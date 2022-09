Patriarkka Kirill sairastui koronaan – ei pääse Putinin seremoniaan

Venäjän ortodoksikirkon päämies, patriarkka Kirill on sairastunut koronavirukseen.

Venäjän ortodoksikirkon päämies ja tunnettu presidentti Vladimir Putinin läheinen liittolainen, patriarkka Kirill, 75, on tehnyt positiivisen koronatestin. Asiasta kertoi kirkon tiedotuspalvelu perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kirkon tiedotuspalvelun mukaan Kirill on perunut kaikki suunnittelemansa matkat ja tapahtumat, koska hänellä on pahoja oireita, jotka vaativat vuodelepoa ja eristäytymistä. Tiedotuspalvelun mukaan Kirillin tila on tyydyttävä.

Näin ollen Kirill ei pääse tänään Kremliin tapamaan Putinia, kun tämä aikoo allekirjoittaa perjantaina 30. syyskuuta asiakirjat Ukrainan itäosien ”liittämisestä” Venäjään.

Ukrainan sotaa kannattavan Kirillin alaisuudessa Venäjän ortodoksisesta kirkosta on tullut voimakas poliittinen toimija, joka puolustaa Venäjän kääntymistä kohti konservatiivisia sosiaalisia arvoja.