Suomalaisen evp-upseerin arvio: Tätä Putinin julistama osittainen liikekannallepano tarkoittaa

Venäjä luopuu vähitellen pataljoonan vahvuisista taisteluosastoista ja ryhtyy rakentamaan prikaateihin ja divisiooniin perustuvaa sodan ajan asevoimaa, arvioi Venäjän asevoimiin perehtynyt evp-upseeri IS:lle.

Kremlin virallinen verkkosivusto julkaisi keskiviikkona presidentin ukaasin Venäjän osittaisesta liikekannallepanosta. Lyhyt ja ytimekäs asiakirja vetoaa Venäjän federaation lakiin maan puolustamisesta vuodelta 1996 sekä asevoimien harjoittelusta ja liikekannallepanosta vuodelta 1998.

Puolustusministeri Sergei Shoigun mukaan ukaasin piirissä on 300 000 reserviläistä, jotka ovat palvelleet aiemmin Venäjän asevoimissa. Ukaasi ei siis koske asepalveluksesta jostakin syystä vapautettuja.

Venäjällä asevelvollisuutensa suorittaneet 18–60-vuotiaat reserviläiset kuuluvat niin sanottuun yleiseen reserviin. Järjestelmä poikkeaa suomalaisesta. Suomessa reservi koostuu valmiista yksiköistä, joihin reserviläiset käsketään säännöllisiin kertausharjoituksiin. Venäjällä reserviläisyksiköt täytyy ensin perustaa, kouluttaa, aseistaa ja varustaa. Tämän arvioidaan kestävän useita kuukausia.

Venäjän asevoimista ja puolustusjärjestelmästä hyvin perillä oleva suomalainen evp-upseeri arvioi, että osittaisessa liikekannallepanossa riviin käskettyjä reserviläisiä lähetetään ainakin aluksi täydentämään Ukrainan rintamilla jo olevia joukkoja.

– Niistä, jotka ovat vastikään suorittaneet varusmiespalveluksen, saattaa olla välitöntäkin hyötyä Venäjän asevoimille. Mutta jos on pitkä väli siitä, kun olet ampunut tai ollut sotaväen kanssa tekemisissä, menee jonkin aikaa ennen kuin sinua voidaan käyttää taistelukentällä, evp-upseeri sanoo IS:lle. Hän ei halua nimeään julkisuuteen.

– Mitä kauemmin omasta varusmiespalveluksesta on aikaa, sitä enemmän täytyy saada täydennyskoulutusta.

” Näen tämän niin, että nyt ruvetaan muodostamaan prikaateja ja divisioonia. Sodankäynnin luonne muuttuu.

Lue lisää: Näin Vladimir Putin puhui – IS käänsi liike­kannalle­pano­puheen kokonaan suomeksi

Evp-upseeri arvioi, että Venäjä luopuu osittaisen liikekannallepanon myötä rauhan ajan joukkoihin kuuluvista pataljoonan taisteluosastoista.

– Ne eivät ole varsinaisia sodankäyntijoukkoja. Näen tämän niin, että nyt ruvetaan muodostamaan prikaateja ja divisioonia. Sodankäynnin luonne muuttuu, upseeri sanoo.

Pataljoonan taisteluosastot ovat upseerin mukaan ”venäläinen tilapäisratkaisu”. Nämä noin tuhannen sotilaan vahvuiset osastot täyttävät rauhan ajan valmiusvaatimukset – niitä on tietty määrä, ja ne ovat harjoitelleet toimintaa tässä kokoonpanossa. Venäjä on operoinut Ukrainassa näillä joukoilla, vaikka ne ovat osa rauhan ajan asevoimia.

– Varsinaiset sodan ajan joukot ovat kuitenkin prikaateja ja divisioonia. Silloin kun julistetaan liikekannallepano ja aletaan perustaa sodan ajan joukkoja – mihin tämäkin liikekannallepano antaa mahdollisuuden – silloin ruvetaan ymmärtääkseni toimimaan prikaati- ja divisioonakokoonpanossa.

Evp-upseeri kuvailee pataljoonan taisteluosastoja mini-prikaateiksi. Ne kykenevät itsenäiseen sodankäyntiin ja niissä on tarvittavat elementit muun muassa jalkaväkeä, tykistöä, heittimistöä, pioneeri- ja ilmatorjuntajoukkoja. Niitä ryhdytään nyt laajentamaan prikaateiksi tai purkamaan, kun uusia kokoonpanoja muodostetaan.

– Niillä on omat etunsa mutta ei riittävää massaa. Niiden huoltaminen on erittäin vaikeata.

Venäjä on kärsinyt Ukrainassa huomattavia tappioita. Kuvan panssariajoneuvo tuhoutui Balaklijassa, Harkovan seudulla käydyissä taisteluissa.

Venäjän asevoimia tutkinut evp-upseeri ei usko, että venäläiset lähtevät iloisesti suurina joukkoina mukaan Putinin määräämään osittaiseen liikekannallepanoon.

– Tässä on aikamoiset mahdollisuudet epäonnistua... On niin voimakkaasti korostettu, että tämä on erikoisoperaatio, ei sota. Nyt siitä tuleekin yhdessä yössä sota. Kansaa ei tavallaan ole valmisteltu henkisesti siihen, että näin voisikin käydä. Putinin hallinnolla on tässä aikamoiset riskit, upseeri arvioi.

” Putinin hallinnolla on tässä aikamoiset riskit.

Keskiviikkona päivätyssä ukaasissa presidentti määrää, että osittaisessa liikekannallepanossa palvelukseen astuvat reserviläiset saavat Venäjän asevoimien sopimussotilaan aseman. Heille kuuluu sama palkka ja samat edut kuin sopimussotilailla.

Venäjä ryhtyi jo viime syksynä perustamaan reservijoukkoja, joiden henkilöstölle maksetaan sitoutumisesta palvelemaan reservissä. Vielä keskiviikkona aamupäivällä oli kuitenkin epäselvää, mobilisoidaanko näitä reservijoukkoja Ukrainan sotaan.

Lue lisää: Venäjän puolustus­ministeri kertoi ensi kertaa sitten maalis­kuun Ukrainassa kuolleiden venäläisten määrän