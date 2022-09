Kaasuvuotoja on havaittu sekä Nord Stream 1 -putkessa että Nord Stream 2 -putkessa.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan sabotaasin mahdollisuutta Nord Stream -kaasuputkien vuotojen aiheuttajana ei voida sulkea pois, Reuters uutisoi.

Nord Stream 1 -kaasuputkessa on havaittu kaksi vuotokohtaa, joista toinen on Ruotsin talousalueella ja toinen Tanskan talousalueella. Lisäksi Nord Stream 2 -kaasuputkessa havaittiin maanantaina vuoto. Kaasuputkia operoiva yhtiö Nord Stream AG on kuvaillut vuorokauden sisällä havaittuja vaurioita ”ennennäkemättömiksi”.

– Mitään vaihtoehtoa ei voi nyt sulkea pois, Peskov sanoi tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin sabotaasin mahdollisuudesta.

Peskovin mukaan Kreml on erittäin huolissaan tilanteesta, joka vaatii ripeää tutkintaa. Peskovin mukaan kyse oli ”koko mantereen” energiaturvallisuudesta.

– Tämä on erittäin huolestuttava uutinen. Puhumme vahingosta, jonka laatua ei tiedetä, kaasuputkessa Tanskan talousalueella, Peskov sanoi.

– Tämä on asia, joka liittyy koko mantereen energiaturvallisuuteen.

Nord Stream AG:n mukaan on mahdotonta arvioida, milloin kaasuverkoston toimintakyky saadaan palautettua.

Nord Stream 1 -putken kautta on kulkenut noin 27,5 miljardia kuutiometriä kaasua Venäjältä Saksaan vuodesta 2011. Nord Stream 2 -putki valmistui vuosi sitten, mutta sen toimintaa ei ole käynnistetty, sillä Saksa ei ole suostunut sertifioimaan sitä. Projekti keskeytyi vain muutama päivä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.