä Ukrainan joukot repivät jo Venäjän liput alas kaupungin hallintorakennuksista ja nostivat tilalle omansa.

Reutersin mukaan Lymanin vapauttamista pidetään Venäjän suurimpana taistelutappiona sen jälkeen, kun Ukrainan armeija käynnisti syyskuussa vastahyökkäyksensä Donetskin alueen pohjoispuolella sijaitsevalla Harkovan alueella.

Ukrainan joukot julistivat lauantaina Lymanin kaupungin vapautetuksi. Kuva on peräisin sotilaiden julkaisemalta videolta.

Toukokuussa Lymanin vallanneet Venäjän joukot käyttivät kaupunkia keskuksena, josta käsin ne toteuttivat muita operaatioitaan Donetskin pohjoisosissa. Nyt Lymanin vapauttamisen odotetaan palvelevan Ukrainan pyrkimyksiä edetä yhä pidemmälle Venäjän miehittämillä alueilla.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi Lymanin takaisinvaltauksen osoittaneen, että Ukraina kykenee pakottamaan venäläisjoukkoja perääntymään ja hyötyy länsimaiden sille toimittamasta modernista aseavusta. Presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan lupasi, etteivät Ukrainan joukkojen voitot jää Lymaniin.

Zelenskyin puheet ovat saaneet sittemmin vahvistusta tiedoista, joita on tihkunut usealta suunnalta pitkin rintamalinjaa. Tilanteesta twiittasi sunnuntai-iltana myös sotahistorioitsija Emil Kastehelmi, joka päivittää tiimeineen Ukrainan sodan tilannekarttaa.

– Kokoamme ja varmistamme vielä tiimin kanssa tietoja, mutta näin yleisenä infona voin todeta, että Venäjällä menee nyt hyvin huonosti monessa suunnassa. Ukrainan hyökkäys jatkuu Lymanista ja Kupjanskista eteenpäin, Hersonissa rintaman pohjoisosa horjuu. Tilanne päällä, Kastehelmi kirjoitti.

Venäjän armeijan käyttämällä Z-tunnuksella varustettu autonromu kuvattiin Harkovan alueella hiljattain vapautetussa Kozatsha Lopanin kylässä viime viikolla.

Sotahistorioitsija Emil Kastehelmi.

Mielenkiintoa on herättänyt etenkin Hersonin tilanne. Sunnuntaina sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua vahvistamattomia tietoja rintamalinjan romahduksesta Dneprjoen länsirannalla, Hersonin alueen koilliskulmassa.

IS:n maanantaiaamuna tavoittaman Kastehelmen mukaan Hersonin tilanteesta on liikkeellä paljon huhuja. Joidenkin tietojen mukaan Ukrainan joukot olisivat onnistuneet etenemään alueella jopa 70 kilometrin matkan.

– Se ei voi pitää paikkaansa. Siinä on ehkä tulkittu hieman väärin näitä lähteitä. Tosiasia on silti, että kyllä siellä ukrainalaiset ovat nyt useita kyliä onnistuneet vapauttamaan. Eli he ovat pystyneet tekemään useamman kilometrin syvyisen puskun etenkin Dneprin länsirannalla.

Kastehelmen mukaan suurin kysymysmerkki on tällä hetkellä se, kuinka syvästä etenemisestä on todellisuudessa kyse. Presidentti Zelenskyi oli maanantaiaamuun mennessä vahvistanut vapautetuiksi Arhanhelsken ja Myroljubivkan kylät Dneprin länsipuolella.

– Me olemme onnistuttu varmistamaan sen puskun syvyydeksi tällä hetkellä noin 8–10 kilometriä. Väitteiden mukaan kyseessä olisi kuitenkin linnuntietä noin 25 kilometrin syvyinen murto.

Venäläisjoukot partioivat Hersonin alueen eteläosissa Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Skadovskissa maanantaina.

Kastehelmi arvioi tilannekuvan tarkentuvat maanantain kuluessa. Hänen mukaansa voidaan kuitenkin joka tapauksessa puhua ”todella merkittävästä etenemisestä”, jonka kaltaista ei etenkään Hersonissa ole tähän mennessä liiemmin nähty.

Ajatushautomo ISW:n mukaan Ukrainan joukot ovat kyenneet varmistamaan asemansa myös Dneprin varrella sijaitsevassa Zolota Balkan kylässä sekä siitä noin 10 kilometriä sisämaahan sijoittuvassa Hreshtshenivkassa. Venäläislähteissä Ukrainan joukkojen takaisin valtaamiksi on listattu myös hieman etelämpänä sijaitsevat Shevtshekivkan ja Ljubymivkan kylät.

Ukrainan joukkojen eteneminen ei ole pysähtynyt myöskään Donetskissa. Armeijan tiedottaja Serhi Tsherevatyi kertoi Ukrainan Interfax-uutistoimistolle joukkojen vapauttaneen Torsken kylän, joka sijaitsee noin 15 kilometriä itään Lymanista.

Torsken vapautusta ei oltu maanantaiaamuna vahvistettu vielä virallisesti, mutta myös ISW arvioi ukrainalaisten saaneen kylän haltuunsa. Venäläislähteiden mukaan Venäjän joukot olisivat vetäytyneet pidemmällä idässä sijaitsevan Kreminnan kaupungin läheisyyteen sekä sinne Svatovesta kulkevan P66-valtatien varrelle.

