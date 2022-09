Lähteet kertovat Venäjän armeijan kaaoksesta CNN:lle – Putin antaa itse käskyjä kenraaleille

Venäjä aloitti eilen osittaisen liikekannallepanon. Asiantuntijat ovat pitäneet tätä merkkinä Venäjän strategian epäonnistumisesta Ukrainassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin antaa itse käskyjä kenraaleille, kaksi lähdettä, jotka ovat perehtyneet Yhdysvaltojen ja länsimaiden tiedustelutietoon, kertoo CNN:lle. On hyvin poikkeuksellista, että presidentti toimii näin, mutta lähteiden mukaan tämä kertoo Venäjää jo sodan alusta asti vaivanneesta huonosti toimivasta komentorakenteesta.

Toinen lähteistä kertoo, että tiedustelupalvelut ovat saaneet tallennettua, kuinka venäläisupseerit riitelevät keskenään ja valittavat ystäville ja sukulaisille kotona päätöksenteosta Moskovassa. Lisäksi venäläisillä sotilasjohtajilla on merkittäviä erimielisyyksiä strategian suhteen, ja heillä on vaikeuksia päästä yhteisymmärrykseen siitä, mihin venäläisten tulisi keskittää voimansa vahvistaakseen puolustuslinjoja, useat yhdysvaltalaisten tiedustelutietoon perehtyneet lähteet sanovat CNN:lle.

Venäjän puolustusministeriö on sanonut lähettävänsä joukkoja kohti Harkovaa, jossa Ukrainan vastahyökkäys on edennyt merkittävästi, mutta yhdysvaltalaiset ja länsimaalaiset lähteet sanovat, että suurin osa venäläisjoukoista on yhä etelässä, jossa Ukraina on myös aloittanut vastahyökkäyksen Hersonin ympäristössä.

Presidentti Putin ilmoitti keskiviikkona osittaisesta liikekannallepanosta, jonka on sanottu koskevan 300 000:ta reserviläistä. Putinin ukaasissa ei kuitenkaan määritellä lainkaan, mitä ”osittainen” tarkoittaa eli käytännössä ukaasi antaa puolustusministeriön myös nostaa sotaan kutsuttavien määrää.

Liikekannallepanoa on laajasti pidetty osoituksena Venäjän epäonnistumisesta eikä sen uskota tuovan Venäjälle merkittävää etua.

– Aamun uutiset kertovat epätoivosta Kremlissä. Putin ei tuhoa pelkästään Ukrainaa, vaan myös Venäjän. Putin häviää tämän sodan, arvioi sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll Twitterissä kuultuaan liikekannallepanosta keskiviikkona.

– Uskon, että tämän seurauksena Venäjän mahdollisuudet sodassa heikkenevät entisestään. Vääjäämätön tappio on edessä, Limnéll kommentoi myöhemmin Ilta-Sanomille.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola totesi Twitterissä, että länsimaiden on vastattava Venäjän toimiin sanktioilla ja lisättävä tukea Ukrainalle. Hän kuitenkin kutsui Putinin puhetta ”bluffiksi”.

– Putin lisännee panoksia kujanjuoksullaan. Bluffi on kuitenkin kaikkien nähtävissä, hän kirjoittaa.

– Muuttaako venäläisten liikekannallepano mitään Ukrainassa? Aseiden puute haittaa. Nostaako se moraalia? Tuskin. Ehkä juuri päinvastoin. Saako se lännen vapisemaan? En usko, Aaltola jatkoi.