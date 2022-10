Iran ilmoitti elokuussa olevansa valmis vaihtamaan vankeja Yhdysvaltain kanssa.

Teheran on pyrkinyt vapauttamaan yli kymmenen Yhdysvaltain vangitsemaa iranilaista.

Iran ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet vankienvaihdosta, Iranin puolivirallinen uutistoimisto Nournews kertoi lauantaina pian sen jälkeen, kun Teheran päästi lähes seitsemän vuotta vangittuna olleen iranilais-amerikkalaisen liikemiehen vankilasta viikon lomalle. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Nournewsin mukaan ”alueen maa” on toiminut sovittelijana neuvotteluissa. Uutistoimisto ei täsmentänyt, mistä maasta oli kyse.

Uutistoimisto sanoi myös, että ”Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi jäädytetyistä Iranin varoista vapautetaan pian miljardeja dollareita”. Tarkempaa tietoa pakotteiden mahdollisesta osittaisesta purkamisesta ei toistaiseksi ole.

Iran ilmoitti elokuussa olevansa valmis vaihtamaan vankeja Yhdysvaltain kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kommentoi nyt viikoksi vankilasta päästetyn Siamak Namazin kohtaloa.

Namazi on ollut vangittuna Iranissa lähes seitsemän vuotta vakoilusyytteiden vuoksi. Yhdysvallat on pitänyt syytteitä perusteettomina. On toistaiseksi epäselvää, aikooko Iran vapauttaa Namazin lopullisesti.

Myös Namazin 85-vuotias isä, entinen YK:n viranomainen Baquer Namazi, jota on aiemmin kielletty poistumasta maasta samojen syytteiden vuoksi, on nyt saanut luvan poistua maasta terveydellisistä syistä.

Teheran on pyrkinyt vapauttamaan yli kymmenen Yhdysvaltain vangitsemaa iranilaista, mukaan lukien seitsemän iranilais-amerikkalaista kaksoiskansalaista.