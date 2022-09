Pekka Toverilta kolkko havainto Venäjän tilanteesta – esiin nousee Stalinin julma sääntö

Venäjällä on ruvettu antamaan käskyjä, jotka muistetaan toisen maailmansodan ajoilta, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Ukrainan vastahyökkäys Harkovan alueella oli todellinen taikatemppu, jonka menestys yllätti taikurin itsensäkin. Mutta se ei muuta hyökkäyksen painopistettä, joka on edelleen etelässä Hersonin alueella, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Mustanmeren rannalla olevan Odessan satamakaupungin turvaaminen, Dneprjoen suulla sijaitsevan Hersonin herruus sekä Dneprin pohjoisrannan valtaaminen ovat Ukrainalle strategisesti tärkeitä tavoitteita.

– Olen sitä mieltä, että Ukrainan painopiste on edelleenkin tuolla Hersonin suunnassa, Toveri sanoo.

– Eli Dneprjoen pohjoispuolisen alueen haltuunotto, mihin he ovat satsanneet jo pitkään.

– Tämä on se alue, missä pääosa Ukrainan tulenkäytöstä on tällä hetkellä. Ja suuri osa voimasta.

Toverin mukaan ukrainalaiset tulittavat Hersonissa tehokkaasti Venäjän selustaa. Tuhoavat komentopaikkoja ja huoltopaikkoja. Dneprin yli vievät sillat on jo katkaistu ja joen rannoille perustettuja lauttauspaikkoja tulitettu.

Ukrainan armeija on välttänyt toistaiseksi suuria hyökkäyksiä Hersonin alueella. Se pyrkii ensin heikentämään Dneprin pohjoispuolella olevia venäläisjoukkoja tuhoamalla niiden huollon ja ammusvarastot.

– Pitää muistaa, että venäläisillä on 20–25 pataljoonan taisteluosastoa tuolla joen pohjoispuolella. Kun ne ovat taisteluissa, ne tarvitsevat 400–500 kuorma-autollista huoltoa päivässä.

Antonivkan silta on Dneprin alajuoksun ylittävä 1,3 kilometriä pitkä nelikaistainen maantiesilta. Siihen on kohdistunut Ukrainan raskasta tulitusta parin kuukauden ajan. Venäjän armeija on yrittänyt korjata sitä, mutta sen liikenne on nyt poikki.

– Nyt, kun sillat ovat poikki, sitä huoltoa ei tule.

– Materiaalia on varmasti varastoitu etukäteen, kun osattiin ennustaa, että näin käy. Mutta tosiasia on, että kun muutamia viikkoja menee, se materiaali rupeaa olemaan käytetty.

– Ja sitten on vaihtoehdot vähissä, kun ei ole enää ampumatarvikkeita, ruokaa, eikä polttoainetta, Toveri luettelee.

Nämä venäläissotilaat ampuvat raskaalla kranaatinheittimellä Donetskin rintamalla, kaukana Hersonista.

Miljardin ruplan kysymys kuuluu: jos venäläisjoukot häviävät taistelun joen pohjoispuolella, kuinka ne pääsevät perääntymään joen yli eteläpuolella?

– Todennäköisesti kaikki raskas kalusto jää sinne, ja sitten yritetään vain saada ihmiset pois sieltä, Toveri sanoo.

– En kyllä tiedä, miten sieltä pääsee, koska Venäjällä on ruvettu antamaan näitä natsi-Saksan tyyppisiä käskyjä, että ”antautuminen kielletty vetäytyminen kielletty”.

Vanha sanonta kuuluu: ”Todennäköinen kuolema edessä, varma kuolema takana”. Se muistutti perääntyvien sotilaiden kolkosta kohtalosta.

– Se on se vanha Stalinin sääntö. Vähän rupeaa näyttämään siltä, että kun tilanne pahenee, yhä enemmän mennään takaisin historiaan.

Josif Vissarionovitš Džugašvili alias Josif Stalin oli Neuvostoliiton diktaattori ja puna-armeijan ylipäällikkö.

Venäjällä kiristettiin alkuviikosta lainsäädäntöä, joka kovensi vankilatuomioita mm. rintamakarkuruudesta.

– Kumpi on parempi, kymmenen vuotta linnaa Venäjällä vai kuolema? Uskon, että loikkausten määrä tulee kasvamaan

– Siinä vaiheessa, kun tilanne on riittävän epätoivoinen, joukot todennäköisesti toteavat, että nyt aseet kekoon ja pakoon. Lähdetään pois kuka milläkin keinolla pääsee.

Miljardin hryvnian kysymys kuuluu nyt: jos Ukraina vyöryttää joen pohjoisalueen, yrittääkö se jatkaa Dneprin yli?

– Vesistön ylittäminen on ihan yhtä vaikeata ukrainalaiselle kuin se on venäläisillekin. Itse asiassa vaikeampaa, sillä ukrainalaisilla on vähemmän ponttooni- ja pioneerikalustoa, Toveri sanoo.

– Ellei venäjän puolustus totaalisesti romahda, he eivät pääse joesta ylitse. Enkä usko, että venäläisten puolustus täysin romahtaa.

– Kyllä venäläisetkin ovat realisteja. Eivät he tyhmiä ole.

– He tietävät, että on suuri riski, että he menettävät pohjoisrannan sillanpään, joten etelän puolustusta on alettu valmistella kauan sitten, Toveri sanoo ja mainitsee Dneprin etelärannan betonoidut linnoitteet.

Ukrainan joukot etenivät vauhdilla Harkovan eteläpuolella Izjumin kaupungin liepeillä syyskuun puolessa välissä.

Ex-tiedustelukenraali palaa vielä harhautusteoriaan. Hän ei pidä sitä jälkeenpäin ainoana totuutena. Hänen mukaansa ukrainalaiset ovat valmistellut pitkään hyökkäystään Hersoniin, mutta Venäjä pelästyi ja siirsi sinne pataljooniaan, jolloin Harkovan alue heikkeni kohtalokkaasti.

– Olen sitä mieltä, että se ei ollut harhautus. Se (Herson) on heille tärkeä. Olisi psykologisesti ja taloudellisesti tärkeätä ottaa tuo alue haltuun.

Toveri uskoo, että ukrainalaiset olivat ajatelleet, että jos venäläiset lähtevät siirtämään joukkoja, ja Harkovan suunnalle tulee edullinen tilanne, niin silloin hyökätään.

– Venäläiset ajattelivat, että selvä, ukrainalaisten painopiste on täällä. Siirretäänpäs joukot tänne torppaamaan se hyökkäys.

Kenraalimajuri reservissä Pekka Toveri

Niin kävi. Ukraina totesi tilanteen ja iski läpi. Venäläiset vetäytyivät käytännössä taistelematta miljoonakaupunki Harkovan pohjois- ja koillispuolelta.

– Alueella olevista joukoista oli koottu viiden prikaatin voimaryhmä. Eli ei oltu tuotu uusia joukkoja, vaan alueella olevia joukkoja oli järjestelty.

– Luulen, että taikuri hämmästyi itsekin, miten hyvin tämä temppu meni.