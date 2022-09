Ukrainan sotaa kannattavat sotabloggarit ovat kritisoineet vankienvaihdon ajankohtaa ja sitä, keitä Ukrainalle luovutettiin.

Vankienvaihto, jossa Venäjä vaihtoi 215 ukrainalaista sotavankia 55:een venäläiseen tai Venäjä-mieliseen vankiin, on herättänyt raivoa oikeistolaisten sotabloggarien keskuudessa Venäjällä, Telegraph ja Moscow Times uutisoivat.

Moni sotabloggari kritisoi erityisesti vankienvaihdon ajankohtaa, sillä se tapahtui samana päivänä, kun Putin ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta.

– Kyllä. Todella onnekasta nähdä samana päivänä, kun liikekannallepanosta ilmoitetaan, että vapautetaan heitä, jotka ampuvat jälleen venäläisiä sotilaita päin, vaikutusvaltainen, mutta anonyymi sotabloggari Rybar arvosteli.

– On juhlapäivä Ukrainassa.

Telegram-kanava, jonka nimi kääntyy sotilastarkkailijaksi, puolestaan kutsui vankienvaihtoa ”äärimmäisen oudoksi ja lyhytnäköiseksi päätökseksi,” joka heikentäisi Kremlin perusteita liikekannallepanolle.

Venäjälle lähetettyjen vankien joukossa oli ukrainalainen oligarkki ja oppositiojohtaja, maanpetoksesta syytetty Viktor Medvedtshuk.

Ukrainan tiedustelupalvelun huhtikuussa vangitsema Medvedtshuk on presidentti Vladimir Putinin läheinen liittolainen ja ystävä. Medvedtshuk on kertonut, että Putin on hänen nuorimman tyttärensä kummisetä.

Venäjälle luovutettuja sotavankeja.

Ukrainaan puolestaan lähetettiin muun muassa Azov-rykmentin komentaja ja varakomentaja, Azovstalin terästehtaalla taistelleita ja ulkomaalaisia sotilaita kuten Donetskissa kenttäoikeuden kuolemaan tuomitsemat britit Shaun Pinner ja Aiden Aslin sekä kuolemaan tuomitun marokkolaisen Brahim Saadoum.

Sotaveteraani ja Kremlin-mielisten kapinallisten muodostaman Donetskin kansantasavallan entinen puolustusministeri Igor Girkin arvosteli sitä, keitä Venäjä antoi vaihdossa Ukrainalle. Girkiniä on myös syytetty Malaysian Airlinesin lentokoneen pudottamisesta Itä-Ukrainan yllä ja 298 ihmisen murhasta.

Girkinin mukaan vankienvaihdossa oli kyse ”maanpetoksesta”.

– Viiden brittipalkkasoturin ja muiden Azovin rykmentin vapauttaminen, josta neuvoteltiin Arabiemiraattien ja kunnioitettujen kiovalaisten kumppanien kanssa, on pahempi kuin rikos ja pahempi kuin virhe. Se on hyväksymätöntä typeryyttä, Girkin väitti.

– Tiedättekö, miltä se näyttää? Menitte ihmisten luo, pyysitte heitä puolustamaan venäläistä maata. Ja väänsitte p****n suoraan heidän päällensä.

Venäläiseen yksityisarmeijaan Wagneriin yhdistetty Telegram-kanava Grey Zone puolestaan muistutti, että Venäjä oli luvannut olla vaihtamatta Azovin rykmentin taistelijoita.

– Mitä he sanoivat kaksi kuukautta sitten? ”Me emme ehdottomasti luovuta heitä!”

– Tämä on aivan kuten aiemmin se, kun he sanoivat, että Harkova on osa Venäjää ikuisesti.

Venäjä on joutunut vetäytymään Harkovan alueelta ukrainalaisten menestyksekkään vastahyökkäyksen takia.