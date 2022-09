Onko Venäjä Nord Stream -kaasuputkien vuotojen takana? Asiantuntija: ”Todennäköisesti kyse on sabotaasista”

Veli-Pekka Tynkkynen uskoo, että Venäjä on aiheuttanut Nord Stream -kaasuputkien vuodot pelotellakseen Eurooppaa ja manipuloidakseen kaasumarkkinoita.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa havaittiin tiistaina kahdessa kohdassa vuoto. Tanskan meriliikennevirasto kertoi vuodosta Nord Stream 2 -putkessa jo maanantaina.

Ruotsin yleisradio SVT kertoi tiistaina Ruotsin ja Tanskan seismologisten keskusten rekisteröineen maanantaina kaksi voimakasta vedenalaista räjähdystä alueella, jolla Nord Streamin kaasuvuodot myöhemmin todettiin. Ruotsalaisasiantuntijat ovat varmoja, että putkirikot on aiheuttanut nimenomaan räjähdys eikä esimerkiksi maanvyöry.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen arvioi Venäjän olevan vuodot oletetusti aiheuttaneiden räjähdysten takana.

– Joku oli laittanut paikalle räjähteitä niin, että putket olivat haljenneet. Todennäköisesti kyse on sabotaasista. Asialla on tietysti erittäin suurella todennäköisyydellä Venäjä, Tynkkynen arvelee.

Professori Tynkkynen korostaa, ettei täyttä varmuutta vuotojen aiheuttajasta ole nyt ja sitä tuskin saadaan tulevaisuudessakaan. Varmaa hänen mukaansa on kuitenkin se, että Venäjällä on kaikki intressit aiheuttaa pelkoa Euroopassa ja manipuloida kaasumarkkinoita. Kyse voi olla myös strategisen tason toiminnasta.

– Venäjä haluaa pelotella Saksaa. Taustalla on Saksan ajatus siitä, että putkia olisi voitu tulevaisuudessa käyttää energiankuljetuksiin, mutta nyt ajatus on tämän talven osalta kuopattu. Lisäksi vuoto tapahtui strategisesti tärkeässä paikassa, joten tässä on myös sotilaallinen ulottuvuus, Tynkkynen sanoo.

Nord Stream 2 -kaasuputken vuotokohta ilmasta kuvattuna.

Tynkkysen mukaan Venäjä pyrkii käyttämään energiavirtoja hyväkseen parhaaksi katsomallaan tavalla vaikuttaakseen markkinoihin ja politiikkaan. Yksi vaikuttamisen keinoista on pelon aiheuttaminen.

Nyt Venäjän kohteena ja pelottelun välineenä on energiainfrastruktuuri.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan sabotaasin mahdollisuutta vuotojen aiheuttajana ei voi sulkea pois. Tynkkynen sanoo Venäjän ilmoittaneen tutkivansa vuotojen syytä.

– Venäläinen tutkimus on täyttä propagandaa. Siellä todennäköisesti syytetään Ukrainaa ja käännetään asia mustavalkoiseksi. Venäjä ei tekoa tunnusta, vaikka olisi todistusaineistoakin. Kun Venäjä tekee salamurhia tai muita pahoja asioita, jotka kaikki tietävät Venäjän tehneen, ei maa silti tunnusta, Tynkkynen sanoo.

Onko Venäjän toimia syytä pelätä Euroopassa?

Tynkkysen mukaan pelkoon ei ole syytä. Venäjän toimet kertovat maan hädästä.

– Se, että Venäjä tuhoaa itselleen aiemmin tärkeää taloudellista infrastruktuuria kertoo siitä, että maa ja Putinin hallinto ovat hädässä. Toimet kuvastavat Putinin ajatusta siitä, ettei Eurooppa ole enää kumppani, ja infrastruktuuri on pois heitettävissä, Tynkkynen päättää.