Suomalainen Tina, 37, jakaa Mummon muusia Ukrainassa – sai potkut töistä

Tina Soini syntyi viidakossa ja auttaa nyt Ukrainassa.

Izjum

Suomalaista rekisterinumeroa kantava valkea pakettiauto pysähtyy päällystämättömälle kylänraitille Izjumin kaupungin laidalla. Tina Soini astuu alas kuskin paikalta.

Soinilla on yllään Ukrainan armeijan t-paita ja hiekanväriset housut. Hänet on johdattanut paikalle nuori punahiuksinen nainen mopollaan. Tämä kertoi Pyhän ylösnousemuksen katedraalin pihassa Izjumin keskustassa, että täällä tarvitaan apua.

Sitä Soinin johtama Finnish Rescue Team on tarjoamassa. Organisaatio on toiminut Ukrainassa jo useiden kuukausien ajan. Se jakaa lääkkeitä, vaatteita ja ruokaa ukrainalaisille siviileille ja evakuoi näitä turvaan paikoista, joihin moni ei uskalla edes mennä.

Yksi sellainen on Izjum. Vasta kymmenen päivää aikaisemmin vapautetussa kaupungissa kaikuu yhä tykkien jylinä. Viranomaiset ovat varoittaneet, että kaupunkiin on odotettavissa venäläisten tykkitulta vielä samana iltapäivänä.

Nyt avuntarvitsijoita ei kuitenkaan näy. Vaatimattomien talojen reunustama kylänraitti on tyhjä.

– Odottakaa viisi minuuttia, nainen sanoo.

Joku lähtee viemään sanaa. Ei kulu edes viittä minuuttia, kun auton ympäristö kuhisee kymmenistä ihmisistä. Soini ja hänen kumppaninsa jakavat ruokaa ja tarvikkeita pakettiauton avatuista takaovista. Tarve vaikuttaa suurelta.

Finnish Rescue Teamin ruoka-avustuksille oli Izjumissa suuri kysyntä.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, Tina Soini oli Varkaudessa. Hän työskenteli markkinoinnin asiantuntijana kansainvälisessä bioteknologia-alan yrityksessä mutta asui työnantajansa luvalla asuntoautossa, jolla hän kiersi Suomea ja Pohjoismaita.

Soinilla, 37, oli Ukrainassa ystäviä. Sota kosketti häntä. Niinpä hän pakkasi maaliskuun alussa autonsa täyteen avustustarvikkeita ja suuntasi sillä Puolan ja Ukrainan rajalle.

– Olen aina ollut henkilö, joka mieluummin tekee kuin puhuu. Se on vienyt minua vähän minne sattuu, Soini sanoo.

– Jotkut asiat vain tuovat niin paljon sellaista tunnetta, että tarvii tehdä tätä. Lähdin vain auttamisen takia niin kuin monet muutkin suomalaiset.

Izjum on ollut reilun kymmenen päivän ajan Ukrainan hallussa.

Soinin matkasta tuli pidempi kuin monella muulla. Hän kuljetti lastinsa suureen puolalaiseen avustuskeskukseen lähellä Ukrainan rajaa. Sinne virtasi pakolaisia Ukrainasta.

Siellä Soini tapasi suomalaisia vapaaehtoisia. Hän ryhtyi työskentelemään heidän kanssaan. Pian Soinin verkosto kasvoi ja hän sai vastuullisempia tehtäviä.

– Luulen, että minulla on sellaista jonkinlaista osaamista, että pystyn yhdistämään asioita, tekemään monimutkaisesta yksinkertaista ja pääsemään päämäärään mahdollisimman nopeasti ja helpolla tavalla, hän arvioi.

Puolassa Soini tapasi myös Ukrainan armeijan kansainvälisen legioonan sotilaita. Monet heistä olivat tyytymättömiä legioonan toimintaan mutta halusivat silti auttaa ukrainalaisia. Syntyi idea avustustyöstä Ukrainan sisällä.

– Harkova valittiin kohteeksi sen takia, koska suurimmalla osalla sotilaista oli kokemusta sieltä. Ja muutenkin Harkovan tilanne oli herkkä.

