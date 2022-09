Karjalan vepsäläiskyliin tuli bussi noutamaan miehiä sotaan – haettavat olivat paenneet metsään

Karjalan tasavallasta aiotaan komentaa yli tuhat miestä Ukrainaan osana Vladimir Putinin käynnistämää liikekannallepanoa. Kutsunnat eivät ole kuitenkaan sujuneet kaikissa kylissä viranomaisten toivomalla tavalla.

Pietari, Venäjä

Venäjän Karjalan tasavallassa miesten mobilisointi sotaan on epäonnistunut ainakin joissakin kylissä miesten ripeän reagoinnin vuoksi.

Miehet ovat menneet kutsuntaviranomaisten tullessa piiloon paikallisiin metsiin, kertoo Telegram-kanava From Karelia with Freedom.

Yksi tällainen välikohtaus tapahtui entisessä Vepsän kansallisessa volostissa Äänisen rannalla. Kyseessä on vepsäläisten perinteinen asuinalue, jolla oli heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen paikallinen itsehallinto vuosina 1994–2005.

– Ihmiset yksinkertaisesti kieltäytyivät ottamasta vastaan kutsuntalappua ja menivät metsään, kertoo Activatica.org-sivusto.

– Mobilisoitavia hakemaan tullut linja-auto poistui melkein tyhjänä. He saivat mukaansa vain muutaman ihmisen Rybrekasta ja Shjoltozeron kylästä he eivät saaneet mukaansa ylipäätään ketään, uutisessa kerrotaan.

Shjoltozero eli Soutjärvi on pohjoisen vepsäläiskulttuurin keskus. Rybreka tunnetaan puolestaan nimellä Kalajoki.

Näkymä Äänisen rannalta Petroskoissa toukokuussa 2021.

IS oli yhteydessä paikalliseen toimittajaan, joka kertoi tarkempia tietoja tapahtuneesta. Hänen mukaansa Rybrekan kylään oli tullut yhteensä 24 kutsuntamääräystä. Joillekin se oli saatu ojennettua työpaikalla, mutta jotkut olivat kieltäytyneet ja paenneet metsään.

Shjoltozerosta kutsuntoihin oli yritetty määrätä vielä useampia miehiä, mutta sieltä kukaan ei halunnut lähteä Ukrainaan.

– 26. syyskuuta bussi tuli hakemaan mobilisoituja. Rybrekasta he saivat mukaansa neljä miestä, mutta Shjoltozerosta ei ketään, toimittaja kertoi.

Toimittajan mukaan kieltäytyjiä on todennäköisesti muuallakin Karjalassa, mutta he eivät halua protestoida julkisesti eivätkä tule kasvoillaan esiin kertomaan vastustuksestaan.

– Heidän on helpompi mennä metsään kuin tulla esiin avoimessa protestissa.

Karjalan paikallisessa mediassa on kerrottu, että Karjalan tasavallasta on tarkoitus lähettää liikekannallepanon puitteissa Ukrainaan yli 1 000 miestä.

Tasavallan johtava sotilaskomissaari Andrei Artemjev kertoi Sampo TV 360 -kanavalle, että tarvittavien sotilaiden lukumäärästä he ovat saaneet ilmoituksen ylemmältä johdolta.

– Meillä on presidentin ja puolustusministeriön määräys, jonka mukaan meidän on kerättävä yli tuhat ihmistä. Se vastaa sitä prosenttimäärää, mikä on kerrottu eli hieman yli yksi prosentti reserviläisten kokonaismäärästä, Artemjev kertoi RK Karelija -sivuston mukaan.