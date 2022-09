Vladimir Putin on palkinnut lähipiiriään myöntämällä heille avokätisesti diplomaattipasseja. Vielä ennen Ukrainan uutta sotaa diplomaattipassi takasi heille etuoikeutetun pääsyn Eurooppaan.

Vladimir Putinille kuuluu diplomaattipassi presidentinvirkansa puolesta. Hänen ukaasillaan diplomaattipasseja on jaettu myös FSB:n ja FSO:n työntekijöille, joita on komennettu ulkomaille ”suojelemaan venäläisiä”.

Suomessa on kohistu viime viikot venäläisten turistien matkustusoikeudesta, mutta vähemmälle huomiolle ovat jääneet venäläisten diplomaattien jo aikaa sitten kaventuneet oikeudet.

Kun Vladimir Putin määräsi hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta, Euroopan unioni päätti jo 25. helmikuuta, että venäläiset diplomaattipassien haltijat eivät pääse enää jatkossa Schengen-alueelle viisumivapaasti. Suomi alkoi vaatia venäläisdiplomaateilta viisumia 28. helmikuuta alkaen.

Diplomaatteihin kohdistuva viisumivaatimus saattaa kuulostaa pieneltä pakotteelta, mutta tosiasiassa se on kohdistunut täsmäiskuna Putiniin ja hänen lähipiirinsä. Putin on nimittäin vuodesta 2012 rakentanut itselleen uskollista eliittiä jakamalla heille diplomaattipasseja.

Venäläisiä luksusautoja kuvattuna Helsinki-Vantaan lentokentällä elokuussa. Venäläisdiplomaatit eivät pääse Suomeen enää ilman viisumia Putinin hyökkäyssodan vuoksi.

Kremlin sivuilta löytyvästä Putinin ukaasista paljastuu, että Venäjän diplomaattien mahdollinen määrä on käytännössä rajaton. Putinilla on kaiken lisäksi oikeus myöntää diplomaattipassi kenelle tahansa, kuten vaikkapa FSB:n ja FSO:n työntekijöille, joita Venäjä lähettää ulkomaille ”suojelemaan venäläisiä”.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner vahvistaa, että Venäjän diplomaatti­passilla ei pääse nyt Schengen-alueelle ilman passiin hankittavaa viisumia. Vuodesta 2007 aina helmikuuhun 2022 asti sillä sai sen sijaan matkustaa Eurooppaan vapaasti, kun EU:n ja Venäjän keskinäinen viisumihelpotussopimus oli voimassa diplomaattien osalta.

Tannerin mukaan Euroopassa ei ole tarkkaa tietoa Venäjän diplomaattipassien määrästä.

– Se tiedettiin, että niitä on valtava määrä ja että niitä on myönnetty aika liberaalisti viime aikoina, Tanner kertoo.

– Tiedettiin myös, että tämä on instrumentti, jota Venäjän eliitti käyttää Eurooppaan matkustaessaan, joten siksi siihen haluttiin iskeä heti pakotteiden alkuvaiheessa.

Moskova on yksi Venäjän federaation hallinnollisista subjekteista, joten kaupungin­johtaja Sergei Sobjanin on oikeutettu diplomaatti­passiin.

Jonkinlaista osviittaa diplomaattipassien määrästä antaa tutkivien toimittajien havainto, jonka mukaan Venäjän ulkoministeriö tilasi keväällä 2022 yhteensä 174 600 huomattavan kallista lomaketta Goznak-setelipainolta. Telegram-kanava Sota kertoo, että kyseessä ovat diplomaattipassien aihiot.

Venäjän ulkoministeriön työntekijöiden määrä on noin 15 000 ja heistä arviolta vain kolmasosa on diplomaattistatuksella. Tilattujen passiaihioiden määrästä ei voi silti päätellä suoraan, kuinka paljon diplomaattipassin haltijoita Venäjällä on tällä hetkellä tai onko passeja myönnetty Ukrainan sodan alkamisen jälkeen aiempaa hölläkätisemmin.

Venäjän federaation hallinnollisen alueen eli Tshetshenian tasavallan johtajana Ramzan Kadyrov on oikeutettu diplomaattipassiin.

Pietari on yksi Venäjän federaation hallinnollisista subjekteista, joten myös kuvernööri Aleksandr Beglov on oikeutettu diplomaattipassiin.

Venäläiset diplomaatit pääsevät nykyisin Suomeen ja kulkemaan Suomen kautta Eurooppaan, mikäli heillä on Suomen tai jonkin muun Schengen-maan myöntämä viisumi. Tannerin mukaan pelkkä diplomaattipassi ei kuitenkaan takaa muita etuja kuten diplomaattista koskemattomuutta ja veroetuja, vaan se vaatii akkreditointia johonkin maahan tai kansainväliseen järjestöön.

Venäläisen diplomaattipassin haltijalla ei ole Tannerin mukaan myöskään mitään ehdotonta subjektiivista oikeutta tulla Eurooppaan, vaikka siinä olisi voimassa oleva viisumikin.

– Jos diplomaatin tarina ei täsmää, hänen maahantulonsa voidaan evätä rajalla.

