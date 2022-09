Venäjän presidentti sanoi aiemmin, ettei hän bluffaa.

EU:n on otettava Venäjän presidentin Vladimir Putinin uhkaukset ydinaseiden käytöstä vakavasti, sanoo EU:n ulkoasioita johtava Josep Borrell BBC:lle.

Putin sanoi harvinaisessa puheessaan aiemmin tällä viikolla, että Venäjällä on "erilaisia tuhoaseita" ja että se "käyttäisi kaikkia käytettävissään olevia keinoja".

– En bluffaa, Putin sanoi.

– Kun ihmiset sanovat, ettei se ole bluffia, heidät on otettava vakavasti, Borrell sanoi BBC:lle.

Borrellin mukaan sota on saavuttanut "vaarallisen hetken."

Venäjä on aloittanut osittaisen liikekannallepanon sekä "kansanäänestykset" Venäjään liittymisestä miehitetyillä alueilla Ukrainassa.

– Tämä on varmasti vaarallinen hetki, koska Venäjän armeija on työnnetty nurkkaan, ja Putinin reaktio – uhkailu ydinaseilla – on erittäin huono, Borrell sanoi.

Borrellin mukaan sotaan on löydettävä "diplomaattinen ratkaisu", joka "säilyttää Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden".

– Muuten voimme lopettaa sodan, mutta emme saa rauhaa, vaan saamme uuden sodan, hän sanoi BBC:n mukaan.