Naiset leikkaavat hiuksiaan ja polttavat päähuivejaan Iranissa – taustalla Mahsan, 22, kuolema

Mahsa Amini, 22, kuoli sen jälkeen, kun moraalipoliisi pidätti hänet. Nuoren naisen kuolema on herättänyt raivoa Iranissa.

Iranissa kansa osoitti viime yönä jälleen mieltään ympäri maata. Sarin kaupungissa yleisö hurrasi, kun joukko naisia poltti päähuivinsa, BBC uutisoi.

Aktivistien mukaan turvallisuusjoukot ampuivat kuoliaaksi kaksi miesmielenosoittajaa Urmiassa ja Piranshahrissa. Lisäksi apulaispoliisin väitetään kuolleen Shirazissa.

Ainakin kuuden ihmisen uskotaan kuolleen protesteissa, jotka ovat jatkuneet nyt viisi yötä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoita mielenosoituksista Iranissa.

Mielenosoitusten taustalla on 22-vuotiaan kurdinaisen Mahsa Aminin kuolema moraalipoliisin pidättämänä. Poliisi väitti Aminin rikkoneen lakia, joka määrää naisia käyttämään hijabia eli päähuivia ja peittämään kädet ja jalat löysällä vaatetuksella. Aminin tila romahti nopeasti pidätyskeskuksessa ja hän kuoli oltuaan kolme päivää koomassa.

YK:n virkaa tekevän ihmisoikeusvaltuutetun Nada al-Nashifin mukaan on ilmaantunut väitteitä, joiden mukaan poliisi olisi lyönyt pampulla Aminin päätä ja lyönyt naisen pään poliisin autoa vasten. Poliisi on väittänyt nuoren naisen kuolleen, kun tämän sydän äkillisesti petti. Naisen perheen mukaan Amini oli kuitenkin perusterve.

Nashifin mukaan YK oli saanut ”lukuisia ja vahvistettuja videoita naisten väkivaltaisesta kohtelusta” moraalipartion laajentaessa katupartiointia viime kuukausina.

– Viranomaisten täytyy lopettaa naisten, jotka eivät noudata hijabsääntöjä, ottaminen kohteeksi, häiritseminen ja pidättäminen.

Valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan viime yönä protestoitiin 15:ssä kaupungissa, mukaan lukien pääkaupungissa Teheranissa. Poliisi käytti kyynelkaasua väkijoukon hajottamiseksi.

Kuvakaappaus videosta, jossa poltetaan päähuivi.

Mielenilmauksissa naiset ovat riisuneet päähuivinsa, jota heidän Iranin lain mukaan on käytettävä.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuvia ja videoita mielenosoituksista. CNN kertoo eräästä mielenilmauksesta, jossa nainen leikkaa hiuksensa. Valtava ihmismeri, jossa on naisten lisäksi myös paljon miehiä, hurraa.

Yhdellä videolla puolestaan nuoret mielenosoittajat marssivat kokon ympäri.

– Me olemme sodan lapsia. Tulkaa ja taistelkaa, me taistelemme takaisin, he hokevat.

Muissa videoissa näkyy muun muassa, kun mielenosoittajat tuhoavat julisteita Iranin ylimmästä johtajasta ja huutavat: ”Kuolema diktaattorille”.

– Kun heilutamme päähuivejamme kohti taivasta, tunsin itseni niin tunteelliseksi, kun muut miehet ympäröivät ja suojelivat. On upeaa nähdä tällaista yhtenäisyyttä. Toivon, että maailma tukee meitä, Isfahanissa mieltään osoittanut nainen kertoi BBC:lle.

Mahsa Aminin kohtalo on koskettanut myös ulkomailla. Kuva mielenosoituksesta Istanbulissa, Turkissa.

Laajalle on levinnyt myös video, jonka sanotaan olevan peräisin Saqqezista. Videolla lukuisat naiset ovat ottaneet pois päähuivinsa ja heiluttavat sitä ilmassa. Väkijoukossa on myös paljon miehiä. Videon alkuperää ei ole vahvistettu.

Protestit ovat huomiota herättäviä paitsi sen takia, kuinka laajalle ne ovat levinneet, myös niiden harvinaisen, feministisen luonteen takia. Edellisen kerran tämän kokoluokan mielenosoituksia nähtiin kolme vuotta sitten, kun hallitus nosti polttoaineiden hintoja.