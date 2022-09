Raivo kasvaa Venäjällä – ”Miksi viette meidän lapsemme?”

Liikekannallepanon julistaminen on johtanut Venäjällä viikossa mielenosoituksiin, maasta pakenemisin, tuhopolttoihin sekä ainakin yhteen ampumavälikohtaukseen. Turbulenssi on saanut muutamat viranomaiset tunnustamaan ääneen kansalaisten huolen mobilisaation ongelmista.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov myönsi maanantaina, että presidentti Vladimir Putinin viime viikon keskiviikkona julistamassa osittaisessa liikekannallepanossa on tehty virheitä.

Mobilisaatiosta annetun ilmoituksen jälkeen Venäjällä on levinnyt tietoja, joiden mukaan kutsukirjeitä on jaettu vastoin puolustusministeri Sergei Shoigun lupauksia myös niille miehille, joilla ei ole esimerkiksi lainkaan sotilaskokemusta. Liikekannallepanon kohteiksi on joutunut myös useita muita ryhmiä, joiden olisi pitänyt olla vapautettuja siitä.

Peskovin mukaan ”joitakin kutsuja” on jaettu virheellisesti. Hän sanoi alueellisten kuvernöörien ja puolustusministeriön korjaavan virheet.

Joukko reserviläisiä seisoi maanantaina rivissä kutsuntatoimiston pihalla Omskin alueella sijaitsevassa Tarassa.

Jo sunnuntaina Putinin liittolaiset, parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko ja duuman puhemies Vjatsheslav Volodin arvostelivat liikekannallepanon toteutusta. Myös he vaativat alueellisia virkamiehiä ratkaisemaan ongelmat sekä käsittelemään venäläisissä vastustusta herättäneet ”ylilyönnit”.

Venäläisten vastustuksen näytti panneen merkille myös Venäjän propagandakoneiston keskeisiin hahmoihin kuuluva RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan.

– On ilmoitettu, että sotilaita voidaan rekrytoida 35 vuoden ikään saakka. Kutsuja lähtee yli 40-vuotiaille. He raivostuttavat ihmisiä, ikään kuin tarkoituksella. Ihan kuin he olisivat Kiovan lähettämiä, Simonjan kirjoitti Telegramissa.

Raivoksi asti mobilisaation vastustus on yltynyt jo ainakin Pohjois-Kaukasuksella sijaitsevassa Dagestanissa ja Siperian Jakutiassa, joissa protestit ovat olleet esimerkiksi Moskovaa ja Pietaria huomattavasti laajempia.

Erityisesti Dagestanista on levinnyt viikonlopusta lähtien sosiaaliseen mediaan useita videoita, joilla erityisesti naiset uhmaavat avoimesti poliisia ja kansalliskaartin sotilaita.

– Miksi viette meidän lapsemme? Kuka hyökkäsi ketä vastaan? Se on Venäjä, joka hyökkäsi Ukrainaan, naisten kuultiin huutelevan poliiseille yhdellä videoista.

Itsenäisen OVD-info-mediaprojektin laskelmien mukaan yli 2 000 ihmistä oli maanantaihin mennessä pidätetty Venäjällä liikekannallepanon vastaisissa mielenosoituksissa. Näistä pidätyksistä satakunta tehtiin viikonloppuna Dagestanin pääkaupungissa Mahatshkalassa.

Mobilisaation kohteeksi joutuneet dagestanilaismiehet saapuivat yhteiskuljetuksella kutsuntatoimistolle Mahatshkalassa torstaina.

Suurkaupungeissa mielenosoitukset ovat toistaiseksi jääneet pienemmiksi. Mellakkapoliisit pidättivät miehen Pietarissa järjestetyssä protestissa lauantaina.

Liikekannallepanon käynnistyttyä ovat kiihtyneet myös kutsuntatoimistoihin kohdistuneet tuhopoltot sekä muu sabotaasi. Riippumattoman venäläisen MediaZona-sivuston mukaan viiden päivän kuluessa hyökkäyksiä kohdistui kutsuntatoimistoihin ainakin 17 eri puolilla Venäjää.

Liikekannallepano on ehtinyt myös johtaa ampumavälikohtaukseen itäsiperialaisessa Ust-Ilimskin kaupungissa sijaitsevassa kutsuntatoimistossa.

Maanantaina sosiaalisessa mediassa levisi video, jolla 25-vuotias maastopukuun pukeutunut mies ampui sotilaskomentajaa lähietäisyydeltä samaan aikaan kun muut pakenivat huoneesta. Silminnäkijöiden mukaan komentaja oli hetkeä aiemmin pitänyt kannustuspuheen Ukrainaan taistelemaan lähdössä oleville miehille.

– Kukaan ei lähde mihinkään, epäillyn väitetään sanoneen juuri ennen ampumista.

Irkutskin alueen kuvernööri Igor Kobzev kertoi myöhemmin uhrin olevan kriittisessä tilassa sairaalassa.

Venäjän media on raportoinut myös tapauksesta, jossa paikallinen mies yritti sytyttää itsensä tuleen bussiasemalla Rjazanissa. Silminnäkijät kertoivat miehen huutaneen, ettei hän halua sotia Ukrainassa.

Venäjältä rajan yli tulleita kuvattuna Georgian puolella maanantaina.

Ilmakuva näyttää autojonon, joka oli kerääntynyt Georgian rajalle Verhni Larsin raja-aseman läheisyyteen maanantaina.

Samaan aikaan ovat kasvaneet ruuhkat lentokentillä ja Suomen sekä Venäjän useiden muiden naapurimaiden rajoilla. Novaja Gazeta Europe -lehden hallinnon sisäpiirilähteiden mukaan Venäjältä oli paennut keskiviikkoaamun ja lauantai-illan välisenä aikana noin 261 000 miestä.

Maanantaina BBC:n venäjänkielinen palvelu kertoi tjumenilaisen 72.ru-sivuston tietojen pohjalta, että Venäjä on alkanut rajoittaa liikekannallepanon kohteena olevien miesten maasta poistumista. Esimerkiksi lentokenttävirkailijoille toimitettavilla listoilla olevat henkilöt saavat lähteä maasta vain, jos heillä on siihen asianmukainen lupa ja tarvittavat asiakirjat.

Viime keskiviikosta lähtien Venäjällä on liikkunut huhuja myös viranomaisten suunnittelemasta maastapoistumiskiellosta kaikille asevelvollisuusiässä oleville miehille.

– En tiedä mitään tästä. Tällä hetkellä tästä ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä, Peskov sanoi maanantaina toimittajien tiedustellessa asiaa.