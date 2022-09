Medvedev julkaisi taas tiukan lausunnon: ”Tätä Kiova ja länsi pelkäävät”

Vaatimukset kansanäänestysten järjestämisestä Venäjän Ukrainassa valtaamilla alueilla kiihtyvät.

Venäjän ex-presidentti ja maan turvallisuusneuvoston apulaisjohtaja Dmitri Medvedev sotkeutui tiistaina Telegramissa julkaisemassaan päivityksessä keskusteluun Venäjän valtaamilla alueilla järjestettävistä kansanäänestyksistä.

Medvedev vaati kiirehtimään äänestyksiä, joiden jälkeen alueet voitaisiin virallisesti liittää Venäjään.

Yleisesti arvioidaan, että kansanäänestysten lopputulos olisi tarkkaan suunniteltu lavastus

Medvedevin mukaan kansanäänestykset Donbasissa ovat välttämättömiä alueiden asukkaiden suojelemiseksi. Hän niputti yhteen niin sanotut Luhanskin ja Donetskin kansantasavallat kuin myös Venäjän valtaamat eteläisen Ukrainan alueet.

Donetskin alueen sotilasjoukkojen jäsen käveli ampumatarvikelaatikoiden ohi Donetskin kaupungin ulkopuolella viime viikolla.

– Historiallinen oikeus on palautettava, Medvedev kirjoitti todennäköisesti viittauksena siihen, että presidentti Vladimir Putinin mukaan Ukrainan alueet kuuluvat tosiasiassa Venäjälle.

– Geopoliittisesta muutoksesta tulee peruuttamaton, Medvedev hehkutti.

Medvedevin mukaan alueiden liittäminen Venäjään oikeuttaisi sotavoiman käytön Ukrainassa niiden suojaamiseksi.

– Tunkeutuminen Venäjän alueelle on rikos, jonka nojalla voidaan käyttää itsepuolustusjoukkoja.

– Siksi nämä kansanäänestykset ovat niin pelättyjä Kiovassa ja lännessä. Siksi ne pitää toteuttaa, Medvedev jyrähti.

ISW: suunnitelma ontuu pahasti

Maanantaina myös Luhanskin ja Donetskin alueiden venäläishallinnot julkaisivat oman vaatimuksensa kansanäänestysten kiirehtimisestä.

Ajatushautomo ISW:n analyysissa arvioitiin, että nämä Venäjän kätyrit ovat panikoineet Ukrainan sotamenestyksen vuoksi ja kiirehtivät turvaamaan omaa asemaansa.

Myös Venäjän pääpropagandisteihin kuuluva RT-kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan suhtautui myönteisesti ajatukseen kansanäänestyksistä. Simonjanin mukaan alueiden liittäminen osaksi Venäjää oikeuttaisi maata uhkaamaan Natoa kostoiskuilla, jos Ukraina hyökkää alueille.

ISW:n (Institute for the Study of War) mukaan suunnitelmassa on kuitenkin useita heikkoja kohtia.

Ensinnäkään Venäjä ei hallitse kokonaan Luhanskin ja Donetskin hallinnollisia alueita, joten Venäjä joutuisi liittämään itseensä alueet, jotka ovat sen näkökulmasta "miehitettyjä".

Venäjän propagandaa Etelä-Ukrainan miehitetyssä Melitopolin kaupungissa. Taulun viesti kuuluu: ”olemme yhtä Venäjän kanssa”.

Venäjä julisti Luhanskin valloitetuksi kuukausi sitten mutta maanantaina ukrainalaisjoukot valtasivat Bilohorivkan kylän Luhanskin alueella. Donetskin alue on koko ajan ollut osaksi Ukrainan hallussa.

Jos Venäjä toteuttaisi suunnitelman ja liittäisi alueet nyt itseensä, Putin voisi ISW:n mukaan joutua nöyryyttävän tilanteen eteen, kun Venäjän joukot eivät kykenisi "vapauttamaan" Venäjän alueita.

ISW:n mukaan on hyvin epävarmaa, että Putin ottaisi tässä tilanteessa riskiä, että hän joutuisi esittämään uhkavaatimuksia Natolle.

ISW:n mukaan on myös selvää, että Venäjän uhkavaatimukset ovat onttoja. Se on useaan kertaan varoittanut Ukrainaa iskemästä Krimille, mutta kun niin on tehty, mitään seuraamuksia ei ole tullut.

Ukrainan on kerrottu jälleen maanantaina edenneen syvemmälle Luhanskin alueelle, kun se valtasi Bilohorivkan kylän.