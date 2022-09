Kommentti: Erdogan ajaa Suomea ja Ruotsia erilleen – mutta todellinen kohde on Ulf Kristersson

Presidentti Erdogan on kyynisen pelin taitaja. Nyt hän kokeilee voiko Ruotsin seuraavaan hallitukseen jo vaikuttaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Vanha kansa oli iän kyyniseksi saattamaa:

”Ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se joka antaa.”

Turha hävetä, jos saa halumaansa. Kun tarpeeksi vaatii, aina jotain saakin.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on selvästi vanhan kansan viisauksien tuntija. Erdogan haluaa Turkin kapinoivat ja oikeuksiaan vaativat kurdit kuriin.

Erdoganin mielestä Ruotsi on ”terroristien kehto”. Sen sijaan Suomea hän kehui tiistaina New Yorkissa PBS:n haastattelussa.

– Suomalaiset ovat hieman rauhallisempia. Heillä on paremmin tilanne hallinnassa, Erdogan sanoi.

– Tukholmassa näemme terroristien osoittavan koko ajan mieltään.

Erdogan on New Yorkissa osallistumassa YK:n yleiskokoukseen.

Turkki saattaa testata Ruotsin uudeksi pääministeriksi todennäköisesti nousevaa Ulf Kristerssonia.

Avataanpa tilannetta.

Erdoganin Turkki voi yhä viivyttää Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymistä.

Ruotsissa on paljon kurdeja ja heillä on poliittista vaikutusvaltaa. Suomessa heitä on vähemmän. Mielenosoituksetkin ovat siksi pienempiä. Erdoganin mielestä sananvapaus ei koske ”terroristeja”.

Kun Erdogan puhuu terroristeista, hän ei välttämättä tarkoita vain niitä maanpaossa olevia Turkin kurdeja, joilla on todistettuja yhteyksiä valtiota vastaan taistelevaan PKK-järjestöön.

Valta Ruotsissa on vaihtumassa. Todennäköisesti seuraavaa hallitusta johtaa maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson. Se tarvitsee ruotsidemokraattien tukea. Nämä suhtautuvat epäluuloisesti kaikkiin vähänkin tummempiin maahanmuuttajiin. Voisi ajatella, että uuden hallituksen into puolustaa kurdien oikeuksia saattaa olla vanhaa vähäisempi.

Tätä Erdogan kokeilee. Ja samalla lyö kiilaa Suomen ja Ruotsin väliin ihan varmuuden vuoksi.

Kyynistä peliä.

Turkki ei pidä siitä, että kurdit osoittavat mieltään Ruotsissa ja Suomessa.

Suomessa ja Ruotsissa Turkin vaatimuksia on pidetty mahdottomina. Kyseessä olisi maissa asuvien kurdien sananvapauden rajoittaminen ja suostuminen karkotuksiin Turkkiin poliittisista syistä.

Tämä rikkoo perustavalla tavalla Pohjoismaissa hyväksyttäjä käsityksiä laillisuudesta ja sananvapaudesta. Olisi sangen kummallista, jos Turkin diplomaatit eivät olisi tätä Erdoganille selittäneet. Ja ihme, jos hän selityksistä piittaisi.

Erdogan ei ole pelkästään typerän itsepäinen. Hän vääntää joka peukaloruuvista, jolla voi iskeä EU-maihin ja Turkin omiin Nato-liittolaisiin.

Aina voi jotain herua.

Armenialainen vapaaehtoinen. Venäjän heikkeneminen voi johtaa uuteen sotaan Azerbaidzhanin kanssa.

PBS:n haastattelussa Erdogan antoi ymmärtää, että Turkki haluaa Venäjän vetäytyvän kaikilta Ukrainassa miehittämiltään alueilta. Myös Krimiltä. Erdogan muistutti, että Turkki on oikeastaan ollut koko ajan tätä mieltä.

Se ei ole estänyt Erdogania pitämästä läheistä kontaktia Vladimir Putiniin koko Venäjän hyökkäyssodan ajan. Putin tuskin silti kovin paljoa yllättyisi ystävänsä puukosta selässään. Erdogania ei tunneta luotettavuudestaan.

Tilanne on muuttunut, koska Ukraina on aiheuttanut Venäjälle raskaita tappiota.

Hiljan on nähty uusia taisteluita Armenian ja Azerbaidzhanin välillä. Venäjä on Armenian suojelija, Turkki Azerbaidzhanin. Jos Venäjällä ei olisi mahdollisuutta puuttua peliin, Azerbaidzhan voisi tehdä tilinsä selviksi Armenian kanssa.

Erdogan tuskin laskee, että tämä hetki olisi vielä. Hän vain pitää ovet auki kaikille mahdollisuuksille.

Turkin kansa saa jännättävää. Samalla unohtuu Erdoganin epäonnisen talouspolitiikan aiheuttama ahdinko.

Kyyninen mies kyynisessä ajassamme.