Ukrainan toiseksi suurin kaupunki oli keväällä venäläisten saartama useista suunnista. Kaupunkia pommitettiin jatkuvasti, ja osa sitä ympäröivistä kylistä oli tuhoutunut.

Organisaation nimeksi tuli Finnish Rescue Team, vaikka Soini oli sen ainoa suomalainen. Hänet valittiin johtajaksi. Suomalaisen työnantajan kärsivällisyys loppui heinäkuussa. Soini sai potkut.

Finnish Rescue Team toimii lahjoitusvaroilla. Ryhmä on perustamassa omaa yhdistystä. Se tekee yhteistyötä Harkovan punaisen ristin kanssa.

Ryhmässä on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Nyt mukaan on liittynyt toinen suomalainen, Miro Seittamo.

Finnish Rescue Teamin päämaja on Harkovassa entisessä huoneistohotellissa.

Soini on jossain määrin epätodennäköinen avustusryhmän johtaja sotaa käyvässä maassa. Hän on toimistotyöntekijä, joka ei ole käynyt armeijaa. Hän ei vaikuta luontaiselta johtajalta vaan on pikemminkin ujo.

Soinin elämäntarina auttaa kuitenkin ymmärtämään, miksi juuri hän päätyi ukrainalaiselle kylänraitille jakamaan apua.

Soini syntyi Amazonin viidakossa Perussa. Hänen isoisänsä Pekka Soini oli entinen merimies, joka loukkaantui pudotessaan laivan lastiruumaan Liman satamassa 1964. Onnettomuudesta toipuessaan hän rakastui perulaiseen naiseen ja päätti jäädä maahan. Heidän tyttärensä on Tina Soinin äiti.

Pekka Soinista tuli merkittävä luonnontieteilijä, vaikka hänellä ei ollut tieteellistä koulutusta. Hän tuli suomalaisille tutuksi Huomenta Suomen luonto-ohjelmista.

– Ukki on ollut aika merkittävä henkilö meidän perheessä. Hän on vaikuttanut meidän kaikkien valintoihin, Tina Soini sanoo.

Tina muutti vanhempiensa kanssa kolmevuotiaana Suomeen. Hänellä on silti jäljellä joitain muistoja elämästä Perun Iquitosissa.

– Ukin kanssa vietettiin aika paljon aikaa. Sillä oli aina hyvä tarinoita seikkailuista viidakossa. Olin aika paljon eläinten kanssa. Käärmeitä, apinoita, kilpikonnia ja papukaijoja.

Myös Tinasta piti tulla biologi, mutta hän ajautui markkinointialalle. Luonnossa liikkuminen ja seikkailunhalu säilyivät.

Tina Soini luopui hyvästä työpaikasta auttaakseen ukrainalaisia.

Ukrainan sodan aikana on syntynyt lukemattomia uusia avustusjärjestöjä, joiden työntekijöillä on vaihteleva määrä koulutusta ja kokemusta avustustyöstä. Järjestöjä on myös arvosteltu tehottomuudesta ja pahimmillaan avustettavien vaarantamisesta.

On mahdoton arvioida Finnish Rescue Teamin merkitystä, mutta ainakin kylänraitilla Izjumissa sen työlle näyttää olevan tarvetta. Jalostajan hernekeittopurkit ja Mummon muusi -pakkaukset viedään käsistä.

– Ihmiset täällä tarvitsevat ruokaa, vaatteita, kenkiä, luettelee Katrina, joka johdatti avustajat paikalle.

Liza, 14, vei kotiin muun muassa Mummon muusia.

Katrinan mukaan ruoka loppui kaupoista miehityksen aikana. Sen jälkeen Izjumin asukkaat elivät venäläisten avun varassa. Venäläisten lähdettyä ruoanjakelu on ollut ukrainalaisten järjestöjen varassa.

Soinin ryhmän pakettiauto tyhjenee ruoasta. Päivän päätteeksi he tuovat sydänongelmista kärsivän naisen sairaalahoitoon Harkovaan. Paluu Izjumiin koittaa lähipäivinä.

– Aikamoinen epätoivo ihmisillä tuntui olevan, Soini toteaa.

