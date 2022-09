Pekka Toveri tyrmää Putinin mobilisaation ja ennustaa pahinta: ”Tulee se väistämätön tilanne”

Putinin julistama osittainen liikekannallepano on suuri sisäpoliittinen riski ja sotilaallinen fiasko. Uudet joukot tulevat jäämään toivottua pienemmiksi, eikä niistä ole hyökkäyssotaan.

Kenraalimajuri evp Pekka Toverin mukaan Venäjän sotilaskomissariaatit eivät tiedä minkälaiseen joukkoon he ovat näppinsä iskemässä.

– Totuus on se, että heillä ei ole tarkkaa kuvaa keitä heidän reservissä on, missä he asuvat ja mikä heidän osaamisensa on, Toveri sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa torstaina.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö näkee tässä ”tyypillisen venäläisen, virallisen totuuden”, joka väittää valheellisesti, että mobilisaatiossa otetaan suunnitelmallisesti palvelukseen vain tiettyjä erikoiskoulutuksen saaneita ihmisiä.

– Käytännössä kaupungin kaduilla pysäytetään sopivan ikäisiä nuoria miehiä, pannaan laput käteen tai viedään saatettuna sotilaskomissariaattiin rekrytoitavaksi.

– Nyt shanghaijataan entiseen tapaan ihmisiä suoraan kadulta. Se siitä erikoisosaamisesta.

Vielä ei ole tarkkaa kuvaa millä alueilla ja millä keinoilla osittainen liikekannallepano aiotaan toteuttaa.

– Tähän asti sotaa on käyty vähemmistöjen verellä. Syrjäalueilta on rekrytoitu ihmisiä, ei tärkeimmistä metropolista, Toveri sanoo ja toteaa, että nyt värvätään myös Moskovassa ja Pietarissakin.

Puolustusministeri Sergei Shoigu veti lonkalta luvun 300 000. Niin monta uutta sotilasta mobilisaation kautta pitäisi saada.

– En usko siihen. Venäläiset sotilasasiantuntijat ovat arvioineet, että 100 000–200 000 voisi olla käyttökelpoinen luku, Toveri sanoo ja muistuttaa, että heidätkin pitäisi varustaa ja kouluttaa.

Venäläisiä sotilaita Donetskin alueella Ukrainassa toukokuussa.

Pystyykö Venäjän asevoimat kouluttamaan ja varustamaan 100 000 reserviläistä?

– Kyllä varmaan, kun hyväksytään venäläinen pikakoulutus, joka ei missään mielessä vastaa sitä, miten Suomessa nähdään, miten joukko pitäisi kouluttaa, jos lähdetään sotaan.

Toverin mukaan Ukrainaan on jo lähetetty sotilaita, joilla on takanaan kuukauden pikakoulutus.

– Joskus vain viikkoja, sitten ase käteen, univormu päälle ja linjaan.

– Suomessa sotilaan peruskoulutus on kaksi kuukautta. Mutta lähtökohta on, että sen jälkeen sotilasta pitää erikoiskouluttaa tehtävään puoli vuotta ennen kun häntä voidaan käyttää edes yksinkertaisimpiin taistelutehtäviin.

Ex-tiedustelukenraalin mukaan mobilisaation kautta rintamalle lähetettävät uudet joukko-osastot eivät ole niitä, joilla Venäjä tulee edes yrittämään vastahyökkäyksiä Harkovan suunnalla. Pikakoulutus ei anna tähän edellytyksiä.

– En usko, että Venäjä kykenee alta puolen vuoden muodostamaan minkäänlaista osastoa, joka voisi aloittaa uuden offensiivin.

– Se vain pyrkii pitämään ne alueet, mitä se tällä hetkellä pitää hallussaan, eli käytännössä käymään puolustustaisteluja.

Toveri arvioi, että jo ennen vuodenvaihdetta venäläiset ”työntävät rintamalle” yksittäisiä sotilaita paikkaamaan aukkoja. Myös joitakin kokonaisia uusia yksiköitä saataneen Ukrainaan siinä ajassa.

