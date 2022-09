Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi istuu parhaillaan pitkää vankeus­rangaistusta.

Aleksei Navalnyi on arvostellut Venäjän liikekannallepanoa.

Venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tiedottaja Kira Jarmush kertoo Twitterissä, että Nanalnyi on tuomittu rangaistusselliin 12:ksi päiväksi. Jarmushin mukaan syynä on, että Navalnyi on kritisoinut Venäjän ilmoittama liikekannallepanoa.

Jarmushin mukaan Navalnyi oli juuri vapautunut rangaistussellistä, jossa vietti 15 päivää.

– Jos minulla on oikeus puhua rikollista liikekannallepanoa vastaan, sillä sen takia kymmenet tuhannet ihmiset kuolevat juoksuhaudoissa luoja tietää missä ja kymmenet tuhannet perheet menettävät veljiä, isiä ja poikia... Jos vastustan sitä tosiasiaa, että sadattuhannet meidän kansalaisistamme lähetetään tappamaan toisia ihmisiä, jotka ovat yhtä viattomia kuin he, vietän 12 päivää rangaistussellissä ja vietän niin paljon aika kuin on tarve puolustaakseni oikeuttani puhua tätä vastaan, Navalnyi sanoi oikeudessa Jarmushin mukaan.

Jarmushin mukaan Navalnyi sanoi, ettei rangaistusselli saa Kreml-kriitikkoa olemaan hiljaa. Navalnyi kuvaili liikekannallepanoa ”historialliseksi rikokseksi” ja kritisoi myös Venäjän miehittämillä alueilla pidettäviä ”kansanäänestyksiä” väärennetyiksi.

Navalnyi istuu pitkää vankeustuomiota. Hänet tuomittiin helmikuussa ehdonalaisrikkomuksesta 2,5 vuoden vankeuteen. Maaliskuussa hänet tuomittiin yhdeksän vuoden vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta.

Oppositiojohtajan mukaan kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet tekaistiin, jotta hallinto sai tekosyyn tukahduttaa hänen poliittiset pyrkimyksensä sekä hänen hallintoa vastaan nostattamansa vastustuksen.