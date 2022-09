Useiden asiantuntijoiden mukaan Venäjällä olisi paitsi motiivi myös kyky sabotoida kaasuputkia, joiden tarkoitus on ollut tuoda kaasua Venäjältä Eurooppaan.

Asiantuntijat ja useiden valtioiden johtajat ovat samaa mieltä siitä, että Nord Stream 1 -kaasuputki ja sen lähellä kulkeva Nord Stream 2 -putki ovat joutuneet sabotaasin kohteeksi. Nord Stream 1 -kaasuputkessa havaittiin tiistaina kaksi vuotokohtaa ja Nord Stream 2 -putkessa yksi maanantaina.

Varmuutta tekijästä ei ole, mutta syytöksiä on jo esitetty.

Puolan apulaisulkoministeri Marcin Przydacz antoi ymmärtää syyllisen löytyvän Venäjältä.

– Valitettavasti itäinen kumppanimme jatkuvasti jatkaa aggressiivisen politiikan kurssia, ministeri sanoi.

– Jos se kykenee sotilaalliseen aggressioon Ukrainassa, on selvää, ettei provokaatioita Länsi-Euroopassa voida sulkea pois.

Puolan apulaisulkoministeri Marcin Przydacz syytti Venäjää vuodoista.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki ei aivan yhtä suoraan syyttänyt Venäjää, mutta yhdisti kaasuputkien vuodot Ukrainan sotaan.

– Tänään olemme kohdanneet sabotaasia. Emme tiedä vielä kaikkia yksityiskohtia tapahtuneesta, mutta näemme selvästi, että kyse oli sabotaasista, joka liittyy seuraavaan tilanteen eskaloitumiseen Ukrainassa.

Ruotsalainen analyytikko Hugo von Essen Itä-Euroopan-tutkimuksen keskuksesta sanoi Aftonbladetin haastattelussa, ettei yllättyisi, jos Venäjä paljastuisi syylliseksi.

– Yksi Venäjän tärkeimmistä strategioista globaalilla tasolla on ollut kansainvälisenä sabotöörinä toimiminen ja huolen aiheuttaminen, ja sitten se yrittää hyötyä tästä, von Essen sanoi.

– Se olisi linjassa venäläisten tavoitteen ja motiivin kanssa ja sen kanssa, kuinka Venäjällä on tapana toimia.

Myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi Venäjän olevan vuodot oletetusti aiheuttaneiden räjähdysten takana.

– Venäjä haluaa pelotella Saksaa. Taustalla on Saksan ajatus siitä, että putkia olisi voitu tulevaisuudessa käyttää energiankuljetuksiin, mutta nyt ajatus on tämän talven osalta kuopattu. Lisäksi vuoto tapahtui strategisesti tärkeässä paikassa, joten tässä on myös sotilaallinen ulottuvuus, Tynkkynen sanoi.

Tynkkysen mukaan Venäjä pyrkii käyttämään energiavirtoja hyväkseen parhaaksi katsomallaan tavalla vaikuttaakseen markkinoihin ja politiikkaan. Yksi vaikuttamisen keinoista on pelon aiheuttaminen.

Kenraalimajuri evp, Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri arvioi Twitterissä, että Nord Stream -kaasuputkien vuodoissa voi olla kyse Venäjän sabotaasista ja varoituksesta lännelle.

– Venäjä pyrkii levittämään pelkoa ja epävarmuutta eikä kaihda mitään keinoja sen tekemiseksi. Vedenalainen infra on hyvä kohde koska sitä on vaikea suojata. Uudet iskut aiheuttaisivat epävarmuutta jo muutenkin herkillä energiamarkkinoilla.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu puolestaan arvioi Twitterissä, että Venäjällä voidaan nähdä olevan halu ja kyky toteuttaa räjähdykset. Pesun mukaan räjähdyksillä voi olla psykologinen pelotevaikutus, sillä vastaava teko voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Norjasta Eurooppaan kulkevissa putkistoissa. Tällöin Euroopan energiaturvallisuus horjuisi vakavasti.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi kaasuputkissa havaittuja vuotoja tiistaina sanoen, ettei sabotaasinkaan mahdollisuutta voitu sulkea pois. Peskovin mukaan Kreml oli huolissaan tilanteesta.

– Tämä on erittäin huolestuttava uutinen. Puhumme vahingosta, jonka laatua ei tiedetä, kaasuputkessa Tanskan talousalueella, Peskov sanoi.

– Tämä on asia, joka liittyy koko mantereen energiaturvallisuuteen.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tunnetaan räväköistä, lännenvastaisista lausunnoistaan. Nyt Zaharova näyttää vihjaavaan, että vuotojen taustalla olisi Yhdysvallat.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova puolestaan vaikutti syyttävän Yhdysvaltoja. Zaharova jakoi Telegramissa kuvan Puolan entisen puolustusministerin, nykyisin Euroopan parlamentin jäsenen Radek Sikorskin Twitter-päivityksen, jossa oli kuva vuotavan kaasun aiheuttamasta kuplinnasta ja teksti: ”Kiitos, Yhdysvallat.”

Zaharova osoitti piikkinsä Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, joka tiistaina kutsui Nord Stream -putkien vaurioita sabotaasiksi ja sanoi, että Euroopan energiainfrastruktuurin tahalliseen häiritsemiseen vastattaisiin.

– En ymmärrä: meppi Sikorski kiittää Yhdysvaltoja siitä, mitä tapahtui, joten ketä Ursula ”uhkaa”?

Twitterissä Venäjän ulkoministeriön tilillä jaettiin Zaharovan kommentti koskien Sikorskin jakamaa kuvaa.

– Onko se virallinen lausunto siitä, että tämä on terrori-isku?