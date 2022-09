Vladimir Putinin puheen kylmäävin osuus oli ydinaseella uhkaaminen. Mitä se tarkoittaa ja mistä se kertoo? Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri näki puheessa kaksi asiaa, jotka kytkettiin yhteen. Taustalla ovat ydinaseet.

Vladimir Putinin logiikan mukaan Venäjä taistelee länttä vastaan ja ”länsi kiristää” Venäjää ydinaseilla. Siispä Putin puhui ja heitti peittelemättömän uhkauksen, että ”tuuli voi kääntyä kiristäjiä kohti”.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvoi ISTV:n studiossa, että tässä ei varsinaisesti ole mitään uutta.

– Tämä ei ole uutta, koska jo heti hyökkäyksen alussa Putin nosti ydinasekortin pystyyn ja ilmoitti, että on nostettu ydinasejoukkojen valmiutta ja ollaan valmiita käyttämään niitä, jos joku yrittää puuttua tähän operaatioon, Toveri sanoo.

” Onhan noita ydinaseita meilläkin.

Länsi vastasi tuolloin kylmän viileästi – eli ei tehnyt mitään.

– Ei nostettu omaa valmiutta. Todettiin vain, että onhan noita ydinaseita meilläkin.

Nyt Putin nosti ydinasekortin jälleen esiin. Toverin mukaan vakavammin ja vähän isommin. Hän näkee Putinin puheessa kaksi asiaa, jotka kytketään yhteen – tai ei ehkä kytketä ihan suoraan, mutta ainakin vihjaillaan.

– Yksi on se, että ollaan liittämässä Venäjään alueita Donbasissa ja eteläisellä rantamaalla niin että niistä tulee osa Venäjää. Ja Venäjän ydinasedoktriini sanoo, että ihan tavanomaisilla aseillakin tehty hyökkäys Venäjälle, joka uhkaa Venäjän turvallisuutta, voi laukaista ydinaseiden käytön. Eli vihje – nyt hyökkäätte Venäjälle. Ja sitten puhutaan myös ydinaseiden käytöstä erikseen, että meitä on uhattu, mutta me olemme valmiita vastaamaan.

– Näitä ei siinä puheessa kytketty toisiinsa, mutta vihje on selkeä. Eli jos tässä viikon parin sisään nämä alueet saadaan liitettyä Venäjään niin te hyökkäätte Venäjälle ja meillä on oikeus käyttää ydinasetta. Tätä tässä yritetään kovasti vihjata, Toveri sanoo.

Putin sanoi puheessaan, että Donetskin, Luhanskin, Hersonin sekä Zaporizzjan alueilla järjestetään pikavauhtia ehkä jo viikonlopun aikana kansanäänestykset Venäjään liittämisestä.

Nämä kansanäänestykset tuomittiin laajalti ”valeäänestyksiksi”, joista Venäjä saa haluamansa tuloksen.

”Kreml käyttää näiden huijausäänestysten vääristeltyjä tuloksia liittääkseen laittomasti kaikki venäläisten miehittämät alueet Ukrainassa itseensä ja julistaa todennäköisesti, että miehittämättömätkin alueet Donetskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueella kuuluvat Venäjään”, Institute for the Study of War -ajatushautomo (ISW) arvioi analyysissään eilen.

Kiirehdityt kansanäänestykset kuitenkin sisältävät loogisen polun ydinasepelotteelle, jos alueet äänestyksen varjolla liitetään Venäjään.

Käytännössä se tarkoittaisi, että Ukrainan vastahyökkäys esimerkiksi Luhanskiin muuttuisikin hyökkäykseksi Venäjän alueelle.

– Tämä on juuri sitä, että yritetään liittää nämä asiat yhteen ja taustalla heiluu ydinase. Yritetään pelotella sekä länttä että Ukrainaa. Ukrainaa niin että se keskeyttäisi hyökkäyksen ja länttä niin että se lopettaisi Ukrainan tukemisen siinä pelossa, että tästä voi tulla ydinsota.

Toveri ei usko, että kumpikaan näistä Venäjän tavoitteista toteutuu.

– Ukraina tulee jatkamaan hyökkäystään koska ne ovat heidän alueitaan ja he haluavat vapauttaa ihmiset Venäjän vallasta. Ja länsi tulee jatkamaan Ukrainan tukemista, koska vaihtoehto, että alistuttaisi diktaattorin ydinasekiristykseen on niin huono. Sen jälkeen kuka tahansa diktaattori, jolla on joukkotuhoaseita voisi yrittää tehdä samaa.

Putin sanoi puheessaan, että ”Tämä ei ole bluffia”. Onko se?

– Ehdottomasti. Ydinasekortti toimii aina siihen asti, kunnes se katsotaan, Toveri sanoo.