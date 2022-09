Sekä Nord Stream 1 -kaasuputkessa että Nord Stream 2 -putkessa on havaittu vuotoja, joiden uskotaan johtuvan räjähdyksistä. Asiantuntija kyseenalaistaa sosiaalisessa mediassa leviävät spekulaatiot Yhdysvaltojen osallisuudesta.

Nord Stream -maakaasuputkissa havaittujen vuotokohtien uskotaan johtuvan sabotaasista. Varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, kuka sabotaasin takana on.

Moni asiantuntija uskoo, että Venäjällä olisi sekä motiivi että keinot vahingoittaa putkia siitä huolimatta, että venäläinen Gazprom omistaa enemmistön putket omistavista yhtiöistä.

Etenkin sosiaalisessa mediassa on myös esiintynyt spekulaatioita, joiden mukaan Yhdysvallat olisi sabotaasin takana. Esimerkiksi puolalainen meppi Radek Sikorski kiitti Twitterissä Yhdysvaltoja ja jakoi ABC Newsin videon helmikuulta, jossa Joe Biden kommentoi Nord Stream 2 -kaasuputkea.

– Jos Venäjä hyökkää (Ukrainaan), tarkoittaen, että jos tankit tai joukot ylittävät taas rajan Ukrainaan, silloin Nord Stream 2:ta ei enää olisi. Lupaan sen. Me lopettaisimme sen, Biden sanoi pari viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä.

Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Pami Aalto huomauttaa, että toistaiseksi puheet mahdollisesta syyllisestä ovat täysin spekulaatioita.

Aallon mukaan Yhdysvalloilla on taloudellinen motiivi siinä mielessä, että yhdysvaltalaiset nestemäistä maakaasua toimittavat yritykset hyötyvät energian kallistumisesta.

– Yhdysvallat vastusti Nord Stream 2 -kaasuputkea, koska he halusivat tukea omien yritystensä pääsyä Euroopan LNG-markkinoille. Nyt siinä on onnistuttukin ja Yhdysvalloista on tullut merkittävä toimittaja. Tämä taloudellinen intressi on ollut mielestäni voimakkaampi kuin mitä julkisuudessa on ollut esillä ja siihen päälle on liimattu tämä huoli Euroopan huoltovarmuudesta.

Aallon mukaan Biden kuitenkin vihjasi helmikuisessa puheessaan pakotteilla eikä kaasuputken sabotoimisella.

– Mielestäni on paljon selkeämpää, että Biden puhui sanktioista niille yrityksille, jotka osallistuvat Nord Streamiin. Se, että Yhdysvallat laittaa sanktioita firmoja kohtaan tai esimerkiksi estää niiden pääsyn finanssijärjestelmään, se on ihan riittävä pelote mille tahansa toimijalle. Tähän ei koskaan turvauduttu, koska se hanke pysähtyi muutenkin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi Nord Stream 2 -kaasuputkea painokkaasti helmikuussa.

Aallon mukaan aiemmin on nähty esimerkiksi, että Yhdysvaltojen pakotteet Iranille ovat estäneet eurooppalaisia toimijoita käytännössä kokonaan tekemästä yhteistyötä iranilaisten kanssa, sille muuten myös ne joutuisivat Yhdysvaltojen pakotelistalle.

– Tämä on riittävän kova pelote, että kaikki pysähtyy, jos Yhdysvallat tekee näin. Siihen ei tarvita putken sabotoimista. En tiedä, miksi Yhdysvaltojen siihen pitäisi mennä, kun kyllä nyrkin lyöminen pöytään ja sanktioiden ilmoittaminen riittävät. Olisin yllättynyt, jos tämä olisi Yhdysvaltojen ensisijainen keino lopettaa Nord Streamin kautta tulevat toimitukset.

Aalto suhtautuu myös skeptisesti siihen, että Ukraina tai sitä lähellä oleva taho olisi syyllistynyt sabotaasiin, vaikka Nord Stream -putket ovatkin herättäneet närää Ukrainassa.

– Kyllä Ukrainan ja sen liittolaisten intressit ovat siellä Ukrainassa ja Ukrainan ja Venäjän rajavyöhykkeellä. Varmasti Ukrainaa lähellä on tahoja, jotka siihen pystyisivät, mutta on vaikea uskoa, että siitä on kysymys.

Venäjä käy presidentti Putinin johdolla sotaa sekä Ukrainaa että ”vihamielistä länttä” vastaan.

Aalto näkee, että Venäjällä olisi kaksi motiivia putkien sabotoimiseksi.

– Ensimmäinen on Nord Stream -hankkeessa mukana olevien länsimaisten yritysten häiritseminen. Pystytään iskemään länsimaisiin kumppaniyrityksiin, jotka puolestaan ovat eri tavoin sidoksissa isäntävaltioihin, Aalto sanoo.

– Kostotyyppinen toimenpide. Tarkoituksena aiheuttaa vahinkoa kumppaneille, jotka ovat ikään kuin pettäneet Gazpromin ja Venäjän. Gazprom on yli-investoinut kaasuputkistoihin ja tämä kaatuu nyt Gazpromin ja sen pääomistajan eli Venäjän niskaan.

Venäjä lopetti toimitukset Nord Stream 1:n kautta elokuussa. Venäjän mukaan siihen Ukrainan sodan takia kohdistuvat pakotteet estävät huoltotoimenpiteitä. Saksa on kiistänyt Venäjän perustelut.

Viime syksynä valmistunut Nord Stream 2 puolestaan täytettiin kaasulla, mutta putkea ei ole koskaan otettu käyttöön. Saksassa on kuitenkin noussut esiin vaatimuksia, että Ukrainan sodasta huolimatta Nord Stream 2 -putki pitäisi ottaa käyttöön.

– Toinen motiivi on Saksan huoltovarmuus. Saksan poliittinen johto lähti hakemaan huoltovarmuuden parantamista Nord Stream -hankkeella vähentämällä riippuvuutta Ukrainan ja Puolan kautta kulkevista maakaasuputkista. Nyt tämä on isku siihen Saksan huoltovarmuuteen ja poliittiseen puoleen, Aalto sanoo.

– Samalla pitää muistaa, että vaurioita voidaan korjata. Syksyn ja talven aikana tilanne voi muuttua niin sodassa kuin EU-maissa. Silloin Venäjä haluaisi signaloida, että sillä on edelleen kyky tarjota kaasua ja riippuvuutta EU:lle.