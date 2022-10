Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pekka Toveri arvioi venäläisten tankkien kärsimiä tuhoja videolta: ”Kun karuselli räjähtää, tykkitorni lentää”

Harkovan kaupungin ympäristö on todellinen tankkien hautausmaa, jonne venäläiset teräshirviöt on jätetty ruostumaan. Venäjän on arvioitu menettäneen Ukrainan sodassa jo tuhansia panssaroituja ajoneuvoja. Kenraalimarjuri evp Pekka Toveri on panssarimies henkeen ja vereen. Hän arvioi ISTV:n pyynnöstä videomateriaalia, jota Ilta-Sanomien kuvaaja Seppo Kärki on Harkovan seudulla taltioinut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki