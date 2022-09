Venäjän liikekannallepanon heikkous ei yllätä Pekka Toveria – ”Kaikki kelpaavat, jotka kiinni saadaan”

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan keskiviikkona käynnistyneen mobilisaation vaikutukset voivat näkyä rintamalla piankin, jos Venäjä lähettää osan värvätyistä heti Ukrainaan täydentämään väsyneitä joukkojaan. Heidän merkityksensä taistelun kannalta on kuitenkin toinen asia.

Maailmalla on seurattu muutaman päivän ajan Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkoaamuna julistaman ”osittaisen liikekannallepanon” etenemistä. Tietoa mobilisaatiosta on tihkunut Venäjän ulkopuolelle muun muassa sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden, kuvien ja muiden päivitysten välityksellä.

Puolustusministeri Sergei Shoigun ja muiden viranomaisten mukaan liikekannallepano koskee 300 000:ta reserviläistä. Riippumattoman Novaja Gazeta Europe -lehden hallintolähteiden mukaan osittaiseen liikekannallepanoon liittyy kuitenkin salainen seitsemäs pykälä, joka mahdollistaisi jopa miljoonan reserviläisen värväämisen taistelemaan Ukrainaan.

Palvelukseen kutsutut miehet hyvästelivät omaisiaan värväystoimiston edustalla Moskovassa perjantaina.

Liikekannallepanosta on virallisten tietojen mukaan vapautettu tiettyjä ryhmiä, kuten vanhemmat miehet, opiskelijat, sotateollisuuden työntekijät ja siviilit, joilla ei ole aiempaa sotilaskokemusta. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan kutsuja on toimitettu kuitenkin myös näille ryhmille.

Miehiä sanotaan tulleen värvätyksi umpimähkäisen oloisesti suoraan kaduilta, oppilaitoksista ja jopa poliisiasemalla liikekannallepanoa vastustavien mielenosoittajien keskuudesta. Osaa mobilisaation kohteina olevista on lähestytty heidän kotonaan keskellä yötä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi Venäjällä olevan suuria vaikeuksia toteuttaa liikekannallepanoa. ISW:n mukaan eroavaisuudet käytännön ja Putinin sekä Shoigun puheiden välillä aiheuttavat ”vihaa ja epäluottamusta” Kremliä kohtaan.

– Sanoisin, että liikekannallepanon heikkous ei yllätä, arvioi myös kenraalimajuri evp Pekka Toveri lauantaina Ilta-Sanomille.

Toveri on käsitellyt liikekannallepanon yksityiskohtia Twitterissä lauantaina julkaisemissaan päivityksissä. Myös hänen mielestään viranomaiset näyttävät toteuttavan liikekannallepanoa toisin kuin virallisesti on sanottu.

– Ja kun katsoo näitä koulutuspaikoilta kuvattuja videoita, joilla nämä känniset ryysyläiset tappelevat keskenään ja heille annetaan läpiruostuneita aseita käyttöön, niin ei se nyt hirveän hyvältä vaikuta. Tai ainakaan siltä, mitä me ymmärrämme liikekannallepanona Suomessa, Toveri sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjän liikekannallepanojärjestelmä pääosin purettiin 2010-luvun alussa Anatoli Serdjukovin toimiessa puolustusministerinä. Tämän vuoksi on todennäköistä, ettei viranomaisilla ole esimerkiksi käytössään vastaavia reserviläisiä koskevia rekistereitä kuten Suomessa.

– Heillä ei näytä olevan mitään tällaista, vaan sieltä vaan revitään keitä irti saadaan.

”Venäjän palveleminen on oikeaa työtä”, luki katumainoksessa Pietarissa tiistaina.

Toveri epäilee, että taustalla lienee diktatuureille tyypillinen tilanne, jossa alueelliset johtajat ja muut viranomaiset pyrkivät esiintymään edukseen keskushallinnon silmissä. On mahdollista, että alueviranomaisille on annettu täytettäväksi tiettyjä uusien sotilaiden kiintiömääriä, ja ne halutaan täyttää hinnalla millä hyvänsä.

– Sitten ei pätkääkään välitetä niistä asioista, joita Shoigu ja Putin sanovat vaikka siitä, että opiskelijoita tai neljän tai useamman lapsen isiä ei rekrytoida. Kaikki kelpaavat, jotka kiinni saadaan.

Huomion arvoista on myös se, että sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen perusteella värvättyjä saatetaan kouluttaa vain parin viikon ajan ennen kuin heidät lähetetään rintamalle Ukrainaan.

Mitä Venäjä sitten voi saavuttaa lähettämällä Ukrainaan mahdollisesti pakolla värvättyjä miehiä, joilla ei ole motivaatiota, osaamista tai edes kunnollisia varusteita?

Pekka Toverin mukaan varma seuraus tällaisesta liikekannallepanosta ovat suuret henkilöstötappiot.

– Mutta sehän ei tietenkään Putinia pätkääkään kiinnosta. Ei ukrainalaisten henki, eikä omienkaan henki.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti ”osittaisesta liikekannallepanosta” keskiviikkoaamuna pitämässään puheessa. Lauantaina hän allekirjoitti lakimuutoksen, jonka myötä esimerkiksi palveluksesta kieltäytyminen voi johtaa 10 vuoden vankeustuomioon.

Toveri arvioi, että Venäjä saattaa lähettää osan nyt värvätyistä sotilaista lähes suoraan rintamalle täydentämään ”niitä todella kuluneita joukkoja” etenkin Donbasin alueelle, jossa Ukrainan joukkojen painostus on kovaa. Osa varataan mahdollisesti uusien joukkojen muodostamista varten.

– Heille kaivetaan varastosta 70–80-luvun kamaa, jota yritetään saada kuntoon. Yritetään kouluttaa isompia joukkoja, jotka ovat sitten käytettävissä joskus kevään korvilla. Ottaa neljästä kuuteen kuukauteen, ennen kuin heistä saadaan minkäänlaista joukkoa kasaan.

Mobilisaation vaikutus voi näkyä Toverin mukaan rintamalla nopeastikin, jos osa värvätyistä lähetetään välittömästi Ukrainaan paikkaamaan siellä jo olevia joukkoja.

– Niiden joukkojen taisteluarvo ja merkitys on olematonta, koska he ovat huonosti koulutettuja ja huonosti motivoituneita tyyppejä. Se on pelkkää tykinruokaa, Toveri toteaa.

Enemmän merkitystä on mahdollisesti myöhemmin lähetettävillä, uusilla ja pitempään koulutetuilla joukoilla, mutta myös ne kärsivät osin vastaavista ongelmista, kuten päällystön kokemattomuudesta ja riittämättömyydestä sekä modernin kaluston puutteesta.

– Niiden uusienkin perustettavien joukkojen taisteluarvo on hieman kyseenalainen, Toveri arvioi.

Pekka Toverin mukaan kuva Venäjän liikekannallepanon todellisuudesta tarkentuu lähiviikkojen kuluessa.

Virallisen tiedon ja käytännön toiminnan välisen ristiriidan vaikutusta venäläisiin Toveri pitää ”kaksipiippuisena juttuna”.

– Diktatuurissa ihmiset ovat tottuneet siihen, että viranomaiset valehtelevat aina. Mutta tämä on tietenkin iso asia, joka vaikuttaa laajasti satoihintuhansiin perheisiin ja miljooniin ihmisiin. Sillä on isompi vaikutus, kun ihmisille realisoituu konkreettisesti, mitä tämä elämä diktatuurissa on.

Toverin mukaan kuva Venäjän liikekannallepanon seuraukset näkyvät selkeämmin muutaman viikon kuluttua, kun saatavilla on tarkempaa tietoa mobilisaation laajuudesta, siihen kohdistuvasta vastustuksesta sekä muista yksityiskohdista kuten maasta paenneiden määristä ja korruptiosta.

– Siellä moni poliisimies rikastuu nyt, kun ihmiset yrittävät lahjoa itsensä ulos tästä.