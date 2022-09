Tässä on Putinin ukaasi – kutsusta rintamalle voi kieltäytyä vain kolmella eri perusteella

Vladimir Putinin ukaasista käy ilmi, että Ukrainassa tällä hetkellä taistelevien venäläisten sopimus­sotilaiden sopimusta jatketaan nyt automaattisesti eivätkä he voi enää irtisanoutua palveluksesta yhtä helposti kuin tähän saakka.

Presidentti Vladimir Putin määräsi keskiviikkona, että Venäjällä pannaan toimeen osittainen liikekannallepano niin kutsutun Ukrainan erikoisoperaation vuoksi.

Asiaa koskeva ukaasi on nyt julkaistu Kremlin virallisilla nettisivuilla sekä tekstimuodossa että pdf-muodossa, jossa näkyy myös ukaasin visuaalinen ilme.

Ukaasissa määrätään muun muassa, että tällä hetkellä voimassa olevat sopimussotilaiden työsopimukset pysyvät voimassa niin kauan kuin osittainen mobilisaatio on käynnissä. Ainoa poikkeus ovat tilanteet, joissa sopimussotilas irtisanoutuu palveluksesta niillä perusteilla, jotka on määritelty tässä samaisessa ukaasissa erikseen.

Tällä hetkellä Ukrainassa oleville Venäjän sopimussotilaille ukaasi tarkoittaa käytännössä siis sitä, että heidän sopimuksessa oleva irtisanoutumispykälä ei ole enää voimassa automaattisesti. Kevään ja kesän aikana Venäjältä ehti tullut jo tietoja, joiden mukaan yhä useampi halusi keskeyttää palveluksensa ja irtisanoa sopimuksensa.

Lue lisää: Näin Vladimir Putin puhui – IS käänsi liike­kannalle­pano­puheen kokonaan suomeksi

Putinin ukaasin mukaan sopimussotilas voi erota palveluksesta ja osittaisen liikekannallepanon puitteissa palvelukseen kutsuttu henkilö voi kieltäytyä astumasta palvelukseen ainoastaan kolmella eri perusteella.

Perusteet ovat ikä, terveydentila ja oikeuden päätöksellä voimaan astunut rikostuomio, johon liittyy vankeusrangaistus.

Ikään liittyen ukaasissa lukee, että kieltäytyä voi, mikäli henkilö ylittää virallisen sotilaspalvelukseen kutsumisen ikärajan.

Venäjällä yläikärajat on määritelty seuraavasti. Venäjän federaation marsalkan, armeijan kenraalin, laivaston amiraalin ja kenraalieverstin kohdalla yläikäraja on 65 vuotta. Kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin ja kontra-amiraalin kohdalla yläikäraja on 60 vuotta ja everstin ja ensimmäisen luokan kapteenin kohdalla 55 vuotta. Kaikkien muiden sotilasarvojen kohdalla yläikäraja palvelukseen kutsumiselle on 50 vuotta ja sotilaspalveluksessa olevien naisten kohdalla 45 vuotta.

Terveydentilan puolesta voidaan vapauttaa palveluksesta sellainen henkilö, jotka sotilaallinen lääketieteellinen komitea katsoo kelpaamattomiksi sotilaspalvelukseen. Mikäli sotilas itse haluaa, hän voi itse silti ilmaista haluavansa jatkaa palveluksessa ja hänet voidaan sijoittaa hänelle sopiviin tehtäviin.

Kolmas peruste sotilaallisesta palveluksesta kieltäytymiselle on se, että henkilö joutuu vankilaan suorittamaan vapausrangaistusta voimaan astuneella oikeuden päätöksellä.

Lykkäystä palvelukseen astumiselle on mahdollista saada, mikäli henkilö työskentelee Venäjän puolustusteollisuuden palveluksessa. Venäjän hallitus laatii erikseen säännöt lykkäyksen myöntämisestä.