Kun tavanomainen armeija ajautui vaikeuksiin, Putin kääntyi Wagnerin palkkasotureiden lisäksi kadyrovilaisten ja kansalliskaartin turvajoukkojen puoleen. Niiden maine on kolkko.

Venäjä etsii uusia miehiä sotimaan Ukrainaan, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta. Venäjän kykyä korvata kokeneet sotilaat reserviläisillä on kuitenkin epäilty.

Putinilla on ollut jo jonkin aikaa käytössään toinenkin keino paikata miesvajausta.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) totesi katsauksessaan alkuviikosta, että Putin luottaa Ukrainassa yhä enemmän erillisarmeijoihin, kuten Wagner-palkkasoturi­järjestöön tai maan eri turvallisuusjoukkoihin.

Taustalla on ISW:n mukaan Putinin ja armeijan johdon luottamuspula huonon sotamenestyksen takia, minkä vuoksi Putin toimii yhä enemmän heidän ohitseen.

Putin julisti keskiviikkona tv-puheessaan osittaisen liikekannallepanon, jolla paikataan armeijan joukkoja. Sen lisäksi Ukrainassa taistelee kirjava joukko erilaisia turvaorganisaatioita.

Silloin vaarana on, että kukaan ei johda sotatoimia keskitetysti vaan yksiköt ajautuvat jopa kiistoihin.

– Tällaisten yksiköiden muodostaminen johtaa yhä pahempiin jännitteisiin, epätasa-arvoon ja hajaannukseen joukkojen välillä, ISW päätteli.

Tavanomainen armeija sotii Venäjän puolustusministeriön alaisuudessa, kun taas erillisarmeijat on tuotu mukaan maan turvallisuusneuvoston alta.

Jokaisella niistä on oma johtajansa, jonka arvioidaan vastaavan vain Putinille.

Lisäksi on huhuttu, että venäläiset oligarkkimiljardöörit ja jotkut valtionyhtiöt olisivat saaneet käskyn muodostaa omia joukkojaan Ukrainaan. Vahvistusta tälle ei ole, mutta monet seikat puhuvat sen puolesta, että Venäjä on keräämässä Ukrainaan kaikki joukot mitä voi saada.

Wagnerin vankiarmeija

”Putinin kokin”, oligarkki Jevgeni Prigozhinin kuuluisa palkkasoturiarmeija on niittänyt tuhoa niin Keski-Afrikassa kuin Syyriassakin, ja Ukrainan mukaan sen sotilaita on ollut maassa jo sodan alusta lähtien. Heillä paikattiin myös sodan alkuvaiheen tappioita keväällä.

Wagnerilaiset valtasivat Popasnan kaupungin heinäkuussa, ja parhaillaan sen joukot ovat osavastuussa hyökkäyksestä Bahmutin kaupunkiin Donetskin alueella.

Venäläisjoukkojen sotilas valmistautui laukaisemaan kranaatinheittimen Avdiivkan lähellä Donetskin alueella viime viikolla.

Rintamasuunta on ainoa, jossa Venäjä menestyy, tosin hitaasti. Wagneria pidetäänkin Venäjän erillisenä eliittijoukkona.

Sen sotilaat ovat kokeneita ja karaistuneita. Yksiköitä on syytetty myös julmuuksista.

Ukrainalaissyyttäjät ovat nostaneet sotarikossyytteet useita Wagnerin sotilaita vastaan siviilien murhista, joiden epäillään tapahtuneen Kiovan lähellä Motyzhynissa keväällä. Kaksi epäillyistä on valkovenäläisiä palkkasotureita.

Asiantuntijat ovat arvelleet Wagneriin kuuluvan noin 5 000 sotilasta, mutta todellista määrää ei tiedetä.

Wagner on erittäin hyvin varusteltu, ja sillä kerrotaan olevan käytössään jopa Su-25-hävittäjäkoneita.

