Suomen päätös sulkea raja venäläisiltä turisteilta nousi muun muassa BBC:n luetuimpien juttujen joukkoon.

Useat kansainväliset mediat ovat noteeranneet Suomen päätöksen sulkea rajansa venäläisiltä turisteilta.

Uutinen nousi muun muassa brittimedia BBC:n luetuimpien uutisten joukkoon. BBC:n uutisessa kerrotaan, että Suomi on viimeinen Venäjän EU-naapurimaa, joka sulkee rajansa.

Brittiläinen SkyNews nosti otsikkoonsa Suomen pelkäävän, että rajan ylittävien venäläisten suuri määrä on uhka Suomen kansainvälisille suhteille. Tämä perustuu ulkoministeri Pekka Haaviston tiedotustilaisuudessa lausumaan kommenttiin.

The New York Timesin artikkelissa kerrotaan, että Suomen hallitus oli pitkään puntaroinut rajan sulkemisen mahdollisuutta, mutta viimeinen silaus oli Venäjän presidentti Vladimir Putinin asettama osittainen liikekannallepano, jonka jälkeen Suomeen on saapunut tuhansittain venäläisiä. Artikkelissa kerrotaan myös, että Venäjän varjo on vaikuttanut suuresti Suomen ulkopolitiikkaan, joka on Ukrainan sodan seurauksena kokenut muutoksen Nato-jäsenyyshakemuksineen.

Euronewsin artikkelin otsikossa mainitaan Suomen sulkevan rajansa sen jälkeen, kun osittainen liikekannallepano aiheutti piikin rajan yli pyrkivissä venäläisissä.

Amerikkalaismedia CNN kertoi uutisen lyhyesti omassa Ukrainan sotaa seuraavassa artikkelissaan.