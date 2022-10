Moskovan Punaisella torilla kuultiin hämmentävä kansankiihotuspuhe Putinin järjestämässä kansanjuhlassa.

Presidentti Vladimir Putin liitti perjantaina neljä Ukrainalta anastettua aluetta laittomasti Venäjään kansainvälisen yhteisön voimakkaasta kritiikistä huolimatta. Päivä huipentui Moskovan Punaisella torilla järjestettyyn kansanjuhlaan.

Esiintyjinä oli useita Putinin politiikkaa avoimesti tukevia artisteja. Moskovan pimenevässä illassa nähtiin mahtipontinen ja patrioottinen show, jossa yleisöä huudatettiin isänmaallisilla iskulauseilla.

Jälkikäteen somessa on huomiota kerännyt kiihkeän putinistin, Ivan Ohlobystin Punaisen torin lavalla pitämä raivoisa kiihotuspuhe. Ohlobyst on ortodoksipappi, näyttelijä ja juontaja sekä avoin homofoobikko ja aseaktivisti, jolla itselläänkin on asekokoelma.

Lavalla Ohlobyst kiihotti kansaa ”pyhään sotaan” Ukrainassa.

– Sitä pitää kutsua pyhäksi sodaksi! Pyhäksi sodaksi! On olemassa vanha venäläinen sanonta ”goida”. Se tarkoittaa käskyä välittömään toimintaan, julistaa Ohlobyst.

– Miten me kaipaammekaan tällaisia sotahuutoja nyt! Goida, veljet ja sisaret, goida!

– Vapise vanha maailma! Todellisen kauneuden, oikean uskon, oikean viisauden riistäjät! Jota johtavat mielipuolet, perverssit satanistit!

– Vaviskaa, me olemme tulossa! Goida!

Puhe tuo väistämättä mieleen Adolf Hitlerin pääpropagandistin Joseph Goebbelsin mielipuolisen ”Urheilupalatsipuheen” helmikuulta 1943, jolloin natsi-Saksa oli hävinnyt Stalingradissa ja natsien tappio sodassa alkoi olla varmaa.

Goebbels pyrki valamaan saksalaisiin taistelutahtoa huutamalla lavalta, haluavatko nämä ”totaalisen sodan” Saksan vihollisille.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Sinikukka Saari otti Twitterissä kantaa Ohlobystin raivoamiseen:

– Aiemmin tapasin sanoa, että vaikka Putinin Venäjässä on selvästi totalitaristisia piirteitä, se ei ole totalitaristinen valtio, sillä kansaa ei pyritä mobilisoimaan. Viimeisimpien vaiheiden jälkeen voimme todeta: Venäjä on totalitaristinen valtio. Piste.