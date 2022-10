Ukrainan joukoille merkittävä voitto Lymanissa – tämä tiedetään kaupungin tilanteesta

Tappio Lymanissa on Venäjälle merkittävä ja nolo. Venäjän puolustus­ministeriön mukaan joukot on siirretty Lymanista ”kannattavammille rintamille”.

Venäjän joukot ovat vetäytyneet Lymanin strategisesti tärkeästä kaupungista Pohjois-Donetskissa Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö kertoi lauantaina Telegramissa syyksi ”piirityksen riskin”.

Ministeriön mukaan joukot on siirretty Lymanista ”kannattavammille rintamille”. Ministeriö kutsui kaupunkia sen neuvostoaikaisella nimellä Krasnyi Lyman.

Vain muutamaa tuntia aiemmin Ukraina oli tiedottanut piirittäneensä Lymanin ja vallanneensa useita pienempiä asutuskeskuksia kaupungin itäpuolelta.

Lymanin takaisinvaltaus on suurin voitto Ukrainalle sitten syyskuun suurten takaisinvaltauksien Harkovan alueella.

presidentti Vladimir Putin sanoi puheessaan perjantaina, että Donetsk ja kolme muuta Ukrainan aluetta olisi ”liitetty Venäjään ikuisiksi ajoiksi”.

Venäjä käytti miehitettyä Lymania tärkeänä logistiikka- ja kuljetuskeskuksena maan pohjoisosissa toimiville joukoille. Venäjän joukot valtasivat kaupungin toukokuun lopussa.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri kuvaili aiemmin lauantaina Helsingin Sanomille, että Venäjän joukkojen motittaminen Lymaniin olisi ”aikamoinen nöyryytys".

– Ukraina ei ole tähän mennessä onnistunut saamaan näin isoa joukkoa venäläisiä vangiksi. Syyskuun alkupuolella nähdyssä vastahyökkäyksessä venäläiset pääsivät vielä irtautumaan, vaikka heiltä jäikin mittava määrä kalustoa ukrainalaisten käsiin, hän sanoi.

Sotahistoroitsija Emil Kastehelmi kertoo Twitterissä Lymanin tilanteesta. Kastehelmen mukaan Lymanissa on Ukrainan joukkoja ja Venäjä on vetäytynyt kaupungista sekä kärsinyt mittavia tappiota. Ukraina on myös saanut jonkin verran sotavankeja.

Kastehelmen mukaan taistelut jatkuvat Zaritchnen ja Kreminnan suunnassa. Suuresta piirityksestä ei sotahistorioitsijan arvion perusteella ole vielä todisteita.

Ukrainan mukaan Venäjällä oli Lymanissa noin 5 000–5 500 sotilasta. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan Venäjä lähetti Lymaniin myös vasta mobilisoituja venäläissotilaita murtamaan piiritystä. Vielä perjantaina Donetskin nukketasavallan johtaja väitti, että Lymaniin tuodaan lisää joukkoja.

ISW:n tieto on peräisin venäläisiltä armeijabloggaajilta. Osa heistä kritisoi, että Venäjä olisi ollut tekemässä samoja virheitä kuin aiemmin Harkovan alueella Ukrainan vastahyökkäyksen vyöryessä päälle.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhiy Haidai sanoo, että piiritetyt Venäjän joukot olisivat perjantaina pyytäneet poispääsyä kaupungista. Hänen mukaansa venäläisten vaihtoehdoiksi jäi antautua, yrittää paeta tai kuolla yhdessä.

Ukrainan joukot kohottivat Ukrainan lipun kaupungin nimikyltin luo ennen kaupunkiin etenemistä. Videon lipusta on jakanut Twitterissä muun muassa maan puolustusministeriö.

Twitterissä on jaettu videoita tien varteen tuhoutuneista venäläisistä ajoneuvoista. Muun muassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja jakaa videota tuhoutuneesta venäläisjoukosta.

Lymanin taistelun kuolonuhrien määrä ei ole tiedossa.

Kreml ei lauantai-iltaan mennessä ollut kommentoinut Lymanin tappiota .

Venäjän tshetsheenijohtaja Ramzan Kadyrov reagoi Telegramissa kirjoittamalla, että Venäjän pitäisi vastata taktisilla ydinaseilla.

Ennen Venäjän helmikuussa aloittamaa hyökkäyssotaa Lymanissa oli noin 20 000 asukasta.