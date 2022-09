Venäjän presidentin tila toimia alkaa kutistua uhkaavasti, arvioi erikois­toimittaja Jouko Juonala.

Siinä se tuijottaa häijyn näköisenä, nurkkaan ajettu rotta, Lasse Rantasen piirroksessa Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla sunnuntaina. Piirros kuvaa osuvasti Vladimir Putinin asemaa tällä hetkellä.

Piirroshahmo juontaa juurensa Putinin omaan tarinaan.

Juttu on tunnettu ja monesti kuultu, ja Putin on kertonut sen itse. Hän kuvasi vuonna 2000 julkaistussa omaelämäkerrallisessa haastattelukirjassa, kuinka hän lapsuudessaan jahtasi kavereidensa kanssa rottia kotitalonsa pihalla Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Kerran hän ahdisti rotan nurkkaan, ja se kävi hänen kimppuunsa.

– Olin yllättynyt ja säikähdin. Nyt rotta jahtasikin minua. Minä olin kuitenkin hieman sitä nopeampi ja ehdin paiskata oven kiinni sen kuonon edestä, Putin sanoo

Putin kertoi oppineensa tärkeän läksyn elämästä ja politiikasta: Nurkkaan ahdistettu voi epätoivoisena tehdä mitä tahansa, koska tilanteesta ei ole muuta ulospääsyä.

Rottatarina on nyt noussut uudelleen esille monessa kolumnissa ja artikkelissa. Nurkkaan ahdistetun Putinin pelätään turvautuvan epätoivoisiin tekoihin päästäkseen ulos ahdingosta – aina niin sanottujen taktisten ydinaseiden käyttöön saakka.

Mobilisaatiopuheessaan viime keskiviikkona Putin esitti, että länsi kiristää Venäjää ydinasein. Hänen mukaansa Venäjä taistelee lännen koko sotakoneistoa vastaan ja on valmis puolustamaan aluettaan kaikin keinoin. ”Tämä ei ole bluffia”, Putin sanoi.

Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloissa” sekä Hersonin ja Zaporizzjan miehitysalueilla pidettyjen irvokkaiden ”kansanäänestysten” jälkeen Venäjä katsoo myös näiden alueiden kuuluvan federaation alueeseen.

Eskalaation vaara on ilmeinen.

Samaan aikaan näyttää yhä selvemmältä, että Putinin määräämä liikekannallepano on kaikkea muuta kuin osittainen. Yhtä selvää on myös se, että liikekannallepano on epäonnistumassa pahasti. Siitä ei ole apua Venäjän yrittäessä vakauttaa sotilaallista asemaansa Ukrainassa. Se on myös romahduttamassa kotirintaman tukea Putinin ”erikoisoperaatiolle”.

Asiat vyöryvät nyt nopeasti eteenpäin. Joukkopaon tunnelmia Venäjältä on jo raportoitu. Maan sisällä sortokoneisto on vielä onnistunut tukahduttamaan mielenosoitukset, mutta kuinka kauan tilanne pysyy Kremlin hallinnassa?

Vladimir Putinin lapsuudenkoti sijaitsee Baskovinkujalla Pietarissa. Rakennuksessa ei ole enää nykyisin ”kommunalkoja” eli yhteisasuntoja, jollaisessa Putin asui.

Liikekannallepano oli nurkkaan ajetun Putinin ensimmäinen epätoivoinen teko. Se ei näytä pelastavan häntä.

Mikä on seuraava? Sitä me emme tiedä. Mitä vaihtoehtoja lännellä on vastata eskalaatioon?

Länsi voi lyödä rotan nenän edestä oven kiinni, kuten Putin teki lapsuudessaan. Tällöin rotta jää vapaaksi, mutta sen tila kutistuu ja elinmahdollisuudet heikkenevät. Näinhän länsi on jo tavallaan tehnyt pakotepolitiikassaan, joka alkoi jo Krimin anastuksen jälkeen vuonna 2014.

