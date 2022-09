Mahsa Aminin, 22, kohtalo sai ihmiset kaduille Iranissa – isä syyttää viranomaisia valehtelusta

Iranin viranomaisten mukaan Mahsa Aminin sydän petti yllättäen, minkä jälkeen nuori nainen vajosi koomaan. Isä kyseenalaistaa selityksen.

Iranissa Mahsa Aminin, 22, kuolema käynnisti protestit, jotka ovat levinneet nyt ainakin 80:een kaupunkiin. Mielenosoituksissa on kuollut Oslosta toimivan Iran Human Rights -kansalaisjärjestön mukaan ainakin 31 siviiliä.

Nyt nuoren naisen isä Amjad Amini syyttää BBC Persian haastattelussa viranomaisia tyttärensä kuolemaan johtaneiden tapahtumien peittelystä.

Mahsa Amini oli kotoisin Luoteis-Iranissa sijaitsevasta Saqqezin kaupungista. Hän kuoli viime viikon perjantaina sairaalassa Teheranissa, oltuaan kolme päivää koomassa. Viranomaisten mukaan nuoren naisen sydän petti yllättäen sen jälkeen, kun siveyspoliisi oli ottanut hänet kiinni. Poliisin mukaan nainen oli rikkonut naisten pukeutumista koskevaa lakia, jonka mukaan esimerkiksi naisten on käytettävä päähuivia.

Viranomaiset ovat kiistäneet, että naista olisi pahoinpidelty tai kidutettu, ja että hänen kuolemansa olisi johtunut päävammasta.

Amjad Amini ei usko viranomaisia. Hän sanoo hänen tyttärensä olleen kiinnioton aikaan 17-vuotiaan veljensä kanssa.

– Poikani oli hänen kanssaan. Jotkut silminnäkijät kertoivat pojalleni, että tytärtäni lyötiin autossa ja poliisiasemalla.

– Poikani rukoili heitä, etteivät he veisi tytärtäni, mutta myös poikaani lyötiin, hänen vaatteitaan revittiin.

Mahsa Amini oli kuollessaan vain 22-vuotias.

Isä sanoo pyytäneensä turvallisuusviranomaisia näyttämään siveyspoliisien kehokameroiden tallenteet. Hänen mukaansa viranomaiset ovat kuitenkin sanoneet, ettei kameroissa ollut virtaa.

Aminin mukaan hän ei myöskään saanut nähdä tyttärensä ruumista tai kuolinsyytodistusta. Amini sanoo nähneensä tyttärensä ruumiin vasta, kun se oli kääritty hautajaisia varten. Tuolloin ainoastaan nuoren naisen kasvot ja jalat olivat näkyvissä. Isän mukaan jaloissa oli mustelmia ja hän pyysi viranomaisia tutkimaan asiaa.

– He sivuuttivat minut. Nyt he valehtelevat.

Isä kiistää myös viranomaisten väitteet siitä, että hänen tyttärellään olisi ollut terveysongelmia.

Mahsa Aminin kuolema sai ihmiset kaduille. Kuva otettu keskiviikkona Teheranissa.

Mahsa Aminin kuoleman aiheuttamissa mielenosoituksissa naiset ovat jopa leikanneet hiuksiaan ja riisuneet päähuivejaan. Protesteihin on osallistunut myös paljon miehiä.

Iran on estänyt pääsyn internetiin osissa Teherania ja Kurdistania, The Guardian kertoo. Lisäksi pääsy Instagramiin ja Whatsappiin on estetty.

Mielenosoitukset eivät kuitenkaan näytä laantuvan. Protestit ovat suurimmat sitten vuoden 2019, jolloin hallitus nosti polttoaineiden hintoja.

Mahsa Aminin kuolema tapahtui samaan aikaan, kun hallitus on rajoittanut entisestään naisten oikeuksia. 15. elokuuta Iranin presidentti Ebrahim Raisi allekirjoitti määräyksen, joka muun muassa kovensi rangaistusta koskien naisten päähuivien vastaiseksi tulkittavia päivityksiä verkossa.

Iranin lisäksi myös muun muassa Yhdysvalloissa, Turkissa, Libanonissa, Saksassa ja Suomessa on osoitettu mieltä Mahsa Aminin kuoleman takia.