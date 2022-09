Mika Aaltolan mukaan on syytä odottaa, että Venäjä kohdistaa jatkossa painetta koko Euroopan infrastruktuuriin.

Mika Aaltolan mukaan Euroopassa on syytä varautua siihen, että Venäjä käyttää poltetun maan taktiikkaa saavuttaakseen haluamansa.

Euroopan kannattaa varautua siihen, että sotatappioita kärsinyt Venäjä turvautuu niin kutsuttuun poltetun maan taktiikkaan, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola Twitterissä.

Aaltolan mukaan Venäjä ennemmin ”tuhoaa Euroopan jäänteet”, kuin jättää mitään jäljelle.

– Avantoon vaipuva Venäjä pyrkii vetämään Eurooppaa mukaansa. Syvällä on inho ja viha vuonna 2022, Aaltola kirjoittaa.

Poltetun maan taktiikalla viitataan tavanomaisesti vastustajan etenemistä edesauttavan infrastruktuurin tuhoamiseen. Aaltola kertoo IS:lle tarkoittavansa viittauksellaan sitä, että Venäjä kohdistaa painetta Euroopan infrastruktuuriin, johon kuuluvat muun muassa kaasu ja kybertoimintaympäristö.

– Venäjällä on erilaisia sidoksia läntiseen maailmaan, joita maa on käyttänyt luomaan eripuraa lännessä. Yksi tällaisista sidoksista on kaasu. Nyt Venäjä haluaa näyttää, että kykenee tulemaan toimeen ilman näitä sidoksia, ja länsi tarvitsee niitä enemmän kuin Venäjä itse, Aaltola kertoo.

Onko poltetun maan taktiikkaan turvautuminen Venäjän viimeinen oljenkorsi?

Aaltolan mukaan Venäjä kuvitteli pääsevänsä sodassa niskan päälle joutumatta luopumaan lännen riippuvaisuuksista. Nyt maa pyrkii aiheuttamaan sekasortoa katkaisemalla kaasun toimituksia ja kajoamalla datakaapeleihin.

– Seuraava vaihe saattaa nimenomaan keskittyä avoinna oleviin väyliin, joita ovat tällä muun muassa hetkellä kaasu- ja ihmisvirrat. Niihin Venäjä asettaa tällä hetkellä painetta, ja tilanne on yllätyksiä täynnä, hän sanoo.

Tällä hetkellä Euroopassa tulee varautua Venäjän toimiin ja miettiä esimerkiksi sitä, kuinka energiatoimitukset taataan talviaikaan, Aaltola muistuttaa. Hänen mukaansa Venäjän tavoitteena on himmentää koko Euroopan tulevaisuudennäkymiä Suomi mukaan lukien.

Aaltolan mukaan Venäjä ei koe olevansa konfliktissa vain Ukrainan, vaan koko Euroopan kanssa. Näin ollen maa ei erottele Ukrainan ja lännen infrastruktuureja toisistaan.

Onko lännen mahdollista iskeä jollakin tavalla takaisin?

– Yksi vaihtoehto on miettiä, mitkä ovat Venäjän omat riippuvuudet, joita voidaan rokottaa sanktioilla. Lisäksi voidaan pohtia, kuinka tehdä Venäjän sotamenestyksestä entistä heikompaa, Aaltola ehdottaa.