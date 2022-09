Trump sanoi Saksan olevan pian täysin riippuvainen Venäjän energiasta – video naureskelevista saksalaisista leviää jälleen

Yhdysvallat on johdonmukaisesti vastustanut Nord Stream 2 -kaasuputki­hanketta. Saksa torppasi putkiston käyttöönoton lopulta vain pari päivää ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Twitterissä on lähtenyt jälleen kiertämään video Yhdysvaltojen entisestä presidentistä Donald Trumpista, joka vuonna 2018 varoitti saksalaisia diplomaatteja siitä, että Saksasta on tulossa liian riippuvainen venäläisestä energiasta.

– Saksasta on tulossa täysin riippuvainen venäläisestä energiasta, jos se ei heti muuta kurssia, Trump sanoi YK:n yleiskokouksessa.

Washington Post uutisoi tuolloin, että Saksan ulkoministeri Heiko Maas vaikutti naureskelevan Trumpin puheelle kollegoidensa kanssa.

Trump oli aiemminkin kritisoinut Saksaa Venäjältä tuodusta maakaasusta. Naton kokouksessa vuonna 2018 Trump nosti esille Nord Stream 2 -kaasuputkiston.

– Saksa on Venäjän vanki. Koska 60–70 prosenttia maan energiasta tulee Venäjältä, Saksan on täysin Venäjän kontrolloima, Trump sanoi Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille.

Alla olevalla videolla ote Trumpin kritiikistä.

Yhdysvallat asetti Nord Stream 2 -kaasuputkea rakennuttavalle yhtiölle ja sen toimitusjohtajalle pakotteita Trumpin aikana. Pakotteet kumottiin viime vuonna.

Trumpin kommentit ovat nousseet ajankohtaisiksi Ukrainan sodan myötä ja tällä viikolla Nord Stream -kaasuputkissa havaittujen vuotojen takia. Vuotojen uskotaan johtuvan sabotaasista, jonka tekijä ei ole vielä selvillä. Useat asiantuntijat ovat kuitenkin epäilleet Venäjää tuhotyöstä.

Nord Stream 1 -putkisto kulkee Venäjältä Viipurista Greifswaldiin Saksassa. Sen ensimmäinen putki otettiin käyttöön vuonna 2011 ja toinen putki vuonna 2012. Venäjä lopetti toimitukset putkien kautta elokuussa. Venäjä väitti siihen kohdistuvien pakotteiden estävän huoltotyöt, joskin Saksa on kyseenalaistanut väitteen.

Nord Stream 2 -putkisto kulkee pitkälti Nord Stream 1 -putkiston rinnalla. Se valmistui viime vuosi sitten ja täytettiin 300 miljoonalla kuutiometrillä kaasua. Sen käyttöönotto peruttiin kuitenkin juuri ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Nord Stream -putkistoissa on havaittu yhteensä neljä vuotoa Itämerellä.

Jo ennen Trumpia hänen edeltäjänsä Barack Obama oli ollut huolissaan siitä, kuinka riippuvainen Eurooppa oli Venäjän energiasta.

– Tämä koko tapahtuma (Krimin miehitys Venäjän toimesta) on osoittanut, että Euroopan on tarpeen katsoa, kuinka se voisi monipuolistaa energialähteitään, Obama sanoi maaliskuussa 2014 Politicon mukaan.

Nord Stream 2 -hanketta suunniteltiin vuodesta 2011 alkaen, joskin rakennustyöt Saksassa alkoivat vasta seitsemän vuotta myöhemmin. Sinä aikana Yhdysvallat toisti usein huolensa putkistosta.

– Kun katsotaan energiatilannetta tänä päivänä, Eurooppa voidaan asettaa tilanteeseen, jossa energia käytetään aseena. Sen pitäisi olla herätys siihen, että Euroopan pitää monipuolistaa lähteitään, reittejään ja polttoaineitaan, totesi Yhdysvaltojen silloinen apulaisenergiaministeri Elizabeth Sherwood-Randall Euractivin haastattelussa vuonna 2016.

Myös Trumpin seuraaja, Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Joe Biden, on suhtautunut kriittisesti Nord Stream 2 -putkistoon.

Toimiessaan Obaman varapresidenttinä vuonna 2016 Biden kuvaili putkilinjaa ”huonoksi sopimukseksi” Euroopalle, Reuters kertoi tuolloin. Presidenttinä hän on toistanut näkemyksensä.

– Me uskomme edelleen, presidentti uskoo edelleen, että Nord Stream 2 on huono sopimus Euroopalle, Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki sanoi tammikuussa 2021 tiedotustilaisuudessa.

Viime vuoden kesänä Biden toisti Yhdysvaltojen huolen Nord Stream 2 -hankkeesta tavatessaan Saksan silloisen liittokanslerin Angela Merkelin.

Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Pami Aalto kertoi IS:n haastattelussa aiemmin Yhdysvaltojen Nord Stream 2:ta koskevan vastustuksen taustoista.

– Yhdysvallat vastusti Nord Stream 2 -kaasuputkea, koska he halusivat tukea omien yritystensä pääsyä Euroopan LNG-markkinoille. Nyt siinä on onnistuttukin ja Yhdysvalloista on tullut merkittävä toimittaja. Tämä taloudellinen intressi on ollut mielestäni voimakkaampi kuin mitä julkisuudessa on ollut esillä ja siihen päälle on liimattu tämä huoli Euroopan huoltovarmuudesta, Aalto arvioi.