Juristi Pavel Tshikovin mukaan ukaasin teksti on laadittu mahdollisimman väljäksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin antoi keskiviikkona ukaasin osittaisesta liikekannallepanosta. Ukaasia kommentoineet venäläiset asiantuntijat löysivät sen sisällöstä heti merkittävän seikan: Teksti ei määrittele lainkaan, mitä ”osittainen” tarkoittaa. Ei maantieteellisesti eikä lukumääräisesti, vaikka sana ”osittainen” sisältyy ukaasin otsikkoon.

– Tekstin mukaan kuka tahansa voidaan käskeä palvelukseen paitsi puolustusteollisuuden työntekijät, jotka ovat oikeutettuja lykkäykseen työsuhteensa ajaksi. Se, että liikekannallepano koskee vain reserviläisiä ja niitä, joilla on erityisesti tarvittua sotilaallista kokemusta, mainittiin vain (Putinin) puheessa, ei ukaasissa, sanoo politiikan tutkija Jekaterina Shulman verkkolehti The Insiderin mukaan.

Shulman kiinnitti myös huomiota siihen, että Putin käytti Venäjän sotilasoperaatiosta Ukrainassa eri sanaa kuin aiemmin. Puheen mukaan operaatio on nyt ”ennaltaehkäisevä”, ei erikoisoperaatio.

Lue lisää: Britti­tiedustelu: Venäjällä tulee toden­näköisesti olemaan suuria haasteita reserviläisten ottamisessa palvelukseen

Juristi Pavel Tshikovin mukaan ukaasin teksti on laadittu mahdollisimman väljäksi. Puolustusministeriö saa tosiasiassa päättää, keitä lähetään sotaan, mistä ja kuinka monta.

– Mekanismi menee näin: Puolustusministeriö määrittää liikekannallepanokiintiöt jokaiselle Venäjän alueelle. Kuvernöörit vastaavat kiintiöiden täyttämisestä. (Tshetshenian johtaja) Ramzan Kadyrov tiesi selvästikin jotain, kun hän määräsi itse liikekannallepanon alueilleen, Tshikov sanoi The Insiderille.

Puolustusministeri Sergei Shoigu on rajannut palvelukseen käskettävien määrän 300 000:een reserviläiseen. Jos Venäjä sattuisi tarvitsemaan lisää sotilaita palvelukseen, Putinin ukaasi antaa puolustusministeriölle täydet mahdollisuudet nostaa lukumäärää.

Lue lisää: Näin Vladimir Putin puhui – IS käänsi liike­kannalle­pano­puheen kokonaan suomeksi

Verkkolehti Meduzan tietojen mukaan kuvernööreille ei ole vielä annettu kiintiöitä riviin komennettavien reserviläisten määristä.

– Tällä hetkellä kukaan ei oikein tiedä, kuinka (liikekannallepano) pannaan toimeen tai keitä se koskee, sanoi korkea liittovaltion virkamieslähde Meduzalle.

– Kukaan ei ole asiaan tyytyväinen, mutta tämä on meidän tehtävämme: heti kun saamme lukumäärät, prosessi alkaa.

Tyytymättömyyttä virkamieskunnassa aiheuttaa Meduzan mukaan se, että liittovaltio sysää epäsuositut tehtävät mielellään alueille ja paikallistasolle. Näin tehtiin koronapandemian aikana, ja nyt liikekannallepanon.

– Tällä tavalla homma toimii, sanoi lähde Meduzalle.

Venäjällä on teoriassa yli kaksi miljoonaa reserviläistä, The Moscow Times -lehti kertoo. Heidän joukossaan on varusmiespalveluksen suorittaneita reserviläisiä sekä eläkkeelle siirtyneitä ja aktiivipalveluksesta eronnutta asevoimien henkilöstöä.

– Venäjä ei ole toteuttanut liikekannallepanoa pitkään aikaan, sanoi yhdysvaltalaisen Rand-tutkimuslaitoksen asiantuntija Dara Massicot the Moscow Timesille.

– Väkeä haalitaan kasaan ja lähetetään rintamalle vanhentuneen koulutuksen suorittaneena, huonosti johdettuna ja varustettuna kalustolla, joka on vielä huonommassa kunnossa kuin aktiivipalveluksessa olevilla joukoilla. Tätä aletaan toteuttaa portaittain, koska ei ole aikaa odottaa.