Lue lisää: Näin Ukraina pääsi Wagnerin päämajan jäljille

Sota on verottanut Wagnerinkin miehistöä, ja äskettäin paljastui karski taktiikka, kun Prigozhin alkoi värvätä vankeja rintamalle. Hänestä kiersi videoita lupaamassa vankileirillä kovista rikoksista istuville armahduksen, jos he sotivat puoli vuotta Ukrainassa.

Wagnerin erityisasemasta kertoo jo pelkästään se, että Prigozhin voi näin luvata. On arveltu, että hän raportoi ainoastaan Putinille.

Lue lisää: Videot todistavat: Venäjä värvää vankeja Ukrainan sotaan – houkuttimina armahdus Putinilta tai kuolema sankarina

On pantu merkille, että Prigozhin esiintyy yhä useammin itse sotilaskomentajana, kun hän aiemmin kiisti yhteytensä Wagneriin täysin.

– Prigozhin todella pitää itseään erillisenä komentajana ja tämän sodan johtajana, Twitterissä nimeä Ivan Matveev käyttävä venäläinen sotakommentaattori kirjoitti vastikään.

Oligarkki Jevgeni Progizhin on alkanut esiintyä sotapäällikkönä, kun hän on koonnut vankeja joukkoihinsa ja vieraillut Wagnerin yksiköissä.

Roistoarmeijan värvääminen on riskialtista, koska he voivat olla vaaraksi omillekin. On arveltu, että vangit on hankittu etulinjaan tykinruuaksi, jonka voi uhrata. Toisaalta murhaajilla voi olla valmius kouliutua tappajiksi myös sodassa.

Joitakin vankeja on jo jäänyt ukrainalaisten sotavangiksi. Yksi heistä kertoi olleensa vankilassa 23 vuotta ennen sotaan lähtöään. Miehen kertomusta on mahdoton vahvistaa.

Miehen mukaan vangit saivat vain viikon koulutuksen suljetulla leirillä ja toimivat erillisinä omina yksiköinään. Prigozhin oli vieraillut heidän luonaan.

Yksiköissä vallitsi äärimmäinen kuri. Rangaistuksena niskuroinnista oli teloitus. Vanki kertoi näin tapahtuneenkin toisessa yksikössä. Vangeille oli annettu etupäässä likaisia hommia, kuten ruumiiden keräämistä. Heidän aseensa olivat vanhoja.

Vankien vaikutus Wagnerin taistelukykyyn on toistaiseksi epäselvä.

Bahmutin etulinjassa taistelevat ukrainalaissotilaat kertoivat CNN:lle, kuinka wagnerilaiset hyökkäävät ensin rajusti käsiasein aseistettuina, jolloin ukrainalaiset vastaavat tuleen ja paljastavat asemansa. Sitten venäläisten tykistö suuntaa murhaavan tuleen asemiin.

– Saimme vangiksi yhden Wagnerin kaverin. Hän oli tuomittu vanki, en muista mistä päin Venäjää. Hän joutui valitsemaan joko antautumisen tai kuoleman. He käyttäytyvät ammattimaisesti, toisin kuin tavalliset jalkaväkiyksiköt, eräs sotilas kertoi CNN:lle.

Kadyrovilaiset sotilaspoliiseina

Oma lukunsa Ukrainan sodassa ovat pahamaineiset kadyrovilaiset, eli Putinille uskollisen Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyrovin puolisotilaalliset turvajoukot. Nimitys kadyrovilaiset on suora käännös yksikön nimestä.

Virallisesti se on Venäjän kansalliskaartin alainen yksikkö. Käytännössä joukot ovat teatraalisen Kadyrovin oma armeija ja keino pönkittää mainettaan sotapäällikkönä.

Ramzan Kadyrov johtaa Tshetsheniaa yksinvaltaisesti. Hän on väitetysti itsekin käynyt Ukrainassa sodan aikana.

Kadyrovilaiset olivat alun perin tshetshenialainen separatistijoukko, joka Kadyrovin isän Ahmat Kadyrovin johdolla loikkasi Venäjän puolelle toisessa Tshetshenian sodassa. Siitä muodostui pelottava miliisi, joka on vastuussa murhista, sieppauksista ja kidutuksista.

