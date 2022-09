Venäläiskoneiden on tulkittu ottavan suurempia riskejä tukeakseen maajoukkoja.

Ukrainan asevoimat väittää pudottaneensa yhden päivän aikana peräti neljä Venäjän ilmavoimien hävittäjäkonetta taisteluissa eri puolilla maata.

Väitteen tueksi on julkaistu videoita ainakin kahdesta tapauksesta. Toisessa ammutaan alas Suhoi Su-30SM -monitoimihävittäjä, joka putoaa tulipallona maahan. Toisella videolla samanlainen kone lentää yhä, mutta toinen moottori tulessa.

Lisäksi Ukrainan väitetään tuhonneen maavoimien ilmatukeen tarkoitetun Su-25-hävittäjän sekä Su-34-hävittäjäpommittajan.

Lue lisää: Pudonnut venäläis­hävittäjä kätki laitteen, joka kiinnostaa nyt lännen tiedustelu­palveluja

Ukrainan puolustusministeriö kertoi koneiden pudotuksista lauantaina twiitissään, jossa konemallien kuvien päälle oli aseteltu Ukrainan vaakunan kolmikärkitunnus. Viesti antaa ymmärtää, että kaikki koneet olisi ammuttu alas samana päivänä.

Väitteiden tueksi on julkaistu hurja video Su-30SM-hävittäjän pudotuksesta Harkovan alueella.

Videon voi katsoa alla olevasta twiitistä.

Videolla matalalla lentävä hävittäjä saa osuman ja tapahtuu pieni räjähdys, jonka jälkeen koneen kaksi miehistön jäsentä laukaisevat heittoistuimensa.

Kone syöksyy maahan ja tuhoutuu tulipallona. Lentäjän ja apupilotin kohtalosta ei ole tietoa.

Merkille pantavaa on erityisesti se, että koneen pudotuksen väitetään tapahtuneen olalta laukaistavalla Stinger-ohjuksella. Asiasta kertoi puolustusministeri Oleksi Reznikov twiitissään lauantaina.

Ukrainaan on toimitettu sodan aikana tuhansia amerikkalaisvalmisteisia Stingereitä, jotka on tarkoitettu lähi-ilmatorjuntaan.

Lue lisää: Venäläisten hävittäjien toiminta meni pahasti pieleen – ”He eivät todellakaan olleet valmistautuneet”

Ukraina väittää pudottaneensa sodan aikana jo 261 venäläishävittäjää. Tätäkään väitettä ei voida puolueettomasti vahvistaa.

Alla olevassa twiitissä on lisäksi video toisesta tapauksesta, jossa Su-30SM-hävittäjä lentää toinen moottori tulessa.

Lisäksi on julkaistu video, jossa on väitetysti alasammuttu Su-34-hävittäjä.

Sodan materiaalitappioita seuraava Oryx-sivusto on avoimista lähteistä laskenut, että Venäjältä on tuhoutunut tai vaurioitunut ainakin 50 taisteluhävittäjää. Britannian puolustusministeriön arvio on 55.

Brittiministeriön tiedustelukatsauksessa todettiin jo viime viikolla, että Venäjän ilmavoimien menetykset Ukrainassa ovat kasvussa. Aiemmin Venäjän on uskottu jopa säästelleen koneitaan Ukrainan tehokkaan ilmatorjunnan vuoksi.

– Realistinen mahdollisuus on, että menetykset johtuvat siitä, että Venäjän ilmavoimat ottaa suurempia riskejä. Se yrittää tarjota parempaa suojaa maajoukoille, kun Ukrainan eteneminen on luonut painetta, brittiviranomainen arvioi.

Lisäksi on brittitiedustelun mukaan mahdollista, että rintamalinjojen nopea siirtyminen on sotkenut Venäjän pasmat ja lentokoneet ovat ajautuneet vahingossa alueille, joilla Ukrainalla on tehokkaampi ilmatorjuntavoima.