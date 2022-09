Kommentti: Antaa Putinin uhota, hän kaivaa vain omaa kuoppaansa

Putinin flirttailu ydinaseen käytöllä jatkuu, mutta se on vain kestettävä ja jatkettava kuten tähänkin asti, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Keskiviikkona maailma nyrjähti. Venäjän johtajan Vladimir Putinin ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta on aiheuttanut oikeutetusti huolta ja jopa pelkoa maailmalla.

Millaisen armeijan Putin onnistuu heittämään peliin Ukrainassa? Eskaloiko hän sotaa jopa naapurimaihin iskemällä asekuljetuksiin? Aloittaako Venäjä kostoiskut Ukrainan hallintoa ja siviilejä vastaan jos miehitysalueille hyökätään? Käyttääkö Putin ydinasetta…?

Stop.

Stop.

Nyt ainoa oikea tapa suhtautua Putinin temppuihin on pysyä rauhallisena.

Mitään ei ole vielä tapahtunut, eikä tapahdu hetkeen, jos ollenkaan.

Venäjän kyky tehdä sitä mitä Putin uhoaa on kyseenalainen. Se aiheuttaa todennäköisesti enemmän ongelmia hänelle itselleen kuin Ukrainalle.

Nyt keskeistä ylipäätään ei ole se, mitä Putin tekee, vaan se mitä me teemme.

On ilmeistä, että Venäjän johtaja on ajettu nurkkaan ja hän tarrautuu viimeiseen oljenkorteensa, uhkailuun ja pelolla pelaamiseen.

Siihen peliin ei pidä lainkaan lähteä mukaan.

Apua Ukrainalle, keppiä Venäjälle

Paras tapa vastata Putinille on olla kuin mikään ei olisi muuttunut.

Se mitä aiemmin on tehty, on tehonnut. Putinin reaktio on siitä todiste.

Ukrainaa pitää yhä tukea aseellisesti ja moraalisesti. Sillä on keinot ja taito puolustaa itseään, kunhan luodit eivät lopu.

Ukrainan aseavun lisääminen on otettava harkintaan. Venäjään tehoaa vain voima, kuten panssarit.

Ukraina tarvitsisi kipeästi myös tehokkaan ilmatorjuntajärjestelmän suojaamaan Venäjän raukkamaisilta ohjusiskuilta energiainfrastruktuuriin talven lähestyessä. Katseet kääntyvät Yhdysvaltoihin, jolla sellainen olisi antaa.

Sodan tuhoa Izjumissa, Ukrainassa.

Venäjä on eristettävä tehokkaammin ulkomaailmasta taloudellisesti ja poliittisesti. Ajan myötä se tapahtunee täydellisesti.

Jos Putin julistaa maansa olevan käytännössä sodassa länttä vastaan, annetaan hänelle mitä hän uhoaa. Mutta ei sotimalla, vaan suhtautumalla Venäjään kuin meitä vastaan sotaa käyvänä maana.

Niin paljon kuin se sattuukin, venäläisen energian ostaminen pitäisi lopettaa kokonaan niin pian kuin mahdollista, ja pakotteita on laajennettava. On harkittava, otetaanko pakotteet käyttöön jopa kolmansia osapuolia vastaan, jos ne auttavat Venäjää kiertämään pakotteita.

Ja huolehditaan omasta pesästä, esimerkiksi tulppaamalla venäläisten lomamatkailua.

Antaa ajan tehdä tehtävänsä

Keskeisin tapa vastata Putinille on olla lähtemättä mukaan hänen raivoamiseensa ja pysyä kärsivällisenä.

Ukrainan suurimpien aseellisten tukijoiden periaate on tähän asti ollut, että Putinia ei haluta liiaksi provosoida esimerkiksi pitkän kantaman aseilla tai hävittäjälentokoneilla. Tämä tulee todennäköisesti jatkumaan.

Kyseessä on hienovarainen tasapainoilu. Annetaan Ukrainalle paljon, mutta ei kaikkea.

On todennäköistä, että Ukrainan sota kestää pitkään, ja sodassa tapahtuu vielä kauheuksia, mutta ne on selvitettävä ja niistä on selvittävä yksi kerrallaan. Periksikään ei voi antaa.

Aika pelaa todennäköisemmin meidän puolellamme. Venäjällä on jo nyt havaittavissa hermostumista liikekannallepanoon. Sen negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan ovat Putinille kasvava huoli.

Tästä eteenpäin sodanlietsoja Putin kaivaa yhä enemmän vain omaa kuoppaansa.

Antaa Putinin uhota. Todennäköisesti myös hänen flirttailunsa ydinaseen käytöstä jatkuu, mutta se on vain kestettävä.

Ydinase on kammottava ajatuskin, mutta edelleen pitää muistaa, että sen käyttö on tabu, jonka rikkomiseen on valtava kynnys, Venäjälläkin. Jo nyt Putinin ydinasekiristystä katsotaan pahalla ympäri maailman, ja Venäjän ymmärtäjät vähenevät.

Pysytään rauhallisina ja määrätietoisina, ja luotetaan siihen, että aika tekee vääjäämättä tehtävänsä Putininkin kohdalla.

Muuta vaihtoehtoa ei oikeastaan ole.