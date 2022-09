Venäjän media kertoo, että Suomen vastaiselle rajalle on ilmestynyt jo ainakin yksi liikuteltava kutsuntatoimisto, jossa rajanylitystä yrittäville tai maahan palaaville venäläisille miehille voidaan ojentaa määräys astua asepalvelukseen.

Pietari, Venäjä

Useat venäläiset uutissivustot ja sosiaalisen median keskusteluryhmät kertovat, että Venäjä on pystyttänyt Suomen vastaiselle rajalle ainakin yhden liikuteltavan kutsuntaparakin.

Fontanka-uutissivusto kertoo, että pietarilainen Aleksei kuvasi uuden mobiilin mobilisointikontin varhain keskiviikkoaamuna.

Parakissa voi käydä joko ilmoittautumassa vapaaehtoiseksi Ukrainan rintamalle tai siellä voidaan ojentaa reserviläiselle käteen lappu, jossa hänen käsketään ilmoittautua asepalvelukseen presidentti Vladimir Putinin määräämän liikekannallepanon mukaisesti.

(Kutsuntakontista kertoo myös Venäjän mediaa seuraava yhdysvaltalaistoimittaja Julia Davis Twitterissä.)

Aleksein kertoman mukaan kutsuntakontti sijaitsee Torfjanovkan raja-asemalla heti rajapuomin jälkeen. Paikalla ollut venäläissotilas oli kertonut kysyttäessä, että liikuteltava kutsuntatoimisto ei ole vielä toiminnassa.

47news-uutissivusto sai vahvistuksen Viipurin piirin hallinnolta, että liikuteltavassa kontissa on tarkoitus kutsua rintamalle sekä vapaaehtoisia että ”osittaisen liikekannallepanon” alaisia reserviläisiä. Ei ole tietoa, onko kutsuntaparakkeja ilmestynyt jo muille Suomen vastaisen rajan rajanylityspaikoille Venäjällä.

Venäjältä pakoon yrittäville ja mahdollisesti kutsuntaviranomaisten listalla jo oleville reserviläisille liikuteltava kontti voi tarkoittaa aikamoista ansaa Suomen rajalla. Ei ole kuitenkaan tiedossa, ohjataanko reserviläisiä voimatoimin kutsuntaparakkiin rajaviranomaisten toimesta.

Venäjän lakien mukaan liikekannallepanon puitteissa armeijaan kutsuttavalle on ojennettava kutsuntamääräys henkilökohtaisesti ja hänen on se allekirjoitettava. Paperissa määrätään, milloin henkilön on ilmoittauduttava sotilaskomissariaattiin. Tämä kaikki ei vielä tarkoita automaattisesti sitä, että henkilö joutuu rintamalle, vaan sotilaskomissariaatissa hänen kelpoisuutensa ja elämäntilanteensa luvataan tutkia yksilöllisesti.

Venäjän media on kertonut jo aiemmin, että vastaavanlainen liikuteltava kutsuntakoppi on ilmestynyt Venäjän ja Georgian väliselle rajalle.