Putinin tila kapenee myös kotirintamalla.

Presidentti on sekä oman hyökkäyssotansa että oman asemansa vanki. Hän on rakentanut itsestään ”korvaamattoman” johtajan, josta koko Venäjän eliitti on riippuvainen. Koska hän tekee Venäjällä kaikki merkittävät päätökset, kantaa hän niistä myös vastuun. Lakeijoita voi tietenkin syyttää ja tuomita Putinin omista virheistä, mutta se on uskottavaa vain tiettyyn rajaan saakka.

Venäjän eliitti on jo huomannut, että Putinin hyökkäyssota oli virhe. Myös mobilisaatio on osoittautumassa suureksi virheeksi. Liikekannallepanon toimeenpanoa ovat arvostelleet muun muassa RT-kanavan vaikutusvaltainen päätoimittaja Margarita Simonjan, parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko ja duuman puheenjohtaja Vjatsheslav Volodin.

Venäjän kansa ei todennäköisesti pysty kaatamaan Putinia. Eliitti, lähipiiri, sen voi tehdä.

Lännen ei pitäisi alistua Putinin kiristykseen, vaikka hän puhuukin ydinaseista. Jos hän saa kiristämällä tavoitteitaan läpi, seuraa onnistunutta kiristystä aina vain uusi. Myöntyväisyyspolitiikan aika on ohi.

Arvostettu Foreign Policy -lehti pohti Putinin rottatarinaa Maria Snegovajan ja Brian Whitmoren artikkelissa viime heinäkuussa. Kirjoittajien mukaan ahdistettu Putin voi myös perääntyä, jos vastustus on tarpeeksi lujaa. Artikkelissa on tästä useita esimerkkejä.

Sisäpolitiikassa Putin joutui perääntymään vuonna 2005, yritettyään suurta eläkeuudistusta. Kansalaiset raivostuivat aikeista leikata eläkeläisten etuja, ja Putin veti uudistuksen takaisin. Hän suostui myös ”tarkistamaan uudelleen” journalisti Ivan Golunovin tapauksen vuonna 2019. Golunovia syytettiin huumerikoksesta ilmeisen tekaistuin perustein. Journalistin kohtalo herätti laajaa pahennusta, ja Putin perääntyi.

Nyt on kyse paljon enemmästä, Putinin kyvystä säilyttää valta-asemansa. Ja laajemmassa kuvassa myös Venäjän kohtalosta. On vaikea uskoa, että hän perääntyisi tällä kertaa.

Kuinka kauan Venäjän turvallisuusjoukot pystyvät pitämään mielenosoitukset kurissa? Kuva Moskovasta 21. syyskuuta.

Itävaltalaisen Die Furche -viikkolehden kirjoittaja Oliver Tanzer löytää rottatarinaan uuden näkökulman.

Tanzerin mukaan Putin ei ymmärrä rottia. Jos Putin ymmärtäisi, hän ei olisi lähettämässä uusia sotilaita tykin ruoaksi Ukrainaan, ottamaan osaa laittomaan hyökkäyssotaansa.

Rotat ovat nimittäin hyvin sosiaalisia ja empatiakykyisiä eläimiä, Tanzer muistuttaa. Ne jakavat ravintoa lajitoveriensa kesken, hoitavat yhdessä pienokaisiaan ja eläinkokeissa jopa vapauttavat kaverin vankeudesta, vaikka siitä ei ole välitöntä hyötyä niille itselleen.

Niin. Jos Putin toimisi kuten altruistinen rotta ja päästäisi Ukrainan vapaaksi, kaikki olisivat onnellisia. Erityisesti ukrainalaiset ja venäläiset. Kaikki olisivat myös hyvin kiitollisia vapauttajalleen. Siihen Putin ei kuitenkaan ilmeisesti kykene, Tanzer valittelee.