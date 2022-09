Ilta-Sanomat tapasi Ukrainan suureen vastahyökkäykseen osallistuneen sotilaan. Häntä ei Putinin uusin liike huolestuta.

Harkova

Jotain suurta oli tapahtumassa, Jevheni pystyi aavistamaan sen.

Ei tavallisille sotamiehille tietenkään kerrottu, että Ukraina oli suunnittelemassa suurta vastahyökkäystä Harkovan alueella. Jevheni ja hänen toverinsa Harkovan rintamalla haistoivat kuitenkin merkit ilmassa.

Sitten käsky tuli.

– Komentajamme tulivat ja sanoivat, että olkaa valmiita, kohta mennään. Vaihdoimme asemiamme ja aloitimme, Jevheni kertoi perjantaina.

Ukrainan vastahyökkäys alkoi 6. syyskuuta. Sen ensimmäinen vaihe kesti seitsemän päivää. Sen aikana Ukraina vapautti noin 3 000 neliökilometriä Venäjän sodan alussa miehittämiä alueita.

Ukraina yllätti venäläisjoukot pahanpäiväisesti. Raporttien mukaan venäläiset pakenivat monin paikoin ilman taisteluita, jättäen jälkeensä runsaasti kalustoa.

Useimmat vastahyökkäykseen osallistuneet sotilaat ovat edelleen rintamalla. Ilta-Sanomat tapasi Jevhenin ja kolme hänen toveriaan, kun nämä olivat huoltamassa autoaan metsän reunassa vapautetulla alueella Harkovan kaupungista itään.

Ukrainalaissotilaiden auton kylkeen on maalettu teksti ”Bandera-mobiili”. Sillä he viittaavat toisen maailmansodan aikaiseen itsenäisyystaistelijaan Stepan Banderaan.

Jevheni puhui Ilta-Sanomille vain etunimellään, sillä hänellä ei ollut komentajiensa lupaa haastatteluun. Hän ei halunnut kertoa taistelujen yksityiskohdista mutta vahvisti venäläisten sekasortoisen pakenemisen.

– Venäläiset eivät ymmärtäneet, mitä tapahtui. He vain pakenivat paskat housussa, Jevheni sanoo.

Vapautetuilla alueilla näkyy edelleen teiden varsilla siellä täällä tuhottua venäläiskalustoa. Ukrainalaiset myös siirtävät päällisin puolin ehjän näköisiä ajoneuvoja, joissa näkyy venäläisten Z-tunnuksia.

Kaikesta näkee, että työ nopeasti vapautettujen alueiden palauttamiseksi täysin Ukrainan hallintaan on vielä kesken. Ukrainan armeijan tarkastuspisteitä on harvassa, mutta niitä miehittävät tiukat poliisit. Kulku useisiin asutuskeskuksiin on kielletty muilta kuin armeijalta.

– On mahdollista, että jotkut venäläisistä ovat yhä metsässä. He ovat ehkä vaihtaneet siviilivaatteisiin, Jevheni sanoo.

Tuhottu venäläinen BMP2-rynnäkköpanssarivaunu lojui tiellä Harkovan itäpuolella.

Harkovan alueelta kotoisin oleva Jevheni, 39, kertoo liittyneensä armeijaan sodan ensimmäisenä päivänä 24. helmikuuta.

– Terveydellisten syiden takia en ole ollut armeijassa aikaisemmin. Tajusin, että nyt ei ole kyse leikistä vaan sodasta, Jevheni sanoo.

– Kuka sen tekisi, jos en minä? Jos jokainen sanoo olevansa sairas, ei kukaan taistele. Pakkasin tavarani; vaimoni kyysi mihin olen menossa. Sanoin, että lähden sotaan.

Kotiin jäi odottamaan kaksi lasta. Jevheni puhuu heistä kauniisti metsän laidalla, rynnäkkökivääri kädessä. Pienikokoisen miehen hiukset on leikattu lyhyiksi, kasvoilla on syviä uurteita.

– Poikani täyttää pian 16. Hänestä tuli minun lähdettyäni aikuinen. Hän on kasvanut nopeasti. Hän otti paikkani, hän ajaa autoani, Jevheni sanoo.

– Hän sanoo minulle, että rukoilee puolestani ja että odottaa isäänsä kotiin. Ei muuta.

Lapset olivat pystyttäneet oman ”tarkastuspisteensä” Harkovasta Izjumiin johtavan tien varrelle.

Jevheni ei ole nähnyt perhettään sodan alun jälkeen. Hän pystyy olemaan heihin yhteydessä silloin, kun löytää toimivan verkkoyhteyden. Rintamalla se on harvinaista.

Lomaa ei ole ollut.

– Ennen kuin olemme putsanneet koko alueemme, emme pysähdy. Rotaatiota ei sitä ennen tule, Jevheni sanoo.

Tavoite saattaa olla lähellä. Ukraina on vallannut takaisin lähes koko Harkovan alueen, Oskil-joen itäpuolta lukuun ottamatta. Viime päivien tietojen mukaan ukrainalaiset ovat saavuttaneet sillanpääaseman myös joen itäpuolella.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastasi tappioihin julistamalla keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon. Jevheni ei ole asiasta huolissaan.

– Kuulin siitä, mutta ei siinä mielestäni järkeä ole. He lähettivät tänne ihmisiä, me tapoimme heidät. Nyt tänne tulee lisää, me tapamme heitä lisää, ja maamme saa ravinteita.

Pelkäätkö?

– Jokainen on peloissaan. Ne, jotka eivät pelkää, kuolevat yleensä nopeasti. Jokainen pelkää. Emme pelkää kuolemaa, pelkäämme vain. Olemme ihmisiä.