Ukrainassa kadyrovilaiset ovat mitä ilmeisimmin hoitaneet sodan likaisimmat työt.

Vahvistamattomien tietojen mukaan joukot ovat toimineet sotilaspoliiseina rintamalinjojen takana ja ampuneet karkuun pyrkivät tai niskoittelevat venäläissotilaat.

Kertomuksia on niin paljon, että niissä uskotaan olevan perää.

– Ukrainan tiedustelun mukaan ... venäläissotilaat eivät halunneet taistella, koska he eivät olleet saaneet palkkojaan. Kadyrovin miehet tappoivat brutaalisti omaa kolme miestä, jotka olivat valmiita laskemaan aseensa ja lähtemään kotiin, Zaporizzjan alueen ukrainalaishallinnon edustaja Ivan Arefjev kertoi huhtikuussa.

Tshetsheenien erikoisjoukkojen sotilaat osallistuivat Mariupolin taisteluihin keväällä.

Kadyrovilaiset eivät juuri jää kakkoseksi Wagnerin vankisotilaille. Venäläisten tutkivien journalistien viime toukokuussa julkaiseman selvityksen mukaan 10 prosentilla heistä oli rikostaustaa.

Kadyrovilaisten maine on sodassa rapissut samaa tahtia kuin heitä on kuollut.

Kiovaa kohti suunnannut tshetsheenien kolonna ajoi ukrainalaisten väijytykseen heti sodan kolmantena päivänä ja useiden kymmenien väitetään kuolleen ja jopa 56 ajoneuvon tuhoutuneen. Ukraina on kertonut myös kenraali Magomet Tushajevin saaneen surmansa.

Azovstalin tehdaskompleksissa paloi viime huhtikuussa rajujen taistelujen aikaan.

Kadyrovilaiset ansaitsivat Mariupolin piirityksen aikaan kyseenalaisen liikanimen ”TikTok-sotilaat”.

Tämä johtui videoista, joita sotilaat postasivat suosittuun videopalveluun. Näennäisesti niiden tarkoitus oli vakuuttaa katsojat heidän taidoistaan ja sotilaallisuudestaan, mutta asiantuntijoiden keskuudessa videoista tuli vitsi.

Videot ovat mitä ilmeisimmin lavastettuja, koska sotilaat eivät katso tähtäimiin tai suojaa itseään mitenkään ampuessaan vaan räiskivät sinne tänne. Kohteena vaikuttaa olevan esimerkiksi liikennevalo. Eräällä videolla laukaistaan sinko ja ammutaan suojatulta, kun yleensä tehdään päinvastoin.

Ramzan Kadyrov sovitteli myös sotajohtajan viittaa ylleen videoillaan, joissa hän väitti olleensa Ukrainassa. Ainakin yhdellä videolla taustalla oli huoltoasema, joita on vain Venäjällä.

Sittemmin Kadyrovin arvellaan jääneen Prigozhinin varjoon erillisjoukkojen komentajien kilvassa.

Kadyrovilaiset ovat olleet kierrossa pois rintamalta, mutta Ukrainan vastahyökkäyksen jälkeen Kadyrov on uhonnut lähettävänsä jälleen 10 000 miestä sotaan.

Presidentin yksityisarmeija etulinjaan

Rosgvardija eli vuonna 2016 perustettu Venäjän kansalliskaarti on arviolta jopa 340 000 miehen joukko, joka valvoo Venäjän sisäistä turvallisuutta.

Siihen kuuluvat Kadyrovin armeijan lisäksi muun muassa OMON-mellakkapoliisi sekä SOBR-erikoisjoukot. Ne ovat tulleet tunnetuiksi mielenosoittajien pieksijöinä.

OMON-joukkojen koulutuksesta valmistuneet poseerasivat aseiden kanssa Stavropolissa vuonna 2011.

Ukrainassa kansalliskaartin päätehtävä on varmistaa miehitettyjen alueiden turvallisuus.

Kun Venäjän armeija valtasi sodan alussa Hersonin kaupungin, perässä tulivat rosgvardijan sotilaat, jotka alkoivat etsiä ja vangita epäilyttäviä ukrainalaisia.

