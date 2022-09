Usko sotatilanteen kääntymiseen ja Ukrainan ”natsihallinnon” kukistumiseen on vankka.

Presidentti Vladimir Putinin ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta sai venäläisessä mediassa aikaan vankan uskon siitä, että Venäjän heikko sotamenestys Ukrainassa kääntyy komeaksi voitoksi.

Osittaisen liikekannallepanon johdosta Venäjä voi saada sotavahvuuteen jopa 300 000 miestä lisää.

Venäjän kommunistisen puolueen ryhmänjohtaja duumassa Gennadi Zjuganov oli suorastaan varma, että liikekannallepano kääntää sodan suunnan täysin.

– Tämä on askel eteenpäin, jotta saamme normalisoitua tilanteen taistelussa natsismia, fasismia ja Naton aggressioita vastaan, Zjuganov sanoi puolueensa kotisivuilla.

– Jokaisella sukupolvella on oma vuoden 1945 voittonsa. Me emme voi hävitä taistelua Donbasista ja venäläisestä maailmasta. Emme voi hävitä fasisteille ja natseille! Se on velvoitteemme isillemme ja isoisillemme ja kaikille sankarillisille sukupolville, jotka vuosisatojen ajan ovat puolustaneet kansan vapautta, turvallisuutta ja itsenäisyyttä, Zjuganov julisti.

Zjuganovin sanoista kertoi myös sanomalehti Kommersant.

Myös Tshetshenian johtaja, vankasti Putinin joukoissa seisova Ramzan Kadyrov sanoi, että Nato ja Kiovan hallinto joutuvat ”toivottomaan tilanteeseen” liikekannallepanon jälkeen.

Kadyrov kirjoitti Telegram-viestissään uutisverkkoportaali RBK:n mukaan lisäksi kannattavansa liikekannallepanoa.

Putinin päätöstä tuki myös Uusi kansa -puolueen johtaja Aleksei Netshajev, koska ”Venäjä on uhan alla”.

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov (edessä) sanoo, että Nato, Kiova ja länsi alkavat nyt tutista.

Netshajevin mukaan Putin sanoi puheessaan ensimmäisen kerran julkisesti, että keväällä neuvottelujen ollessa meneillään sopu Venäjän ja Ukrainan välillä oli käytännössä jo saavutettu, mutta länsi ei antanut Ukrainan allekirjoittaa sellaista sopimusta, joka olisi sopinut molemmille osapuolille.

– Panokset taistelussa Venäjän suvereeniudesta, vapaudesta ja itsenäisyydestä kasvavat. Tämä on hyvin vaikea päätös presidentiltä. Tuemme hänen rohkeuttaan, Netshajev sanoi uutistoimisto Tassille.

Politiikan tutkija Aleksei Tshesnakov sanoi Tassille, että osittainen liikekannallepano oli järkevä veto Putinilta.

Tshesnakovin mukaan liikekannallepanon tärkein tehtävä on turvata yli tuhannella kilometrillä kasvava Venäjän maaraja Ukrainan kanssa, jos Donbasin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueet haluavat liittyä Venäjään ensi viikon kansanäänestyksessä.

Novosibirskin kaupungissa osoitettiin jo mieltä liikekannallepanoa vastaan. Poliisi otti kiinni mielenosoittajia.

– Näiden alueiden ihmisten turvaaminen vaatii lisää sotajoukkoja. Toisekseen tänään todettiin, että liikekannallepano koskee niitä, joilla on kokemusta ja soveltuvaa sotilaskoulutusta reservissä. Emme siis puhu varusmiehistä emmekä opiskelijoista. Ilmassa on ollut paljon huhuja ja pelkoa, vaikka on selvästi ilmoitettu, keitä tämä toimi koskee, Tshesnakov sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaili puheessaan myös ydinaseiden käytöllä. Video katsottavissa yllä.

Yleisesti Venäjän tiedotusvälineet kirjoittivat liikekannallepanosta varsin neutraalisti ja maltillisesti.

Teksteissä korostui informatiivisuus. Monella tiedotusvälineellä oli omat rautalankaväännöksensä, mitä Putinin käsky tarkoitti, keitä se koskee ja millä ehdoilla.