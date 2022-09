Ukrainalta tyly vastaus Putinille: Lymanin valtaus lähestyy – ”Heidän pitää pyytää poispääsyä sieltä”

Samaan aikaan kun Vladimir Putin julisti Moskovassa neljän ukrainalaisalueen kuuluvan Venäjään, Ukraina oli aiheuttamassa hänelle jälleen merkittävää tappiota yhdellä näistä alueista.

Eri lähteiden mukaan venäläisjoukot oli perjantaina saarrettu jo lähes kokonaan Lymanin kaupungissa Donetskin alueella.

Tilannekarttojen mukaan ukrainalaisjoukot olivat viimeistelemässä koukkausta kaupungin selustaan sekä pohjoisesta että etelästä, ja se oli jäämässä mottiin.

Tiedot ovat kuitenkin yhä vaillinaisia. Perjantaina sosiaalisessa mediassa julkaistiin Lymanin itäpuolelle paikannettuja kuvia, joiden väitettiin esittävän pakenevia venäläisjoukkoja. Vahvistusta niiden aitoudelle ei ole.

Ukrainan armeijan edustajan mukaan Lyman ei ole vielä täysin piiritetty.

– Joukkomme yrittävät viimeistellä venäläisen sotilasryhmän saarrostusta. Venäläiset haluavat ulos sieltä. Me iskemme heitä kaikilla aseilla, armeijan edustaja Serhi Tsherevatyi sanoi CNN:n mukaan.

– Pystymme tulittamaan lähes kaikkia reittejä, joita he voivat käyttää aseiden, tarvikkeiden ja henkilöstön kuljetuksiin, hän jatkoi.

Alla ISW-ajatushautomon karttapäivitys Lymanista.

Hän painotti, että vaikka Ukrainan lippu nousisi salkoon Lymanissa, alueen haltuunotto vie aikaa, koska joukkojen pitää varmistaa alueen turvallisuus.

On arvioitu, että Lymania puolustaisi jopa 5 000 venäläissotilasta, tosin monissa arvioissa luku on pienempi, noin muutama tuhat. Tsherevatyin mukaan joukossa on paljon motivoituneita, kokeneita sotilaita.

Venäläisillä sotaa seuraavilla Telegram-kanavilla on jo tarkkailijoiden mukaan myönnetty, että Lyman on saarrettu.

– Venäläiset sotakanavat tunnustavat nyt, että Ukraina on saartanut Lymanin kaupungin, jolla on strategista sotilaallista merkitystä Donetskissa. kirjoitti Bellingcatin Christo Grozev perjantaina Twitterissä.

Hänen mukaansa kaupungin menetys olisi suuri nöyryytys Putinille. Venäjä valtasi Lymanin alkukesästä pitkien taistelujen jälkeen.

Ukrainalaissotilas katsoi tankin luukusta Lymanissa viime huhtikuussa, ennen kuin Venäjä onnistui valtaamaan kaupungin. Nyt Ukraina on ottamassa sitä takaisin.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin avustaja Myhailo Podoljak väänsi perjantaina veistä haavassa, kun hän twiittasi Lymanin tilanteesta.

Podoljak vertasi tilannetta kahdeksan vuoden takaiseen Ilovaiskin taisteluun, joka oli yksi Itä-Ukrainan sodan käännekohtia, tuolloin Ukrainan tappioksi.

– Kahdeksan vuotta sitten Venäjän armeija piiritti joukkomme Ilovaiskissa. Meidän poikamme suostuivat antautumaan ilman aseita. Venäjä rikkoi sanansa ja kolonnaa ammuttiin. Tänään Venäjän armeijan pitää pyytää poispääsyä Lymanista. Jos siis Kremlin päättäjät ovat yhtään huolissaan sotilaistaan, Podoljak kirjoitti.

Putinin keskeinen sotatavoite on koko ajan ollut ”vapauttaa” juuri itäiset Donetskin ja Luhanskin alueet Ukrainassa. Lyman olisi ollut Venäjälle tärkeä asema jatkaa valloitussotaa kohti Donetskin suuria kaupunkeja Slovjanskia ja Kramatorskia.