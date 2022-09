Eroavaisuudet käytännöissä sekä Putinin ja Shoigun puheissa aiheuttavat "vihaa ja epäluottamusta" Kremliä kohtaan, ajatushautomo arvioi.

Venäjällä on vaikeuksia suorittaa Vladimir Putinin asettamaa tehtävää osittaisesta liikekannallepanosta, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). ISW arvioi, ettei maa todennäköisesti pysty mobilisoimaan edes heikkolaatuisia reservijoukkoja, ellei Kreml pysty nopeasti korjaamaan "perustavanlaatuisia ja systemaattisia ongelmia".

Venäjän liikekannallepano kärsii vakavista ja systeemisistä ongelmista heti ensimmäisinä päivinään, sanoo ISW. Se saattaa johtaa ennen pitkää siihen, etteivät mobilisoidut reservijoukot kykene suoriutumaan niistä tehtävistä, joita Putin on niille asettanut.

Protesteja, hyökkäyksiä värväyskeskuksia vastaan sekä vandalismia on esiintynyt eri puolilla Venäjää ensimmäisten 48 tunnin aikana sen jälkeen, kun osittaisesta liikekannallepanosta oli ilmoitettu.

Venäläiset sotaa kannattavat bloggaajat ja sosiaalisen median käyttäjät ovat nostaneet esiin huolen laittomuuksista liikekannallepanokäytännöissä. Vaikka puolustusministeri Sergei Shoigu ja muut viralliset tahot ovat toistuvasti ilmoittaneet, että vanhemmat miehet, opiskelijat, sotateollisuuden työntekijät ja siviilit, joilla ei ole aiempaa sotilaskokemusta vapautettaisiin osittaisesta liikekannallepanosta, sosiaalisessa mediassa on valitettu kyseisten ryhmien saaneen kutsuntakirjeitä.

Eroavaisuudet käytännöissä ja Putinin ja Shoigun puheissa aiheuttavat "vihaa ja epäluottamusta" Kremliä kohtaan, ISW arvioi.

Erittäin kansallismielinen ja sotamyönteinen bloggaajayhteisö vaatii Kremliä puuttumaan nopeasti näihin kysymyksiin, mutta ISW:n mukaan Kreml tuskin pystyy vastaamaan heidän vaatimuksiinsa.