Perjantaina sotilasjoukko ilmoitti televisiossa, että sotilasjuntan johtaja Damiba on syrjäytetty ja maan rajat suljettu.

Burkina Fasossa sotilasjuntan johtaja Paul-Henri Sandaogo Damiba vetoaa vallankaappausta yrittäviin sotilaisiin, jotta nämä ”tulisivat järkiinsä”. Damiban Facebook-sivullaan julkaisemassaan tekstissä hän toivoo maan välttävän sisäiset taistelut, joita Burkina Faso ei nykytilanteessaan tarvitse.

Damiban mukaan nyt meneillään olevat ”traagiset tapahtumat” ovat seurausta väärän tiedon levittämisestä, jolla on tarkoituksellisesti yritetty johtaa kansaa harhaan.

Perjantaina illalla joukko maastopukuisia sotilaita ilmoitti televisiossa, että Damiba on syrjäytetty ja maan uusi johtaja on kapteeni Ibrahim Traore. Lisäksi he kertoivat, että maan rajat on suljettu eikä perustuslaki ole enää voimassa.

Sotilaat sanoivat Damiban suunnittelevan vastahyökkäystä ”ranskalaisesta tukikohdasta”, mutta Damiba kiisti väitteen Facebook-julkaisussaan. Hänen mukaansa väitteen tavoitteena oli manipuloida ihmisten mielipiteitä. Myös Ranska, Burkina Fason entinen siirtomaaisäntä, ilmoitti, ettei ole millään tavalla osallisena.

Perjantai-illan televisio-ilmoituksen jälkeen yö ja aamu olivat Burkina Fasossa hiljaiset, mutta lauantaina tilanne kiristyi jälleen. Kaduilla kuultiin laukauksia, ja sotilasjoukkoja oli liikkeellä kaupungissa, mikä herätti pelkoa Damiban tukijoiden ja maan uudeksi johtajaksi julistetun Traoren kannattajien välillä. Kaupungin yllä lensi helikoptereita ja aamulla auenneet kaupat sulkivat ovensa.

Armeijan johto ilmoitti lauantaina, että kyse on asevoimien ”sisäisestä kriisistä” eikä maininnut vallankaappausta.

– Kansallisten asejoukkojen sisäisen kriisin seurauksena muutama yksikkö on ottanut haltuunsa joitakin valtaväyliä Ouagadougoun kaupungissa vaatien everstiluutnantti Damiban eroa. Neuvotteluja käydään parhaillaan, armeija ilmoitti lausunnossa.

Vallankaappauksesta ilmoittaneet sotilaat ovat syyttäneet Damiban epäonnistuneen jihadistien iskujen estämisessä. Maassa on tapahtunut useita jihadistiryhmien tekemiksi epäiltyjä hyökkäyksiä viime aikoina, ja erityisesti syyskuu oli verinen. Yli 40 prosenttia Burkina Fason alueesta on muiden kuin maan hallinnon kontrollissa.

Damiba nousi itse valtaan tammikuussa vallankaappauksen myötä. Tuolloin sotilasjuntta syrjäytti Burkina Fason presidentin Roch Marc Christian Kaboren, jota niin ikään syytettiin epäonnistumisesta jihadistien kukistamisessa.

Monet ulkovallat ja Afrikan unioni ovat ilmaisseet huolensa Burkina Fason tilanteesta. Muiden muassa YK:n pääsihteeri António Guterres kertoi tiedottajansa välittämässä lausunnossa tuomitsevansa kaikki yritykset kaapata valta aseilla ja vetoavansa kaikkiin osapuoliin, jotta ne pyrkisivät vuoropuheluun ja pidättäytyisivät väkivallasta.

Suuri osa Sahelin alueesta kärsii islamistikapinallisten väkivaltaisuuksista, joiden myötä myös Malissa, Guineassa ja Tshadissa on ollut vallankaappauksia.