Yleisesti uskotaan, että kansalliskaartilla on vain yksi tarkoitus: tukahduttaa kansannousut Venäjällä väkivalloin ja pitää Putin vallassa. Sen komentaja Viktor Zolotov on Putinin luottomiehiä ja entinen henkivartija.

– Kansalliskaarti perustettiin juuri siksi, että jos vaikka asevoimat jostain syystä kieltäytyisi tottelemasta, niin Zolotovin porukka olisi aina Putinin puolella, arvioi eversti evp Martti J. Kari IS:n haastattelussa maaliskuussa.

Käytännössä se on siis presidentin yksityisarmeija.

Lue lisää: Salamyhkäiset joukot turvaavat Putinin valtaa – pirullinen järjestelmä on luotu, ettei kansa koskaan voisi nousta kapinaan

Zolotov on Prigozhinin ja Kadyrovin lisäksi jo kolmas mahtimies, joka sotkeutuu sotaan erillisjoukkojen komentajana.

Kansalliskaartin johtaja Viktor Zlotov antoi raporttia Putinille elokuussa Kremlissä.

Heidän joukkojensa tulehtuneista väleistä on huhuttu taajaan. Vastikään sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa tiettävästi Wagneriin kuuluva sotilas raivoaa ja käy kiinni kahteen kansalliskaartin sotilaaseen.

Jopa keskinäisiä ammuskeluita väitetään tapahtuneen.

Ajatushautomo ISW pitää kansalliskaartia merkittävänä omana sotajoukkonaan, jota on käytetty myös taisteluissa. Se onkin kokenut paikoin kovia tappioita.

Sen heittäminen etulinjaan ei kriitikoiden mukaan ole ollut kovin järkevä temppu, koska kansalliskaartilaiset ovat oikeastaan poliiseja.

OMON-joukot sulkivat kadun Pietarissa lokakuussa 2017.

– Rosgvardijaa ei ole suunniteltu sotimiseen. Heillä ei ole tankkeja tai rynnäkköpanssareita, vain panssaroituja ajoneuvoja, joista menee läpi mikä vaan, venäläiskommentaattori Ivan Matveev kirjoitti arvioidessaan, miksi Ukrainan vastahyökkäys Harkovan alueella onnistui niin täydellisesti.

Ukrainalaisten edestä pakeni hallitsemattomasti myös paljon kansalliskaartin joukkoja, joiden kalusto on nyt uusiokäytössä Ukrainan armeijalla.

Myös FSB miehitetyillä alueilla

Venäjän turvaorganisaatiossa tiedustelupalvelu FSB on erillinen osastonsa, ja myös sen jäseniä on lähetetty Ukrainaan vallatuille alueille. Varsinaisiin sotatoimiin sen ei tiedetä osallistuneen.

FSB:n johtaja on yksi Venäjän ehdottomista voimamiehistä. Aleksandr Bortnikovia on veikkailtu jopa yhdeksi Putinin seuraajaehdokkaaksi, jos tästä aika jättäisi.

Bortnikovin roolista sotatapahtumien suhteen ei kuitenkaan tiedetä muuta kuin että hän on todennäköisesti osallistunut merkittävimpien päätösten tekemiseen.

FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov on keskeinen päättäjä Putinin sisäpiirissä.

FSB:n tehtävät ovat Ukrainassa samat kuin muuallakin, eli se esimerkiksi värvää paikallisia Venäjän ilmiantajiksi ja hankkii tietoa Ukrainan suunnitelmista. Varsinainen sotilastiedustelu on kuitenkin puolustusministeriön alaisen GRU:n tehtävä.

Äskettäin paljastui mielenkiintoinen seikka, kun ukrainalaissotilaiden käsiin päätyi harvinainen VKS-tarkkuuskivääri. Se on erittäin hiljainen ja läpäisykykyinen ase esimerkiksi salamurhaajan käyttöön.

Ja se on suunniteltu alun perin vain FSB:n erikoisjoukkojen käyttöön.

Oliko heitäkin Ukrainassa?