Putinin jakamista passeista on kuitenkin yhä edelleen hyötyä niiden haltijoille. Venäjän ulkoministeriön sivuilta löytyy lista maista, joihin diplomaattipassilla pääsee nykyisinkin ilman viisumia.

Vladimir Putinin ukaasin mukaan diplomaattipassi voidaan antaa kenelle tahansa, jolle presidentti päättää sen antaa. Kaikilla Venäjän diplomaattipassin haltijoilla oli vapaa matkustusoikeus ilman viisumia Schengen-alueelle ennen Ukrainan uutta sotaa.

Alkuperäinen ja sittemmin muutamia kertoja täydennetty Vladimir Putinin ukaasi diplomaattipasseista on peräisin heinäkuulta 2012, jolloin pääministerinä käväissyt Putin oli juuri asettunut kolmannelle kaudelleen presidentiksi maaliskuun vaalien jälkeen.

Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on oikeutettu diplomaattipassiin, kuten myös vaimonsa, entinen luistelijatähti Tatjana Navka.

Putinin ukaasiin lisättiin vuonna 2020 tarkennus, jonka mukaan diplomaattipassi kuuluu myös Venäjän turvallisuusneuvoston varajohtajalle ja hänen vaimolleen eli Dmitri Medvedeville ja Svetlana Medvedevalle.

Ylimääräinen lista käsittelee niitä diplomaattipassiin oikeutettuja henkilöitä, jotka eivät ole Venäjän ulkoministeriön varsinaisia diplomaatteja. Tuoreimpana listalle on lisätty turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja hänen puolisonsa – eli toisin sanoen Dmitri Medvedev ja Svetlana-vaimo.

Venäjän liittovaltion virkamiehet presidentinhallinnossa, liittoneuvostossa, duumassa ja hallituksessa johtajien, neuvonantajien, avustajien tai erikoisasiantuntijoiden tehtävissä.

Hallituksen ministerit ja ministereiden varaministerit.

Turvallisuusneuvoston sihteeri ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja.

Liittovaltion palveluiden ja virastojen johtajat.

Presidentin alaisuudessa olevat liittovaltion palveluiden ja virastojen varajohtajat.

Presidentinhallinnon osastojen johtajat ja heidän sijaisensa.

Rossotruditshestvo-viraston varajohtajat.

Ulkoministeriön johtava virkamies.

Ulkoministeriön osastojen johtajat ja varajohtajat, jotka eivät ole suoranaisessa diplomaatin työssä.

Perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden tuomarit.

Valtion yleinen syyttäjä ja hänen sijaisensa.

Tutkintakomitean puheenjohtaja ja hänen sijaisensa.

Korkeimman oikeuden ylin virkamiesjohtaja.

Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu.

Presidentin alaisuudessa toimiva yrittäjien asiamies.

Venäjän edustaja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Venäjän federaation tilintarkastuskamarin puheenjohtaja, hänen sijaisensa sekä tilintarkastajat.

Keskuspankin pääjohtaja.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, hänen sijaisensa ja keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Turvallisuuspalvelu FSB:n eri osastojen johtajat.

FSB:n työntekijät, jotka suojelevat Venäjän kansalaisia ja laitoksia ulkomailla.

Liittovaltion suojelupalvelun FSO:n työntekijät.

Ulkoministeriön viestiyhteyksistä vastaavat henkilöt.

Valtion kuriiripalvelun työntekijät ulkomailla.

Valko-Venäjän ja Venäjän valtioliiton valtiosihteeri.

Venäjän johtavat edustajat kansainvälisissä järjestöissä ja hallitustenvälisissä elimissä.

Venäjän tuomarit kansainvälisissä tuomioistuimissa.

Ylimääräisen ja täysivaltaisen suurlähettilään tehtävään nimetyt henkilöt puolisoineen.

Valtionyhtiöiden toimeenpanevat henkilöt.

Venäjän federaation hallinnollisten alueiden korkeimmat toimeenpanevat johtajat ja paikallisparlamenttien puheenjohtajat.

Presidentin puoliso.

Pääministerin puoliso.

Liittoneuvoston ja duuman puhemiesten puolisot.

Presidentinhallinnon johtajan ja varajohtajien puolisot.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan puolisot.

Ministereiden ja varaministereiden puolisot.

Presidentin lehdistösihteerin puoliso.

Presidentin avustajien ja presidentinhallinnon päälliköiden puolisot.

Presidentin protokollapäällikön puoliso.

Presidentin alaisuudessa olevien liittovaltion palveluiden ja virastojen johtajien puolisot.

Ulkoministerin sijaisten puolisot ja ulkoministeriön virkamiesjohtajan puoliso.

Muut valtion suojeluksessa olevat henkilöt ja heidän puolisonsa.

Muut presidentin päättämät henkilöt valtion hallintoelinten suosituksesta.

Venäjän diplomaattipassi kuuluu lisäksi ilman erityistä Putinin ukaasia seuraaville viranhaltijoille:

Henkilöt, jotka ovat Wienin yleissopimuksen mukaan oikeutettuja diplomaattiseen koskemattomuuteen työtehtävissään.

Ulkoasioista vastaavat hallituksen virkamiehet.

Venäjän presidentti.