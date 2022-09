Donetskin, Luhanskin, Zaporizzjan ja Hersonin miehitetyillä alueilla on äänestetty alueiden liittymisestä Venäjään. Äänestykset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa järjestetyt ”kansanäänestykset” päättyvät tiistaina 27. syyskuuta. Kansainvälisen oikeuden vastaisissa äänestyksissä äänestetään siitä, haluavatko alueet liittyä Venäjään.

Ukrainalaisviranomaiset ovat sanoneet, että ihmisiä on kielletty poistumasta alueilta ennen kuin äänestys on ohi. Lisäksi miehitysvallan edustajien on kerrottu hakeneen ääniä kiertämällä ovelta ovelle ja työntekijöitä on uhattu potkuilla, jos he eivät äänestä, Reuters uutisoi.

Muun muassa Euroopan unioni on kutsunut äänestyksiä huijauksiksi. Äänestysten tuloksen oletetaan olevan se, että alueet ”haluavat” liittyä Venäjään. Epäselvää kuitenkin on, mitä sen jälkeen tapahtuu ja esillä on ollut erilaisia skenaarioita.

Ukraina ja länsimaat eivät aio tunnustaa kansanäänestysten tuloksia.

Venäjän rajat kiinni kutsuntaikäisiltä

Venäjä valmistautuu sulkemaan ulkorajansa kutsuntaikäisiltä miehiltä, kertoi oppositiomedia Meduza viime sunnuntaina.

Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että kutsuntaikäiset miehet eivät pystyisi poistumaan Venäjältä.

Meduza perustaa tietonsa presidentinhallintoa lähellä oleviin lähteisiin.

Yhden lähteen mukaan todennäköinen päivämäärä rajojen sulkemiselle on 28. syyskuuta. Toisen lähteen mukaan rajat suljetaan siinä vaiheessa, kun Ukrainan miehitetyillä alueilla järjestetyt "kansanäänestykset" Venäjään liittymisestä on pidetty.

Esimerkiksi Krimin niemimaalla toimiva senaattori Sergei Tsekov on vaatinut RIA Novostin mukaan, että Venäjän raja suljettaisiin, jotta ”kielletään sotilasiässä olevia lähtemästä ulkomaille”. Venäjä liitti Krimin niemimaan vastoin kansainvälistä oikeutta itseensä vuonna 2014.

Venäläisuutistoimiston mukaan Tsekov vaati myös, että sakko kutsuntojen välttämisestä nostettaisiin 3 000:sta ruplasta (noin 54 euroa) 50 000:een ruplaan (noin 895 euroa).

Sodan julistaminen

Venäjä pitää äänestyksiä alueilla, jotka eivät ole kokonaan sen hallussa. Pelkona on, että Venäjä väittää äänestysten tulosten turvin, että sotaa käydään Venäjää vastaan ja voisi näin ollen julistaa sodan Ukrainaa vastaan.

Toistaiseksi Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänen hallintonsa ovat pidättäytyneet kutsumasta Ukrainan tapahtumia sodaksi vaan heidän mukaansa kyse on ”erikoisoperaatiosta”.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö piti kuitenkin aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa sodanjulistusta epätodennäköisenä.

– Sota ei lähtökohtaisesti ole Venäjällä suosittu. Siellä toinen maailmansota on semmoinen kauhu, jota ei haluta toistaa, Käihkö selitti.

Yleinen liikekannallepano

Sodanjulistus mahdollistaisi yleisen liikekannallepanon Venäjällä. Putin julisti viime keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon, jonka kerrottiin koskevan alkuun 300 000:ta reserviläistä. Putinin ukaasissa määrää ei ole kuitenkaan rajoitettu, minkä takia on mahdollista, että kutsuntoja jatketaan senkin jälkeen, kun 300 000 ensimmäistä kutsuntakirjettä on lähetetty.

Käihkö arvioi, että Venäjä voi toistaiseksi ilman sodanjulistustakin esimerkiksi värvätä lisää ihmisiä sotaan. Kun Ukrainassa miehitetyt alueet on julistettu osaksi Venäjää, niille voidaan viedä varusmiehiä ja alueilta todennäköisesti pakkovärvättäisiin myös paikallisia osaksi Venäjän armeijaa, Käihkö sanoi.

Näin ollen hän pitää sodanjulistusta toistaiseksi tarpeettomana.

– En tiedä, mikä hyöty siinä olisi. Nyt on muita keinoja tehdä tätä käyttämättä sitä sota-sanaa.

Poliisit pidättivät mielenosoittajan Pietarissa. Liikekannallepano on aiheuttanut protesteja useissa kaupungeissa ympäri Venäjää.

Sota eskaloituu entisestään

Vaikka Venäjä ei julistaisi sotaa Ukrainaa vastaan kansanäänestysten jälkeen, esillä on ollut, että Venäjä jotenkin muuten eskaloisi sotaa.

Yhtenä mahdollisuutena on pidetty sitä, että Putin turvautuisi ydinaseisiin. Venäjällä on doktriini, jonka mukaan maa voi käyttää ydinasetta, jos se kohta eksistentialistisen uhkan.

Esimerkiksi Yhdysvallat on varoittanut Venäjää ”katastrofaalisista seurauksista,” mikäli Putin turvautuisi ydinaseisiin.

– Me olemme kertoneet venäläisille, minkälaisia seuraukset olisivat, mutta olemme olleet varovaisia siitä, miten puhumme tästä julkisuudessa, koska meidän näkökulmastamme katsottuna me haluamme tehdä selväksi periaatteen, että seuraukset olisivat katastrofaaliset, mutta emme halua osallistua retoriseen sanailuun, presidentti Joe Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jack Sullivan sanoi sunnuntaina ABC:lle.

Yhdysvaltalaisviranomaiset korostivat New York Timesin jutussa kuitenkin, etteivät he olleet nähneet merkkejä siitä, että Venäjä oli liikuttelemassa pieniä, taktisia ydinaseitaan. Venäjällä on noin 2 000 pientä ydinkärkeä, jotka voidaan laukaista lyhyen tai keskipitkän kantaman ohjuksella.