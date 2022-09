Yhdysvaltalaisten tiedustelulähteiden mukaan Vladimir Putin on alkanut ottaa suurempaa roolia sodan strategisessa suunnittelussa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on alkanut ottaa suurempaa roolia Ukrainan sodan strategisessa suunnittelussa kuluneiden viikkojen aikana, kertovat yhdysvaltalaiset tiedustelulähteet The New York Timesille.

Lähteiden mukaan Putin on kieltäytynyt Ukrainassa taistelukentillä olevien komentajien pyynnöistä vetäytyä pois Hersonin kaupungista. Vetäytyminen mahdollistaisi Venäjän joukkojen siirtymisen takaisin Dneprjoen yli hallitusti säilyttäen varustustaan ehjänä ja säästäen sotilaiden henkiä.

Lähteiden mukaan Putinin päätös kieltää joukkojensa vetäytyminen Hersonista on johtanut taistelumoraalin laskuun sotilaiden keskuudessa. Erimielisyydet Hersonin taistelulinjoista osoittavat alueen merkityksellisyyden sodankäynnissä.

Kulisseissa suurempaa roolia ottava Putin kertoo tiedustelulähteiden tietojen mukaan komentajille, että presidentti itse tekee strategiset päätökset. Vaikka Putin on kuunnellut joitakin komentajien antamia suosituksia, on hänen osallisuutensa päätöksentekoon luonut jännitteitä kentällä.

Sodan voittamiseen keskittynyt Putin on muuttunut sodan aiempaa julkisemmiksi kasvoiksi. Venäjä on osoittanut, ettei sillä ole tarpeeksi joukkoja jatkaakseen hyökkäystään, joten Putin joutui kehittämään ratkaisuksi osittaisen liikekannallepanon, lähteet sanovat.

Osa yhdysvaltalaisviranomaisista uskoo, että tulevaisuudessa Venäjälle aiheutuu ongelmia etelärintamalla. Erään viranomaisen mukaan Ukraina oli tällä viikolla lähellä toistaa etelässä ottamansa voitot. Jos Ukraina onnistuu työntämään venäläisiä kauemmas, voisi maalla olla mahdollisuus ottaa takaisin haltuunsa Venäjän vuonna 2014 valtaama Krimin alue.