Sunnuntaina sosiaalisessa mediassa väitettiin taisteluiden levinneen jo Kreminnaan. Kastehelmi arvioi niiden sijoittuvan Kreminnan sekä Torsken naapurissa sijaitsevan Zaritshnen kylän väliselle alueelle.

– On hieman epäselvää, missä siellä se ihan tarkka tasa on. Osittain siksi, että siellä on paljon metsää ja peltoa, josta on vaikea saada täysin kilometrin tarkkaa tietoa avointen lähteiden tiedustelumenetelmin. Mutta kyllä se joka tapauksessa on niin, että Lymanin kaatumisen jälkeen venäläiset ottivat ihan kunnolla taaksepäin.

Kastehelmen mukaan ukrainalaiset vaikuttavat pyrkivän eteenpäin jo aiemmin Harkovan alueella vapauttamansa Kupjanskin suunnalta. ISW:n mukaan joukot ovat jatkaneet etenemistään myös Harkovan alueella ja vapauttaneet muun muassa Kupjanskista kaakkoon sijaitsevan Kivsharivkan kylän.

– Venäjällä edelleen pieni kaistale Harkovan oblastia hallussa. Ja siellä sitten tapahtuu, Kastehelmi sanoo.

Kastehelmen mukaan Venäjän tappioihin on vaikuttanut muun muassa krooninen miehistöpula, joka vaivaa sen joukkoja kaikilla tasoilla. Putinin vajaat pari viikkoa sitten julistamasta osittaisesta liikekannallepanosta ei ole odotettavissa helpotusta tilanteeseen ainakaan lähiaikoina.

– Venäjällähän on se ongelma, että he joutuvat ainakin osin taistelemaan samoilla joukoilla. Kun joukot ovat ensin heikentyneet Lymanissa ja perääntyneet Kreminnaan, niin eivät ne yhtäkkiä muutu taas supertaistelukykyisiksi. Asiat ovat myös edenneet niin nopeasti, ettei siellä Kreminna-Svatove-linjalla ole ehditty myöskään rakentaa mitään kovin massiivisia puolustuksia. Mutta on siellä varmaan jotain saatu valmisteltua.

Ukrainan lippu liehui viikko sitten Hersonin alueella sijaitsevassa Vysokopilljan kaupungissa. Ukrainan joukot vapauttivat alueen syyskuun alussa.

Vaikutusta on myös sillä, että Ukrainan joukot ovat etenkin Hersonissa tehneet toistuvasti iskuja Venäjän asevarastoihin, komentopaikkoihin ja muihin kohteisiin kuten Dneprin yli kulkeviin siltoihin. Tämän myötä logistiikasta on tullut venäläisille haaste.

Kastehelmen mukaan Venäjän joukoilla on ollut vaikeuksia myös pitää toimiaan piilossa, sillä Ukrainan joukot ovat todennäköisesti saaneet tiedustelutietoa myös miehitysvallan alla eläviltä Hersonin siviileiltä.

– On vaikea sanoa, mikä tässä on tarkalleen ottaen se suhde, että mikä osuus on Ukrainan onnistunutta operaatiota ja mikä venäläisten logistiikan haasteita. Venäläiset ovat olleet vahvistamassa aluetta aiemmin, mutta vaikuttaa siltä, että ainakaan kaikilta osin vahvistukset ei ole tuottaneet tulosta. Eli käytännössä ukrainalaiset ovat puskeneet venäläisiä koko ajan kauemmas Kryvyi Rihin suunnalta.

Venäjän puolustusministeriö ei maininnut Lymanin tapahtumia sunnuntain tilannepäivityksessään. Lauantaina se oli myöntänyt vetäneensä joukot alueelta ”saarrostusuhkan syntymiseen liittyen”.

Puolustusministeriö tiedotti Venäjän joukkojen tuhonneen seitsemän ase- ja ammusvarastoa Harkovan, Zaporizzjan, Mykolajivin ja Donetskin alueilla.

ISW:n mukaan Venäjän joukot jatkoivat viikonloppuna hyökkäyksiään Donetskissa sijaitsevien Bahmutin, Avdiivkan ja Vyjimkan alueilla, mutta eivät saavuttaneet menestystä. Kryvyi Rihiin ja Mykolajivin alueelle venäläiset tekivät iskuja iranilaisvalmisteisten Shahed-136-dronejen avulla.

Perjantaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin juhlisti laittomia alueliitoksia Venäjän nimittämien miehityshallintojen johtajien kanssa. Putinin vasemmalla puolella Hersonin aluejohtaja Volodymyr Saldo ja Zaporizzjan aluejohtaja Jevgeni Balitskyi. Oikealla puolella Donetskin aluejohtaja Denis Pushilin sekä Luhanskin aluejohtaja Leonid Pasetshnik.

Samaan aikaan Venäjä jatkoi Ukrainan moukaroimista ohjus- ja tykistöiskuin. Ukrainan viranomaisten mukaan edellisen vuorokauden kuluessa iskujen kohteena oli 35 asutuskeskusta. Zaporizzjan kaupunkiin ja sen lähikyliin Venäjän kerrottiin iskeneen ainakin kymmenellä ohjuksella.

Maanantaina Moskovassa jatkui prosessi Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin liittämiseksi Venäjään, kun parlamentin alahuone duuman hyväksyi asiaa koskevan lain. Ukraina ja sen länsiliittolaiset ovat tuominneet merkityksettömiksi sekä laittomat alueliitokset että niiden perusteena käytetyt tekaistut kansanäänestykset.