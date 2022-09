Ruotsin rannikkovartiosto julkaisi kuvan neljännestä vuodosta Nord Stream -putkissa

Kaksi kaasuputkista löydetyistä vuotokohdista sijaitsee Ruotsin talousalueella, kaksi Tanskan talousalueella.

Ruotsin rannikkovartioston mukaan Nord Stream 2 -putkistossa on pienempi vuoto kuin lähellä sijaitsevassa Nord Stream 1 -putkistossa.

Ruotsin rannikkovartiosto on julkaissut ensimmäisen kuvan Nord Stream 2 -putkiston toisesta vuotokohdasta. Jo aiemmin kyseisestä putkistosta on löydetty yksi vuotokohta, mutta se sijaitsee Tanskan talousalueella.

Ruotsin talousalueella kulkevassa Nord Stream 1 -putkistossa on myös havaittu kaasuvuoto. Samassa putkistossa on myös toinen vuotokohta, mutta sekin sijaitsee Tanskan talousalueella.

Ruotsin rannikkovartioston mukaan Ruotsin talousalueella sijaitsevien vuotojen etäisyys on noin 1,8 kilometriä.

Etäisyys pienemmän Ruotsin talousalueella sijaitsevan vuodon ja lähimmän Tanskan talousalueella sijaitsevan vuodon välillä on noin 4,6 kilometriä.

Ruotsin rannikkovartioston alus on lähellä vuotoja ja sen tehtävänä on valvoa vuotoja ja auttaa muita aluksia turvallisen merenkulun varmistamiseksi. Aluksen mukana on myös kauko-ohjattava merenalainen robotti.