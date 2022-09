Saksa on tehnyt vastaavanlaisia sopimuksia aikaisemmin Tshekin, Slovakian ja Kreikan kanssa.

Slovenia lähettää 28 neuvostoaikaista tankkia Ukrainaan osana Saksan kanssa solmittua sopimusta, kertoi Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht tiistaina.

Ukraina on pyytänyt Saksaa toistuvasti lähettämään Leopard-taistelupanssarivaunuja, joita Ukraina voisi hyödyntää vastahyökkäyksessään venäläisjoukkoja vastaan. Saksa on toistaiseksi kieltäytynyt, mutta on solminut sopimuksia kolmansien maiden kanssa, jotka ovat lähettäneet materiaalia Ukrainaan.

Vastineeksi Ukrainaan lähetettäville M–55S-tankeille Slovenia saa 40 sotilaskuorma-autoa ja muita tarvikkeita.

– Yhdessä lisäämme suoria asetoimituksia Ukrainalle tukeaksemme sen rohkeaa taistelua Venäjän aggressiota vastaan, Lambrecht sanoi.

