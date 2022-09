IS Ukrainassa: Izjumissa on paljastunut lisää joukkohautaus­paikkoja

Ilta-Sanomat seurasi torstaina sotarikostutkintoja Izjumissa.

Izjum, Ukraina

Valkoisten aaveiden synkkä työ jatkui tiistaina Ukrainan Izjumissa.

Suojapukuihin pukeutuneet vapaaehtoiset kaivoivat ruumis kerrallaan todisteita maan povesta.

Epäilyjen kohde on Venäjän federaatio, epäilyn aihe sotarikokset, todistusaineistona sadat ruumiit.

Yllä oleva video näyttää, miltä Izjumin joukkohautauspaikalla näyttää. Kuvamateriaali voi järkyttää herkimpiä.

Suoja-asuihin pukeutuneet vapaaehtoiset avasivat hautoja tiistaina Izjumissa.

Vajaan 50 000 asukkaan Izjum oli Venäjän miehityksen alla yli kuusi kuukautta. Ukraina vapautti kaupungin vastahyökkäyksessään 10. syyskuuta.

Miehityksen aikana kaupungissa kuoli satoja ihmisiä. Nyt sotarikostutkijat yrittävät selvittää heistä jokaisen kuolinsyyn.

– Tämän päivän loppuun mennessä olemme kaivaneet esiin 250 ruumista, Ukrainan poliisin rikosteknisen osaston johtaja Ihor Malysh kertoo.

Ihor Malysh johtaa ruumiiden kaivamista ylös Izjumissa.

Viranomaiset ovat kertoneet, että tällä paikalla olisi haudattuna ainakin 460 ihmistä. Maleshin mukaan todellinen luku voi olla suurempi, sillä joidenkin ristien alta on löytynyt usean ihmisen ruumiit.

Suurin osa ruumiista on omissa haudoissaan, tosin paikalla on myös yksi suuri joukkohauta, jossa oli 17 ukrainalaissotilaan ruumiit. Ne on jo viety pois paikalta.

Ruumiita odottavat elintarvikkeiden kuljetukseen tarkoitetut kylmäautot.

Malyshin mukaan osassa ruumiita on väkivallan merkkejä, mutta hän ei halua sanoa kuinka suuressa osassa.

– Ruumiiden kunto on melko heikko. En voi sanoa varmaksi, Malysh toteaa.

– Kun olemme tehneet lääketieteelliset tutkimukset, kerromme viralliset tulokset. Rikostekniset tutkijat tarkastavat ruumiit silmämääräisesti, mutta niiden kunto on heikko. Ihmisiä on haudattu ilman ruumispusseja tai arkkuja.

Malyshin puhuessa vapaaehtoiset kantavat pressuilla jälleen yhden mustan ruumissäkin muiden vierelle. Imelä kalman haju lehahtaa ilmaan.

Vapaaehtoiset kantoivat ruumiita Izjumissa tiistaina.

Taustalla jylisee tykkituli muutaman rauhallisemman päivän jälkeen. Rintama on vain parinkymmenen kilometrin päässä.

Haudat on merkattu puisilla risteillä, mutta vain harvoissa on nimi. Aivan vieressä on oikea hautausmaa hautakivineen.

Tämänkaltaisia väliaikaisten hautojen rivistöjä löytyy hautausmailta ympäri Ukrainaa, sillä sotaoloissa kuolleisuus on korkea ja kunnon hautajaisten järjestäminen vaikeaa.

Haudat on merkitty numeroilla. Osaan on lisätty menehtyneen nimi.

Tämän hautausmaan erottaa monista muista kuitenkin se, että sitä hoitivat venäläiset sotilaat. Hautausmaan ympärillä mäntymetsässä on venäläisten hylkäämiä poteroita ja tyhjiä tankkien asemia. Hiekkaiseen maahan on ollut helppo kaivaa niin hautoja kuin suojia.

Maailman huomio on keskittynyt toistaiseksi juuri tähän hautausmaahan, mutta se ei ole suinkaan ainoa vasta vapautetuilla alueilla Koillis-Ukrainassa.

Malyshin mukaan pelkästään Izjumissa on ainakin kaksi vastaavaa, tosin pienempää. Niille ei ole kuitenkaan vielä päästetty kansainvälistä mediaa.

Izjumin tilannetta on ehditty verrata jo Butshaan, jossa venäläismiehittäjät syyllistyivät keväällä kammottaviin väkivaltaisuuksiin.

Malysh oli mukana tutkimassa myös Irpinin ja Butshan sotarikoksia, mutta hän ei halua verrata paikkakuntia keskenään.

– Myös Irpin ja Butsha olivat erittäin pahoja paikkoja paikkoja. Täällä voit nähdä kuinka maa on peittynyt mustiin ruumissäkkeihin. He kuolivat Venäjän aggression takia. Kaikki heistä voisivat olla hengissä, mutta he kuolivat sodan takia, Malysh sanoo.

– Mitä nämä ihmiset tekivät väärin? He olivat vain ukrainalaisia. Kysyn venäläisiltä, onko se riittävä syy tappaa heidät.

Valkoiset aaveet nostavat taas yhden mustan säkin synkkään rivistöön.