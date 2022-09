Ukrainassa syntynyt venäläismies järkyttyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Viimeinen niitti oli, kun Venäjän presidentti ilmoitti tuhansien venäläisten saavan kutsuntakirjeen sotaan.

Venäläinen Dmitri on yksi niistä tuhansista venäläisistä, jotka saapuivat Suomeen sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti televisioidussa puheessaan osittaisesta liikekannallepanosta. Dmitri sanoo ymmärtäneensä jo tiistaina, että liikekannallepano oli lähellä ja että hänen pitäisi lähteä Venäjältä.

– Ajattelin heidän ilmoittavan liikekannallepanosta, kun Venäjä liittäisi miehittämänsä alueet itseensä ”kansanäänestysten” jälkeen ja väittäisi sitten, että Venäjän alueella hyökätään. En halua osallistua sotaan, johon en usko. Ajattelin, että on myös vaarallista mennä vankilaan, sillä olot niissä ovat kauheat ja sitä paitsi myös vankeja on rekrytoitu sotaan, Dmitri sanoo.

Hän ajatteli, että aikaa oli muutama päivä, sillä miehitetyillä alueilla äänestetään 23.–27. syyskuuta.

– Keskiviikkoaamuna minusta tuntui, että elämäni täällä on päättynyt. Mutta ajattelin silti, että minulla olisi vielä vähän aikaa. Sitten ystäväni laittoi viestiä ja sanoi, että kaikki on ohi. Kysyin, miten niin ohi? Hän vastasi, että Putin oli ilmoittanut liikekannalle­panosta.

Dmitri sanoo ostaneensa heti lentolipun Moskovasta Pietariin ja bussilipun Pietarista Helsinkiin. Hänellä on Schengen-viisumi, jonka takia hän pääsi lähtemään.

– Minulla oli kolme tuntia aikaa ennen lähtöä. Soitin vanhemmilleni ja kerroin, että lähden. Äitini itki paljon.

Rajavartijoita Vaalimaalla torstaina.

Dmitri ei ole miehen oikea nimi. Hän ei halua esiintyä julkisuudessa omalla nimellään tai kasvoillaan, koska pelkää Venäjällä ja Ukrainassa olevien perheenjäsentensä ja ystäviensä turvallisuuden puolesta. Ilta-Sanomat on nähnyt hänen passinsa ja matkalippunsa.

Dmitrin tilanne on erikoinen, sillä hän on syntynyt Ukrainassa. Hän kertoo kasvaneensa Krimin niemimaalla venäjänkieliseen perheeseen. Arjessa ukrainan kieltä ei kuulunut lainkaan vaan Dmitri oppi sen koulussa, sillä vuoden 2004 oranssin vallankumouksen jälkeen kielen opiskelusta tuli pakollista. Esimerkiksi hänen isoveljensä ei opiskellut koulussa ukrainaa, Dmitri kertoo.

Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja liitti sen itseensä vastoin kansainvälistä oikeutta vuonna 2014. Dmitri hankki tuolloin Venäjän kansalaisuuden ja muutti Venäjälle opiskelemaan ja töihin. Hän kertoo suorittaneensa myös varusmiespalveluksen Venäjällä.

Hän sanoo kuitenkin järkyttyneensä jo Itä-Ukrainassa puhjenneesta sodasta. Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyksen Dmitri tuomitsee myös.

– Ajattelin jo silloin, että minun pitäisi lähteä Venäjältä, koska en voinut hyväksyä sitä. Tunsin syyllisyyttä valinnastani ja siitä, että olin tuntenut oloni aina enemmän venäläiseksi.

Dmitri ei voi ymmärtää Venäjän perusteluja sodalle. Venäjä on muun muassa sanonut puhdistavansa Ukrainan natseista, ja että Venäjä joutuu puolustamaan itseään laajenevaa Natoa vastan.

– He hyökkäsivät pienempään maahan ja kutsuvat sitä itsepuolustukseksi. Se on outoa. Tämä ei ole oikea tapa reagoida. On surullista, että niin kaunis maa kuin Ukraina ja sen ihmiset ovat nyt Putinin panttivankeja.

Dmitri muistelee myös ukrainalaisten ystävällisyyttä ja suvaitsevaisuutta, kun hän vieraili maassa Venäjän passilla. Hän kertoo, kuinka ihmiset eivät olleet ennakko­luuloisia venäläisiä kohtaan, vaikka eivät pitäneetkään Putinista.

– Mistä natseista Ukraina pitää muka puhdistaa?

Hän sanoo uskovansa ja toivovansa, että suurin osa venäläisistä ei halua taistella eikä tue sotaa. Hänen mukaansa Venäjällä on kuitenkin vaikea kritisoida maan johtoa.

– Se on utopistinen ajatus, Dmitri kuvailee mielenosoituksiin liittymistä ja avointa protestointia.

Dmitri ei usko voivansa palata Venäjälle ainakaan niin kauan kuin Putin on vallassa. Hän toivoo saavansa töitä esimerkiksi Saksasta tai Ruotsista.

– Kun ylitin Suomen rajan, minusta tuntui rauhalliselta, mutta samalla hyvin surulliselta. Ajattelin vanhempiani ja veljeäni kotikaupungissani ja ystäviäni siellä ja Moskovassa.