Osittaisen liikekannallepanon on arveltu olevan kiireessä tehty manööveri, jonka perustui Ukrainan menestyneen vastahyökkäyksen aiheuttamalle shokille.

Presidentti Putin toteutti mobilisaation, vaikka menettikin kasvonsa ja rikkoi maaliskuussa Venäjän kansalle antamansa lupauksen.

Puoli vuotta sitten, maaliskuussa pitämässään puheessa Putin lupasi Venäjän kansalle voimiensa tunnossa seuraavaa: ”Ymmärrän, että olette huolissanne rakkaimmistanne. Korostan, että varusmiehet eivät osallistu taisteluihin, eivätkä tee niin tulevaisuudessa. Ei tule olemaan mitään lisäkutsua reserviläisille.”

Ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta aiheutti laajoja mielenosoituksia monissa kaupungeissa Venäjällä. Kuva Pietarista.

Nyt nämä lupaukset ovat muuttuneet tomuksi, eikä Putin enää pysty pitämään sodan todellisuutta pimennossa kansalaisiltaan.

Tämä on hänelle suuri sisäpoliittinen riski, josta todisti ensimmäisen illan jälkeinen saldo: mielenosoituksia 38 kaupungissa ja vähintään 1 400 pidätystä.

– En jaksa pidättää hengitystä siitä, että kansa lähtisi massoina kaduille, Toveri sanoo ja korostaa, että diktatuuri olisi toki varautunut siihen.

– Venäjällä on sisäisen turvallisuuden joukot – poliisit, kansalliskaartit ja vanginvartijat mukaan lukien – kaksi kertaa isommat kuin Venäjän asevoimat.

Olisiko siinä joukossa ratkaisu Ukrainan rintamalla vallitsevaan huutavaan miehistöpulaan?

– Mutta kuka vahtisi sitten kansaa, jos he ovat sodassa, Toveri kysyy kyynisesti.

– Tässä on se diktatuurin normaali dilemma.

– Kyllä nämä mielenosoitukset varmasti murskataan kovin ottein tarvittaessa, vaikka Venäjällä ei ole historiallista taustaa siihen, että kansa vaihtaisi johtajia.

Mielenosoitusintoa hillitsee myös se, että pidätys kadulla saattaa merkitä pitkää vankeustuomiota tai värväyskutsua rintamalle.

Putin toteutti mobilisaation ja rikkoi samalla maaliskuussa Venäjän kansalle antamansa lupauksen, että ei tule olemaan mitään lisäkutsua reserviläisille.

Venäjällä on yleinen asevelvollisuus, joka tarkoittaa, että 20 prosenttia ikäluokasta koulutetaan. Muut vapautetaan eri syistä, mikä synnyttää merkittävää korruptiota.

– Siellä on pitkä perinne, että rahalla siitä vapaudutaan. Se on varmaa, että moni kutsuntaupseeri tulee rikkaaksi mieheksi.

Toveri muistuttaa Venäjän rekrytoinnin aiemmista epäonnistumisista, jotka eivät lupaa hyvää osittaiselle mobilisaatiolle.

– Huhti–kesäkuussa toteutettiin kevään 2022 saapumiserän palveluksenastuminen. Tavoite oli saada riviin 135 000 uutta varusmiestä.

– Kun sotaa käydään, niin kuvittelisin, että aika tiheällä kammalla katsotaan, että saadaan se 135 000. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti että 89 000 saatiin. Eli kolmannes jäi tulematta palvelukseen.

Kansaa ei ole Venäjällä lainkaan valmisteltu sotaan. Toverin mielestä tämä osittainen liikekannallepano on ”yksi askel siihen suuntaan”

– Ja nyt, kun ruvetaan liittämään vallattuja (Ukrainan) oblasteja Venäjään, se on toinen askel.

– Sitä kohti mennään, että tulee se väistämätön tilanne, että pitää julistaa sota.

Oheisella videolla Pekka Toverin vierailu ISTV:n studiossa 22.9. kokonaisuudessaan.