Pekka Toveri Venäjän päätöksestä: ”Kun olet epätoivoinen, teet juuri jotain tällaista.”

Venäjältä kajahti keskiviikkona kauan huhuttu uutinen, kun maa julisti osittaisen liikekannallepanon.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin mukaan liikekannallepanoon liittyvät toimenpiteet alkavat jo samana päivänä.

Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin mukaan Putin on sanonut maan puolustavan alueitaan ja maataan, jotka ”länsi tahtoo tuhota”.

– Meidän tavoitteemme on vapauttaa Donbas, Putinin kerrotaan sanoneen.

Lue lisää: Putin julisti osittaisen liike­kannalle­panon: ”Meillä on paljon aseita”

Pitkän linjan sota-asiantuntijaa Putinin päätös ei yllättänyt.

– Putin ei muuhun pysty. Venäjällä ei ole kykyä täyteen liikekannallepanoon, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri toteaa.

Toverin mukaan päätöksellä Venäjä pyrkii vahvistamaan puolustusta alueilla, jotka se on saanut vallattua Ukrainalta.

– Venäjän johto näyttää olevan paniikissa Harkovan suunnan vastoinkäymisten jälkeen. Pelkäävät menettävänsä kohta Luhanskin oblastin, Toveri kirjoitti keskiviikkona Twitterissä.

Venäläisarvioiden mukaan nyt julistettu osittainen liikekannallepano voisi tarkoittaa 100 000–200 000 taistelijaa.

Sillä määrällä ei Toverin mukaan käännetä sodan suuntaa Ukrainassa.

– Venäjä on tehnyt usein sen virheen, että se on kerännyt kauheassa kiireessä rintamalle huonosti peruskoulutettuja vapaaehtoisten joukkioita, jotka on lyöty saman tien.

Toveri katsoo, että osittaisen liikekannallepanon kohdalla Venäjällä voi olla edessä sama lopputulos.

100 000–200 000 sotilaan kunnollinen koulutus sotaa varten kestäisi normaalisti Toverin arvion mukaan neljästä kuuteen kuukauteen.

– Todennäköisesti Venäjä ei voi odottaa niin kauaa, vaan joukot on saatava rintamalle mahdollisimman nopeasti etenkin Donbasin suunnalla, jossa Ukraina etenee nyt pikkuhiljaa kohti Luhanskin oblastia.

Rajujen sotilastappioiden lisäksi Venäjä on menettänyt yli puoli vuotta kestäneen Ukrainan sodan aikana massiivisen määrän sotakalustoa. Samalla pakotteet ovat syöneet maan aseteollisuutta.

Sen seurauksena Venäjällä ei ole enää antaa modernia sotakalustoa uusille joukoille.

– Vaikka parisataatuhatta sotilasta on paperilla kohtuullinen määrä, ei huonosti pikakoulutetulla ja heikosti varustetulla lisävoimalla saada suurta muutosta aikaan, Toveri summaa.

– Tällä voimalla ei saada aikaan suuria, mittavia hyökkäyksiä. Joukkojen taisteluarvo on niin heikko.

Venäjän ajettua alas toimivan liikekannallepanojärjestelmän, maalla saattaa olla suuria ongelmia pelkästään joukkojen kasaamisessa ja kouluttamisessa.

– Kun meillä Suomessa puhutaan päivistä, Venäjällä voidaan puhua viikoista, ennen kuin mitään joukkoja saadaan edes kasaan.

Toveri muistuttaa, että samaan aikaan Ukraina vahvistuu kouluttamalla uusia taistelijoita lännestä tulevan asetuen avulla.

Se lisää painetta Venäjälle saada uudet lisäsotilaat mahdollisimman vauhdilla taisteluihin.

Toveri pitää mahdollisena myös sitä, että Venäjän tarkoituksena on ainoastaan täyttää nyt joukkoihin tulleita aukkoja repäisemällä kylmiltään tilalle sotilaista, jotka se on sattunut saamaan jostain irti.

– Tässä haetaan nyt vain uutta tykinruokaa, Toveri toteaa.

Toverin mukaan osittainen liikekannallepano on osoitus, että Putinin keinot ovat lopussa.

– Kun olet epätoivoinen, teet juuri jotain tällaista.